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Символическая сборная двадцать второго тура РПЛ, версия Валерия Газзаева

Символическая сборная 22-го тура РПЛ
Валерий Газзаев
Символическая сборная 22-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева
Три игрока «Сочи», игрок проигравшего «Ростова» и нападающие «Зенита». Валерий Газзаев определяется лучших в двадцать втором туре РПЛ.
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 22-го тура сезона-2019/20.

Вратарь

Сослан Джанаев, «Сочи»

Джанаев несколько раз спас свою команду и помог «Сочи» добыть важнейшие три очка с «Краснодаром».

Защита

Кирилл Заика, «Сочи»

Заика просто разорвал правый фланг в игре с «Краснодаром», он был на поле везде, успевал возвращаться в оборону и поддерживал атаку. Прекрасный матч.

Соломон Кверквелия, «Локомотив»

В победе «Локо» над «Ростовом» большая заслуга центральных защитником команды Сёмина. Кверквелия сыграл очень надёжно.

Ярослав Ракицкий, «Зенит»

У Ракицкого было не так много работы в матче с «Уралом», но он очень грамотно начинал атаки.

Дмитрий Скопинцев, «Динамо»

Левый защитник «Динамо» провёл отличный матч, забил гол, был надёжен в защите. Мне очень понравилась его игра.

Полузащита

Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

Крыховяк прекрасен, с отрывом лучший игрок «Локо» в этом сезоне. Столько забивать на своей позиции – это очень здорово. Он в очередной раз провёл великолепный матч.

«Локомотив» рвётся в Лигу чемпионов! С командой Карпина разобрались за 8 минут
Крыховяк был снова неудержим!

Матиас Норманн, «Ростов»

Пусть «Ростов» и проиграл, но мне очень понравилась игра Норманна в этом матче. Он здорово играл в опорной зоне, начинал атаки, показал качественный футбол.

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Брат Алексей вёл игру команды, острота исходила от него. Чуть не забил шикарный штрафной удар, заслужил быть в сборной тура.

Нападение

Александр Кокорин, «Сочи»

Александр не забил, но провёл великолепный матч. Он был просто везде, отбирал, разгонял атаки. Он очень здорово оттягивался в полузащиту, находил свободные зоны. Кокорин летал по полю.

Игра Кокорина весной – просто космос. Возможно, самый сильный футбол в его карьере
Александр точно не рад, что футбол ушёл на бессрочную паузу.

Артём Дзюба, «Зенит»

Дзюба просто смял защиту «Урала», забил два хороших гола, отлично действовал в подыгрыше.

Сердар Азмун, «Зенит»

На счету Азмуна хет-трик. Без лишних слов заслужил попадание в сборную.

Тренер

Владимир Федотов, «Сочи»

Федотов тащит «Сочи» из зоны вылета, одержал три победы подряд. Заслуженно лучший тренер тура.

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