Трансфер Смолова в «Вест Хэм» сорвался из-за Билялетдинова? Странная версия агента Фёдора

На прошлой неделе в Высшей школе экономики прошла конференция «Профессия – футбол», приуроченная к 100 дням до старта чемпионата Европы по футболу. Одним из спикеров был известный российский агент Герман Ткаченко – его клиентами являются Смолов, Шомуродов, Шатов, Михаил Кержаков и многие другие футболисты РПЛ. Он отвечал на вопросы студентов, один из которых спросил о причинах сорвавшегося перехода Смолова в «Вест Хэм» в 2018 году. И одна из версий Ткаченко многих удивила – причастным к этому неожиданно оказался… Динияр Билялетдинов. Мол, тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес был огорчен сотрудничеством с ним в «Эвертоне», поэтому не захотел экспериментировать с еще одним русским. Пытаемся разобраться с этой истории.
Смолов мог оказаться в «Вест Хэме» перед ЧМ-2018. Sky Sports утверждал, что клуб хотел взять его в аренду, а «Краснодар» рассчитывал получить 12 миллионов евро
В сезоне-2017/18 «молотобойцы» недосчитались форвардов: Энди Кэролл пропустил четыре месяца из-за травмы, Чичарито играл мало и не очень результативно (забил всего восемь голов за 33 игры). В центре атаки выходил Марко Арнаутович – но для него эта позиций была неродной. Так что «Вест Хэму» очень был нужен ещё один нападающий – и зимой года пресса стала отправлять в лондонский клуб Фёдора Смолова.
Об интересе к игроку писали и российские, и английские СМИ. Sky Sports утверждал, что «молотобойцы» хотели взять Смолова в аренду с правом выкупа. «Краснодар» же хотел продать футболиста за примерно 12 миллионов евро. А в The Sun писали, что «Вест Хэм» следил за Смоловым ещё с 2016 года. Но трансфер в итоге так и не состоялся.
По версии агента Смолова, главный тренер «Вест Хэма» не хотел видеть Фёдора в команде из-за Билялетдинова. Тот играл у Мойеса в «Эвертоне»
На встрече со студентами Герман Ткаченко рассказал, как проходили переговоры с англичанами. Версия, по которой переход сорвался, звучит немного странно: «Сначала мы получили запрос от клуба. Я связался с тренером Дэвидом Мойесом, и он мне стал говорить, какой плохой футболист Билялетдинов. И у нас был такой диалог: я ему говорил про Смолова, он мне — про Билялетдинова. В итоге мне стало понятно, что Фёдора хотел президент клуба, но не главный тренер. Когда дело дошло до контракта, мне сказали, что «Вест Хэм» интересует не покупка, а только аренда Феди».
А вот так о сорвавшемся трансфере рассуждал сам Смолов в интервью Евгению Савину. По его версии, тогда переходить не решился он сам:
— «Вест Хэм» вышел на меня перед чемпионатом мира, — рассказывал Фёдор в интервью Евгению Савину, — но я решил не переходить. Жалею. У меня была травма, понял, что нужно восстановиться и набрать форму. А тут переход в другой клуб, в другой чемпионат…
Мойес действительно критиковал Билялетдинова – называл его мальчиком, неуверенным в своих силах. А вот болельщики его любили
Слова Ткаченко – повод вернуться в прошлое. Билялетдинов стал игроком «Эвертона» в 2009 году. Россиянин оказался в английском клубе по совету экс-главного тренера сборной России Гуса Хиддинка, который отмечал его универсальность. Первый сезон у Динияра удался – он забил семь мячей и отдал восемь голевых передач в 33-х матчах. Но потом в основу «Эвертона» Билялетдинов попадать стал все меньше и меньше.
А переломный момент, по мнению главного тренера, случился в сезоне 2011/12: «Динияр показывал неплохую игру, но затем выпал из состава. Билл – отличный парень, но мы просто внесли изменения в тактику, и для него не оказалось места на поле», — говорил тогда Мойес.
Но кроме игровых проблем тренер отмечал и психологические: «Билялетдинов не всегда играет на своем уровне. Он на самом деле ещё мальчик, который всё пытается сделать хорошо. Динияр очень старается, но не уверен в своих силах».
Болельщики «Эвертона» Билялетдинова вспоминают с теплотой, хотя и признают, что в конце карьеры в «ирисках» футболист играл неважно:
«Почему Динияр Билялетдинов не в стартовом составе? «Эвертон» заплатил 11 млн фунтов за игрока, который сидит в запасе. Он качественный футболист?».
«Я до сих пор уверен, что он должен был играть на позиции десятки. Мы увидели бы много красивых голов, но Мойес ставил его на фланг».
«Билялетдинов скоро вернется в Россию. Он выглядит так, будто до сих пор не привык к Англии».
Билялетдинов вернулся в Россию в 2012 году, но время в Англии вспоминает с теплотой. А рассказ Ткаченко называет фольклором
В январе 2012 года Билялетдинов вернулся в Россию, подписав контракт со «Спартаком». Но потом о возвращении жалел – в интервью «Чемпионату» он рассказывал, что варианты остаться в Англии у него были. Но отмёл их из-за предложения красно-белых:
— В Англии я заскучал по дому, жена была в положении. Всё-таки сложно жить вдали от близких, родственников. Некому помочь, а постоянно летать из Англии в Россию нереально. Но, наверное, следовало остаться в Европе, в Англии. Были варианты и с «Эвертоном», и с другими командами.
А вот что Билялетдинов думает о нынешних словах Ткаченко.
— Без понятия, правда ли это. С Мойесом отношения у нас были в порядке, никаких конфликтов не было – обычные рабочие отношения. Даже интересно (что он так сказал – прим. «Чемпионата»). Мне кажется, что это всё фольклор от Германа. Просто хочет свою некомпетентность на что-то свалить.
Хорошо, что в Испании, при переговорах со Смоловым, можно было вспоминать Мостового или Карпина. Вряд руководители или тренеры «Сельты» могли бы сказать о них что-то плохое.
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