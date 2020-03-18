Пауза в футболе — идеальный сценарий для Алисона, Куртуа и Шюррле. Как раз подлечатся

Мировой футбол на паузе. Для большинства игроков – это пора томительного и волнительного ожидания. Ведь точно никто не может сказать, когда вновь они смогут заниматься любимым делом или хотя бы приступить к полноценным тренировкам. Тем не менее есть небольшой процент футболистов, для которых перерыв, вызванный коронавирусом, отличный шанс залечить травмы и вернуться в строй.

Рассказываем о тех, кто успеет восстановиться после повреждения благодаря остановке европейских турниров.

Когда точно возобновятся чемпионаты, не угадаешь. Поэтому мы приводим сроки, заявленные европейскими лигами.

РПЛ (приостановлена до 10 апреля)

Наиль Умяров, «Спартак»

Из-за проблем с ахилловым сухожилием Умяров ещё ни разу не появлялся в футболке «Спартака» в официальных встречах после зимней паузы. Тем не менее полузащитник уже тренируется в общей группе. Его возвращение можно ожидать в середине марта.

Андре Шюррле, «Спартак»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Андре Шюррле тоже пропустил все официальные встречи «Спартака» в 2020 году. Сейчас немец восстанавливается после повреждения голеностопа. Ожидается, что он будет готов играть к концу марта.

Урош Спаич, «Краснодар»

Защитник «быков» восстанавливается после плановой операции на голеностопном суставе. В конце января старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признавался, что после хирургического вмешательства специалисты поняли – срок восстановления игрока увеличится до 8-9 недель. То есть Спаич вернётся в строй примерно в конце марта.

Виктор Классон, «Краснодар»

С января шведский полузащитник «Краснодара», порвавший «кресты» работает с мячом. Ожидается, что в марте Классон уже будет готов играть.

Реми Кабелла, «Краснодар»

К этому сроку успеет восстановиться и Реми Кабелла, так же пострадавший от разрыва крестообразной связки. Вернуться в строй француз мог и раньше. Однако в январе ему вновь потребовалось хирургическое вмешательство.

«Реми летал в Мюнхен, ему опять залезли в сустав, там почистили. Это тоже немного увеличит сроки, мы откатились назад на 1-2 недели», — говорил тогда Мурад Мусаев.

Егор Бабурин, «Ростов»

Фото: РИА Новости

Основной голкипер «Ростова» получил травму колена в товарищеской встрече со «Спартаком». С тех пор он за свою команду не выступал. Планируется, что в конце марта вратарь вернётся в строй.

АПЛ (приостановлена до 4 апреля)

Алисон Бекер, «Ливерпуль»

Основной голкипер «Ливерпуля» восстанавливается после повреждения бедра. Поклонники мерсисайдцев наверняка уже не раз пожалели о травме бразильца. Лишний повод им подбросил сменщик Бекера Адриан, начудивший в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер красных Юрген Клопп заявлял, что вратарь точно вернётся в строй после международного перерыва, который как раз заканчивается в начале апреля.

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Н’голо Канте, «Челси»

Хавбек «Челси» Н’голо Канте в начале игры с «МЮ» получил мышечное повреждение и был вынужден покинуть газон. Из-за травмы он пропустил три матча в АПЛ и встречу ЛЧ с «Баварией». Тем не менее француз уже почти восстановился. Если бы в ближайшие выходные в АПЛ проводились матчи, то Канте наверняка бы вышел на поле.

Джон Стоунс, «Манчестер Сити»

Защитник «горожан» неудачно приземлился на газон после столкновения с соперником в игре Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдей». Из-за небольшого повреждения он пропустил матч с «МЮ» в АПЛ. Планируется, что футболист восстановится к концу марта.

Примера (приостановлена до 5 апреля)

Серхи Роберто, «Барселона»

Фото: Francois Nel/Getty Images

В конце февраля защитник «Барселоны» травмировал подколенное сухожилие. Из-за повреждения он пропустил матч 1/8 финала ЛЧ с «Наполи», эль-класико, а также игру против «Реала Сосьедада». На официальном сайте сине-гранатовых сообщалось, что восстановление игрока займёт 3-4 недели, поэтому в ближайшее время Серхи наверняка вернётся в строй.

Тибо Куртуа, «Реал»

В матче 27-го тура испанской Примеры с «Бетисом» голкипер «Реала» получил травму паха. На поле он провёл все 90 минут, однако покидал газон хромая. Возвращения Тибо можно ожидать в конце мая или начале апреля.

Марко Асенсио, «Реал»

Марко пропустил весь нынешний сезон из-за разрыва крестообразных связок, полученного в летней товарищеской игре с «Арсеналом». В середине января Асенсио провёл первую тренировку на поле, а к началу апреля испанец может уже окончательно восстановиться.

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Серия А (приостановлена до 3 апреля)

Франк Рибери, «Фиорентина»

Зимой Франку Рибери, который восстанавливался после разрыва медиальной коллатеральной связки правой лодыжки, провели операцию, так как консервативное лечение результатов не принесло. Ожидается, что футболист будет готов играть уже в начале апреля.

Бундеслига (приостановлена до 2 апреля)

Роберт Левандовски, «Бавария»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из-за травмы большеберцовой кости, полученной в матче Лиги чемпионов с «Челси», форвард пропустил две игры в Бундеслиге и одну в Кубке Германии. По информации пресс-службы «Баварии», Роберту уже сняли гипс – сейчас он активно восстанавливается. Планируется, что поляк будет доступен в конце марта.

Марко Ройс, «Боруссия» Дортмунд

Мышечная травма помешала капитану «Боруссии» Дортмунд принять участие в пяти последних матчах Бундеслиги. Тем не менее к концу паузы, вызванной коронавирусом, Марко наверняка успеет восстановиться. Скорее всего, Ройс вернётся в строй в начале апреля.

Бас Дост, «Айнтрахт»

Форвард «Айнтрахта» не играет с середины февраля. В матче с «Боруссией» Дортмунд в Бундеслиге Дост повредил приводящую мышцу и был вынужден покинуть поле после окончания первого тайма. Планируется, что нападающий восстановится к началу апреля.