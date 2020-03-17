Пока РПЛ закрывали, Кудряшов зажигал в Турции. Да, там футбол ещё жив!

Пока весь мир приостанавливает турниры, спасаясь от коронавируса, Турция несмотря ни на что продолжает играть в футбол. 16 марта «Антальяспор», за который выступает Фёдор Кудряшов, минимально обыграл «Сивасспор», идущий на 4-й строчке Суперлиги, а россиян стал одним из главных героев матча.

Защитник очень круто вошёл игру. Он мог оформить голевую передачу уже на 13-й минуте. Получив пас от Подольски на левом фланге, Кудряшов нашёл его прострелом в чужой штрафной площади. После передачи россиянина немец спокойно мог отправлять мяч в стеку, однако на его пути оказалась нога защитника. Рефери сразу же назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора своё решение отменил.



Впрочем, отмененный пенальти только раззадорил Фёдора. Подключаться к атакам своей команды он начал вдвойне усерднее. В середине первого тайма он создал ещё один отличный шанс для партнёров. Из глубины Кудряшов сделал заброс на нападающего Синана Гюмюса. Форвард принял мяч, приблизился к воротам и пробил – вратарь справился с угрозой.



Не забывал Кудряшов и про свои прямые обязанности. Защитник выиграл три верховых единоборства, дважды отобрал мяч и только раз позволил обыграть себя один в один.

ВИДЕО



В конце встречи «Антальяспор» всё-таки дожал соперника, а российский футболист сделал голевую передачу. На 81-й минуте в чужой штрафной Фёдор изловчился и в прыжке затылком выдал пас на Вейсела. Тот удачно подставил ногу и вывел свою команду вперёд.

После пропущенного гола «Сивасспор» придавил соперника на его половине поля – клуб из Анталии был вынужден отчаянно обороняться. Тем не менее Кудряшов немного упростил задачу своей команде. Отобрав мяч у Марсело Феррейра, Кудряшов получил от бразильца по ногам. Арбитр продемонстрировал игроку жёлтую карточку за грубость. Из-за того, что она была уже второй, судья попросил Марсело удалиться с поля. В итоге «Антальяспор» сумел удержать преимущество в счёте и заработал очередные три очка.

Комбо Кудряшова в Турции: привёз гол, заработал пенальти, сделал голевую Сначала Фёдор привёз пенальти, а затем сам спас игру.

После переезда Кудряшова в Турцию клуб из Анталии одержал 4 победы в 9 матчах (4 ничьи и одно поражение) и поднялся из зоны вылета на 11-е место Суперлиги. Конечно, с трансфером одного лишь Фёдора успехи клуба связывать не стоит – зимой состав «Антальяспора» пополнили также Подольски, Яхович, Гюлюм, Вейсел, Синан и Ндинга, а возглавил команду бывший ассистент главного тренера сборной Турции Шенола Гюнеша Тамер Туна. Однако и недооценивать вклад россиянина в результаты клуба тоже не следует. Всё-таки после своего перехода он отыграл в Суперлиге все матчи от звонка до звонка. То ли ещё будет!