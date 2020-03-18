«Почему столько ждали!?» Что европейские СМИ пишут о переносе Евро на 2021 год

УЕФА отложил чемпионат Европы до следующего года – вместо пары месяцев нам придётся ждать 15. Но очевидно, что это решение напрашивалось: чемпионаты разных стран один за одним приостанавливались, а страны закрывались на карантин – в этой ситуации странно было бы стоять на своём и продолжать верить в чудо. К моменту, когда все поняли, что грядущим летом турнир невозможен, оставался лишь один вопрос – его перенесут на осень-зиму (такой вариант был) или всё же на следующее лето.

Человечество в опасности. Евро-2020 уже перенесли, Россия недооценивает коронавирус РПЛ остановили до 10 апреля, но и после этой даты матчей не будет.

Сложно сказать, что было бы правильнее. По мнению журналиста The Guardian, в этой ситуации нет оптимального решения: как ни поступи, «футбол столкнётся с догадками, компромиссами и резким разделением оставшегося богатства и пространства».



«На прошлой неделе «Ливерпуль» готовился принять «Атлетико Мадрид» на «Энфилде», и тогда какая-то версия спортивной реальности всё ещё продолжала существовать. Нам потребовалась неделя, чтобы добраться оттуда – сюда, где нет вообще ничего. Какие смены парадигм будут в ближайшие пять недель?» — пишет британский коллега.



Испанское издание AS считает, что «футбол может подождать» — именно эта фраза занимает центральное место на обложке свежего выпуска. В стране, где также должен был проходить Евро, сейчас и правда не до спорта: Испания стала новым очагом в Европе, количество заболевших и умерших растёт невероятными темпами. «У нас лучшая команда в мире – наши врачи. Я благодарю вас. Мы обязательно выиграем этот матч», — пишет в своей колонке журналист Мануэль Кобо.

FAZ, немецкое издание, также считает, что перенос Евро на лето – единственно правильное решение. «УЕФА дал футболу возможность подышать свежим воздухом. Прежде всего это касается национальных лиг, которые всё ещё надеются закончить сезон».

«План по спасению футбола» — так озаглавлена вторая полоса свежего выпуска итальянской газеты La Gazzetta dello Sport. «Вирус, который гуляет по планете, повлёк за собой много потрясений: Евро перенесён на год, национальные чемпионаты надо будет как-то доиграть до конца июня, совмещая это с Кубками. Но потери будут разделены между всеми – мы оказались в одной не самой приятной ситуации. Поэтому Европа работает только над одной целью – спасти футбол», — говорится в статье.

Датская общеполитическая газета Ekstra Bladet также согласна с решением УЕФА, но коллег из Дании смутил такой момент: «Почему столько ждали, чтобы принять это решение?». По их мнению, вопрос о переносе Евро, а также приостановлении еврокубков можно было закрыть ещё на прошлой неделе – уже тогда было понятно, что эпидемиологическая ситуация в мире лучше не становится.

Для ирландцев перенос Евро оказался болезненным: как говорится в статье в The Irish Times, страна очень расстроена, что летом не будет доходов, которые должны были поступить в казну от проведения турнира. «Ассоциация будет не в состоянии искать дополнительные государственные деньги в то время, когда экономика будет опустошена после пандемии коронавируса», — пишет журналист. По словам генерального директора FAI Найла Куинна, Ирландии придётся «закатать рукава», чтобы максимально безболезненно провести Евро в следующем году.

Как бы то ни было, европейские СМИ сходятся во мнении: решение о переносе Евро и приостановке национальных лиг правильное. Неизвестно, что нас ждёт дальше.