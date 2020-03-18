«Здоровайтесь кулачками и ешьте чеснок». Какие рекомендации получили игроки РПЛ от врачей

Коронавирус шагает по планете, почти весь мировой футбол ушёл на карантин. РПЛ держалась до конца, но не устояла и наша лига. Минимум до 10 апреля мы с вами не увидим российского футбола. Чтобы иметь шансы на то, чтобы возобновить РПЛ в апреле, нужно, чтобы никто из игроков не подцепил вирус. В противном случае всё может затянуться очень надолго. Поэтому мы спросили у врачей РПЛ, как они проводят профилактику.

«Оставайся дома». Футболисты со всего мира почеканили туалетной бумагой Вкратце о том, как поддерживать форму на карантине.

Игрокам «Локомотива» раздали специальные маски. Они включают в себя фильтр и защищают сильнее, чем обычные

— Мы провели все необходимые разговоры с ребятами, — говорит врач «Локомотива» — Никита Карлицкий. — Рекомендовали им максимально ограничить контакты с любыми другими людьми, меньше общаться. Есть рекомендация жить в режиме квартира-база-квартира. Всех просим не пользоваться общественным транспортом. Проводим дезинфекцию рук, всем раздали серьёзные маски, которые в себя включают фильтр. Они защищают гораздо сильнее, чем обычные. На базе в них не ходим, потому что, смысла нет. Если кто-то с вирусом есть, то мы уже заразимся. Но за пределами базы рекомендовано ходить в них. Каждый день проверяем температуру, спрашиваем есть ли какие-то жалобы.



Лучшее средство сейчас – максимальная самоизоляция. Когда прилетали в Ростов, в аэропорту все ходили в масках, сразу после все помыли руки. Есть игроки, которые переживают больше остальных. Но все переживают не за себя, а за близких. Все читают интернет, в котором говорится, что люди нашего возраста переносят вирус безболезненно, как ОРВИ – и то не у всех. Основная проблема – люди в возрасте, все думают о родителях. Ребята подходят, спрашивают, пытаются ограничить своих родственников в передвижении.

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Футболисты «Тамбова» пока в Тарасовке. Им ежедневно раздают лук и чеснок

— Мы тоже доводим до игроков все рекомендации, — говорит врач «Тамбова» Андрей Шункевич. — Маски постоянно не носим, но рукопожатия запрещены, здороваемся кулачками. Нам вдвойне сложнее, потому что базируемся в Тарасовке. Там помимо нас «Спартак 2» и молодёжка «Спартака». Поэтому у нас взаимная забота – они за нас, мы за них. С ними тоже стараемся здороваться кулачками, хотя иногда автоматизм срабатывает. Руки моем постоянно, у всех с собой обязательно влажные спиртовые салфетки. Некоторые после переездов пользуются масками, ведь вирус имеет крупное строение, а поры маски маленькие, они могут фильтровать вирус. Все стараются избегать посещение мест большого скопления людей, даже в выходные.



Есть те, кто переживают особенно. Ребята, у кого маленькие дети, подходят к нам, ведёт длительные беседы: о последствиях, лечении. Всё это они передают родителям, родственникам. Постоянно разносим лук и чеснок – по своему многочисленному опыту могу сказать, что это помогает. Поэтому во время обеда и ужина обязательно просим игроков есть и лук, и чеснок. Все пользуются, всех просим съесть хотя бы по зубчику».

Игрокам «Урала» посоветовали вывешивать одежду на балкон. И запретили принимать какие-либо препараты от вируса

— В «вотсапе» мы разослали пожелания игрокам, что и как делать, — рассказывает врач «Урала» Владимир Хомяков. — А ещё записали видео-инструкцию о том, как правильно мыть руки. Самое главное – сказали футболистам избегать публичных мест. Дома сидеть не получится, но бывать в местах, где многолюдно, не стоит. Далее – мыть руки, как на инструкции. Также важно вывешить верхнюю одежду на балкон, вирус достаточно быстро погибает без контакта на открытом воздухе. Так что пришёл-вымыл руки-вывесил одежду на балкон. Также запретили принимать какие-либо препараты от этого вируса – эффективности они не имеют. Сказали, чтобы при первых симптомах обращались к нам и оставались на месте.



Сейчас важно использовать малейший безобидный способ борьбы с инфекцией. Менять одежду для игроков несложно. А что касается дедовских способов, то известно, что лекарства пока от вируса нет. Так что если хочет спортсмен принимать такое средство, как чеснок, то почему нет? Если окружающие и родственники ему позволяют, конечно. Если верит человек в чеснок – пусть пользуется.



Уверен, футболисты воспринимают ситуацию профессионально, никаких рыпаний вправо или влево себе позволить не могут. Живём надеждами, ждём, что всё разрешится, и мы доиграем чемпионат. А что касается паузы в тренировках, то в чемпионате у нас как раз был тяжёлый момент – а теперь футболисты получили дни отдыха.

Врач «Динамо» советует распылять эфирные масла по комнатам. Они значительно усиливают иммунитет

— Клуб на данный момент никак не борется именно с коронавирусом, — говорит врач «Динамо» Александр Ярдошвили. — Мы решаем вопросы определённой профилактики всех аденовирусных инфекций, которые никто не отменял в такой месяц. Март наиболее агрессивный месяц в этом плане, ещё к нему наложился и COVID-19, это достаточно катастрофически. В этот период все меры предосторожности увеличены. Нужно более активно проводить профилактические мероприятия, которые известны всем, но не все их выполняют. Сейчас «Динамо» живёт той же жизнью, что и другие люди. Более внимательно следим за персоналом, находимся в определённой системе и выполняем требования, которые предъявлены к футболистам и тренерскому штабу. Из ряда вон выходящего нет ничего, но всё курируется более внимательно и тщательно. Мы следим за более тщательным мытьём рук, за наличием различных средств, которые оказывают помощь и кожными контактами, а также контактами со слизистой оболочкой. Помимо этого, рекомендовано минимальное общение и посещение мест огромного скопления людей. Общественным транспортом футболисты особо не пользуются, но тем не менее такая рекомендация тоже дана.



Вдобавок ко всему этому: марлевые повязки, активная витаминизация и усиленная личная гигиена, как на базе, так и в домашних условиях.



Если какой-то футболист заболевает, ему уделяется повышенное внимание, его изолируют и проводят различные мероприятия с воздействием на особенности организма. Если что-то обнаруживается или весь процесс протекает тяжело – сдаётся анализ.



Вопрос об общем прохождении теста на коронавирус не стоит. Такие вещи формируются только из личных вопросов, которые связаны с футболистом: недавно приехал из заграницы, контактировал с теми людьми, у которых подтверждён диагноз коронавируса. Повторюсь, сейчас в клубе очень тщательно следят за здоровьем каждого футболиста, тренера и работника.



Главный совет всем – мойте руки и дышите различными эфирными маслами. Если эти эфирные масла распылять по комнате, то они значительно усиливают иммунитет. Да и в целом есть масса средств, которые нужно внимательно применять и следить за своим состоянием здоровья.