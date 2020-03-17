Максименко уже лучше Акинфеева. Обновлённый рейтинг вратарей РПЛ

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 22-го тура РПЛ. Вот здесь можно посмотреть критерии оценок голкиперов, а после этого тура у нашего рейтинга появился новый лидер!

Символическая сборная 22-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Три игрока «Сочи», игрок проигравшего «Ростова» и нападающие «Зенита». Валерий Газзаев определяется лучших в двадцать втором туре РПЛ.

Слово Владимиру.



Первое впечатление, которое сложилось по 22-му туру – в большом количестве матчей вратари были на главных ролях. Без их великолепной игры команды не добились бы положительного результата. Напомню, что именно непосредственное влияние действий вратаря на результат является одним из главных критериев нашего рейтинга.

На пятую позицию я рассматривал Георгия Шелия из «Тамбова», но у него не было огромного количества спасений. Хотя нечасто вратари оформляют голевые передачи. Именно благодаря пасу Шелии на 80-й минуте матча Килин установил окончательный счёт — 3:0.



Что касается Гильерме, то матч с «Ростовом» получился для него и всего «Локомотива» непростым. Ключевой момент случился на 16-й минуте, когда Шомуродов слёту бил в ближний угол ворот. Маринато занял правильную позицию и уверенно отбил мяч. Главное – правильный выбор позиции, в 50% случаев именно это помогает вратарю справиться с опасностью у своих ворот.



«Ростов» имел и другие моменты, чтобы отличиться. Например, когда Попов пробил в перекладину на 13-й минуте матча. Несмотря на сложность удара, Гильерме почти дотянулся до мяча, а в целом отрабатывал каждый момент на сто процентов. Во многом благодаря его игре «Локомотив» добился этой выездной победы.

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В матче против «Арсенала» у Юрия не было большого объёма работы, но его своевременные включения в игру дали свои плоды. Странно, что, когда «Рубин» остался в меньшинстве, около их ворот появлялось гораздо меньше моментов, чем при равных составах.



На 8-й минуте Дюпин уверенно отбил мяч в сторону после выстрела Чаушича. Удар был не самый простой, но Юрий успел отлично сложиться и жёстко поставить руки. Второе спасение Дюпина тоже произошло на 8-й минуте, только уже после удара Костадинова.



Если брать игру в целом – складывалась она для гостей достаточно нервно, но Дюпин ушёл с поля без пропущенных мячей и при двух хороших, своевременных сейвах. Возможно, именно они подтолкнули команду к единственному забитому мячу.

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Я выбирал, кого поставить на третье место — Беленова или Дюпина. Но голкипер «Уфы» отлично провёл матч против ЦСКА — более статусного соперника, и моментов у его ворот было гораздо больше. Они были не слишком сложными, но здесь важно именно их количество. Александр чётко и уверенно с ними справлялся.



Отмечу момент на 17-й минуте, когда Дзагоев наносил удар с дальней дистанции. Мяч летел по сложной траектории, к тому же не стоит забывать о не самой приятной погоде для вратарей в день матча — шел мокрый снег. Беленов же уверенно переместился в угол и намертво забрал скользкий мяч.



Также отмечу момент на 28-й минуте, когда перед воротами оказался Сигурдссон. Понравилось, что Александр не стал заваливаться в угол и до конца оставался на месте. Он как можно шире расставил руки, уменьшая тем самым площадь ворот, и заставил Сигурдссона ошибиться.



Последний эпизод, который достоин внимания, случился на 72-й минуте матча. Нападающий ЦСКА Шкурин развернулся в штрафной соперника и нанёс удар с 11-метровой отметки. Возможно, удар у Ильи получился несильным, но бил он с убойной позиции. Беленов не только спас команду, но и забрал мяч намертво.

Думал, кого поставить на первое место — Джанаева или Максименко. Вратарь «Спартака» оказался на второй строчке по нескольким причинам: один пропущенный гол в матче с «Оренбургом» (у Джанаева — ноль) и соперник — всё-таки середняк нашей лиги, а не «Краснодар», который идёт среди лидеров. Но трудностей от этого у Максименко меньше не было. Хочу отметить, что такое количество моментов у ворот Александра – недоработки «Спартака» в обороне.



В эпизоде на 16-й минуте, когда по воротам бил Деспотович, мяч попал в ногу Максименко. Но там нужно скорее винить нападающего, чем хвалить Александра.



Самые важные спасения Максименко приходятся на второй тайм. На 66-й минуте, когда всё тот же Деспотович выходил к воротам, Александр вовремя сократил дистанцию и уверенно накрыл удар серба. А самый красивый момент в исполнении Максименко случился на 68-й минуте матча. Александр самоотверженно прыгнул в ноги Фамейе, который вышел один на один и намертво забрал мяч.



Именно игра Максименко позволила «Спартаку» увезти три очка из Оренбурга. Потому что ключевые спасения Александр сделал при счёте 1:1. Если бы он недоработал в этих моментах, возможно, «Спартак» уехал бы домой с зеркальным счётом.

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Джанаев сыграл главную роль в матче против «Краснодара» и доказал, что именно он является лучшим вратарём прошедшего тура. Он сыграл спокойно, уверенно и на ноль.

Ключевым стал отрезок с 57-й по 70-ю минуту, когда Джанаев совершил три мощных сейва. Сначала Маркус Берг ворвался через центр штрафной и пробил «с носка» — удар получился очень неприятным. Пусть он и наносился из борьбы, но все равно был очень сильным. Сослан был готов к этому удару и стоял в правильной позиции. Его своевременная реакция и правильная вытяжка помогли «Сочи» сохранить счёт на табло.



Следующие два очень похожих эпизода с участием Ари на 62-й и 70-й минутах только закрепили уверенность Джанаева. Отдельно скажу про момент на 70-й минуте: мяч слёта направлялся в угол ворот, а у Сослана не получилось намертво его зафиксировать. Но он отлично сориентировался и выбил мяч ногой. Вратарь сделал всё, чтобы в этот момент не последовало добивания.



Также отмечу выход Джанаева из ворот на 89-й минуте при продольной передаче. Такие забросы всегда очень сложны для вратаря — рассчитать наивысшую точку мяча действительно трудно. Джанаев сработал самоотверженно – выбил мяч кулаком, рискуя получить травму. Именно эти спасения дали «Сочи» импульс для второго гола в концовке встречи.

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