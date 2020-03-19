Теперь из нашего футбола уйдут деньги? Отвечает экономист

Из-за коронавируса несут убытки компании, которые спонсируют спорт в России. На фоне пандемии упал спрос на топливо. Особенно в Китае (один из главных потребителей нефти). Кроме того, самолёты по всему миру стали меньше летать, авиакомпании отменяют рейсы. За январь и февраль спрос на нефть на мировом рынке сократился на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Саудовская Аравия предлагала масштабное сокращение добычи нефти, чтобы за счет снижения предложения удержать цену на баррель. Россия от предложения ОПЕК отказалась. В результате стоимость нефти упала. В начале 2020 года баррель нефти Brent стоил 68 долларов. Теперь – 25 долларов (из-за этого ослабел рубль).

«Я в легком шоке [...] Это очень неожиданно. Нерациональное, мягко говоря, решение», – сказал совладелец «Лукойла» Леонид Федун в интервью The Bell. Владелец «Спартака» потерял около 904 миллионов долларов, что в разы превышает бюджет его футбольного клуба. Во вторник Федун заявил «Чемпионату», что в связи с приостановкой РПЛ возникает много финансовых вопросов.

Чтобы разобраться, уйдут ли деньги из футбола, мы обратились к главному экономисту консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгению Надоршину. Он был советником министра экономического развития России.



– Футбольные клубы в России спонсируют «Газпром», «Лукойл», РЖД, Галицкий, ВЭБ, ВТБ… Учитывая экономический спад на фоне короновируса, насколько вероятно сокращение финансирования команд?

– С точки зрения финансов, могут быть стимулы снизить количество выделяемых средств. Но я не думаю, что компании находятся в сколь-нибудь критичном положении. Нынешняя ситуация не катастрофа. Речь о достаточно дееспособных финансово компаниях. Несмотря на кризис они, как правило, обладают запасами денежных средств и ограниченным объемом долгов. При желании будет возможность найти на футбол те же средства, что они выделяли раньше. Причем выделяли, изрядно переплачивая: завышая цены и гонорары игроков, а также бюджеты команд. Это сделало наш чемпионат дорогим, но не сказать, что продуктивным. То есть КПД вложения денег невысок.



– Тогда зачем переплачивать?

– Чтобы предоставить народу зрелище. Оно становится все более востребовано, учитывая коронавирус.

– То есть значительного спада финансирования спорта не произойдет?

– Я боюсь, что скорее возрастет запрос со стороны государства, которое и подталкивало к спонсорству спорта. Учитывая, что многие из этих компаний – государственные, у меня есть подозрения, что если урезания и будут, то в объеме, который может быть полезен чемпионату. Может уйти избыточная премия, которая наблюдалась во многих случаях. В том числе в отношении иностранцев, которых обычно переманивали рублем, будучи не в состоянии предложить сильную лигу и развитие в ней. В таком случае чемпионат может стать здоровее. Урезание, если оно и произойдет, то будет умеренным и, на мой взгляд, правильным.



– Сообщалось, что «Лукойл» и конкретно Леонид Федун пострадали больше других за последнее время.

– Я видел, что акции «Лукойла» в какой-то момент падали больше. Могу сказать, что не вижу каких-то непреодолимых проблем у крупнейших российских компаний. Полагаю, что даже при более низких на нефть – скажем, 20 долларов за баррель – ситуация для «Лукойла» или «Роснефти» принципиально не изменится.