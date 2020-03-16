«Зенит», «Ливерпуль», «Барса» и «Ювентус» во вторник могут стать чемпионами. Справедливо?

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За сутки до специального собрания УЕФА, на котором решат судьбу европейского сезона, испанская газета AS поделилась любопытным инсайдом.

По информации издания, УЕФА признает чемпионами клубы, возглавляющие турнирные таблицы на этот момент, если турниры в Европе так и не будут возобновлены. По такому же принципу определят и участников еврокубков.

То есть, если информация испанских коллег верна, чемпионы в каждой из европейских лиг уже известны.

Кто станет чемпионом

РПЛ может досрочно выиграть «Зенит». Впрочем, после 22-х туров отрыв питерцев от ближайших преследователей составляет 9 очков, так что в чемпионстве команды Семака и так мало кто сомневался.

Похожая ситуация в Англии и Франции. «Ливерпуль» опережает своих конкурентов на 25 очков, а «ПСЖ» с игрой в запасе — на 12 баллов.

В Германии уже не всё так просто. В случае, если Бундеслига не будет возобновлена, чемпионом станет «Бавария». Однако после 25 туров мюнхенцы всего лишь на 4 очка обгоняют «Боруссию» Дортмунд и на 5 баллов – «Лейпциг». Поэтому вариант с досрочным чемпионством «Баварии», согласитесь, будет не слишком справедливым.

Ещё менее справедливым решение УЕФА покажется болельщикам «Реала». Мадридский клуб отстаёт от лидера Примеры «Барселоны» лишь на два очка – за 11 оставшихся туров положение команд ещё несколько раз могло бы измениться.

В Италии ситуация ещё хуже. Из-за УЕФА настоящая чемпионская интрига в Серии А, появившаяся впервые с далёкого 2012 года, может быть убита. От лидирующего «Ювентуса» «Лацио» отстаёт на одно очко. Такая же разница между лидером португальской Примейры «Порту» и лиссабонской «Бенфикой».

Тем не менее главной жертвой возможного решения УЕФА всё-таки станет «АЗ Алкмар». После 25 туров в Эредивизии у команды Арне Слота и «Аякса» по 56 очков. При этом аяксиды лидируют только за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей (+45 против +37).

Кто попадёт в Лигу чемпионов

В РПЛ право на участие в Лиге чемпионов получат те же клубы, что и сезоном ранее. «Зенит» и «Локомотив» попадут в групповой этап турнира, а «Краснодару» снова придётся бороться в квалификации.

В Лиге Европы будут участвовать «Ростов» и ЦСКА. Команда Карпина попадёт сразу в финальную стадию турнира благодаря четвёртой строчке РПЛ, а московскому клубу придётся проходить квалификацию европейского турнира.

Англию, кроме «Ливерпуля», в ЛЧ будут представлять «Манчестер Сити», «Лестер» и «Челси». «МЮ», который располагается на 5-й строчке АПЛ, сыграет в Лиге Европы.

В Испании право на выступление в ЛЧ получат «Барселона», «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад». «Хетафе» и «Атлетико» достанутся путёвки в ЛЕ.

Кроме «Ювентуса» и «Лацио», Италию в Лиге чемпионов будут представлять «Интер» и «Аталанта». «Роме» и «Наполи» придётся довольствоваться выступлением в Лиге Европы.

В Бундеслиге право на участие в ЛЧ получат «Бавария», две «Боруссии» и «Лейпциг». За Лигу Европы будут сражаться «Байер» и «Шальке-04».

От Франции в Лиги чемпионов примут участие «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн». «Лиллю» достанется шанс проявить себя в ЛЕ.

В большинстве из этих чемпионатов разрыв между зоной ЛЧ и зоной ЛЕ минимален. В АПЛ «Челси» опережает «МЮ» всего на три очка, а в Примере у «Сосьедада» и «Хетафе» вообще одинаковое количество баллов. Так что и распределение мест в еврокубках наверняка вызовет бурю негодования.

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Какие ещё есть варианты

Кроме досрочного завершения европейских турниров, обсуждаются ещё три варианта выхода из сложившейся ситуации.

Доиграть сезон летом вместо Евро-2020. Такой вариант предложит федерация футбола Италии.

«Мы предложим УЕФА отложить чемпионат Европы. Постараемся доиграть внутренний чемпионат, это будет более справедливо и правильно после всех трат и жертв наших клубов», — отметил президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

Звучит неплохо. Однако не факт, что летом появится возможность возобновить чемпионаты. По информации The Independent, европейские турниры, приостановленные из-за эпидемии коронавируса, могут продолжиться не раньше сентября.

Отменить результаты текущего сезона. Инициатором этой идеи стал президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс.

«Лучшим решением будет признать сезон несостоявшимся, что позволит командам, находящимся внизу таблицы, избежать споров с Федерацией футбола Франции и Профессиональной футбольной лигой по поводу вылета. В регламенте указано, что команды вылетают по завершении сезона.

Руководство лиги должно отменить все результаты и начать сезон с нуля. Конечно, команды, претендующие на еврокубки, будут расстроены. Но правила, которые будут применены к тем, кто борется за выживание, должны применяться и к тем, кто претендует на еврокубки. Если «Тур де Франс» прервут на 12-м этапе, вряд ли кто-то скажет, что у него есть победитель», — заявил Оляс.

То есть, согласно идеи президента французского клуба, аутсайдеры смогут избежать вылета, а в еврокубках примут участие те же команды, которые участвовали в прошлом сезоне.

Свою инициативу Оляс оправдывает заботой о клубах из нижней части турнирной таблицы, но, скорее всего, президент «Лиона» просто лукавит. Сейчас его клуб занимает 7-ю строчку в Лиге 1, отставая от зоны ЛЧ на 10 очков. Отмена результатов сезона – самый реальный способ для «Лиона», занявшего 3-е место в прошлом розыгрыше чемпионата Франции, попасть в Лигу чемпионов.

Идея Оляса может быть на руку и «Сент-Этьену», который сейчас борется за выживание, а в прошлом сезоне получил право выступать в ЛЕ.

Однако намного больше во Франции, да и во всей Европе, найдётся противников инициативы президента Франции. Едва ли какой-то клуб, получивший впервые за несколько лет возможность сыграть в ЛЧ или ЛЕ, откажется от неё. Да и почему безнадёжные аутсайдеры, вроде «Тулузы» (13 очков после 28 туров и последнее место в Лиге 1), должны быть спасены?

Провести плей-офф за чемпионство и «стыки» за выживание. Этот вариант также рассматривала федерация футбола Италии, однако клубы Серии А решили от него отказаться.

Прежде всего, неясно, сколько клубов должны бороться за чемпионство. На первую строчку в Бундеслиге претендуют четыре команды, а в АПЛ – лишь одна. Та же ситуация и с еврокубками. Непонятно, как будут определять границу, согласно которой одни клубы будут участвовать в борьбе за ЛЧ и ЛЕ, а другие нет.

Ещё несправедливее вариант с плей-офф может оказаться по отношению к аутсайдерам. Например, для «Брешии», занимающей последнее место в Серии А, «стыки» — самый реальный шанс спастись, а для «Дженоа», идущего на спасительном 17-м месте с 25 очками – лишняя головная боль.

Впрочем, полностью списывать со счетов этот вариант пока рано. По сведениям AS, вопрос перехода команд между дивизионами УЕФА хочет оставить на усмотрение национальных чемпионатов.