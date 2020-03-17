Символическая сборная 22-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 22-го тура сезона-2019/20.
Вратарь
Сослан Джанаев, «Сочи»
Джанаев несколько раз спас свою команду и помог «Сочи» добыть важнейшие три очка с «Краснодаром».
Защита
Кирилл Заика, «Сочи»
Заика просто разорвал правый фланг в игре с «Краснодаром», он был на поле везде, успевал возвращаться в оборону и поддерживал атаку. Прекрасный матч.
Соломон Кверквелия, «Локомотив»
В победе «Локо» над «Ростовом» большая заслуга центральных защитником команды Сёмина. Кверквелия сыграл очень надёжно.
Ярослав Ракицкий, «Зенит»
У Ракицкого было не так много работы в матче с «Уралом», но он очень грамотно начинал атаки.
Дмитрий Скопинцев, «Динамо»
Левый защитник «Динамо» провёл отличный матч, забил гол, был надёжен в защите. Мне очень понравилась его игра.
Полузащита
Гжегож Крыховяк, «Локомотив»
Крыховяк прекрасен, с отрывом лучший игрок «Локо» в этом сезоне. Столько забивать на своей позиции – это очень здорово. Он в очередной раз провёл великолепный матч.
Матиас Норманн, «Ростов»
Пусть «Ростов» и проиграл, но мне очень понравилась игра Норманна в этом матче. Он здорово играл в опорной зоне, начинал атаки, показал качественный футбол.
Алексей Миранчук, «Локомотив»
Брат Алексей вёл игру команды, острота исходила от него. Чуть не забил шикарный штрафной удар, заслужил быть в сборной тура.
Нападение
Александр Кокорин, «Сочи»
Александр не забил, но провёл великолепный матч. Он был просто везде, отбирал, разгонял атаки. Он очень здорово оттягивался в полузащиту, находил свободные зоны. Кокорин летал по полю.
Артём Дзюба, «Зенит»
Дзюба просто смял защиту «Урала», забил два хороших гола, отлично действовал в подыгрыше.
Сердар Азмун, «Зенит»
На счету Азмуна хет-трик. Без лишних слов заслужил попадание в сборную.
Тренер
Владимир Федотов, «Сочи»
Федотов тащит «Сочи» из зоны вылета, одержал три победы подряд. Заслуженно лучший тренер тура.
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