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Лучшие фото карьеры Александра Кокорина

Лучшие фото карьеры Александра Кокорина
«Чемпионат»
Как изменился Кокорин с момента дебюта в РПЛ. Тюрьма не прошла для него бесследно
Новоиспечённому лидеру «Сочи» исполнилось 29 лет.
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 19 марта, нападающему «Сочи» Александру Кокорину исполняется 29 лет.

Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020. Форвард дебютировал за свою новую команду в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2), в котором отметился голом. В перенесённом матче 18-го тура с «Оренбургом» Кокорин оформил дубль.

Александр является игроком «Зенита» с 2015 года, а ранее выступал за «Динамо».

17 сентября 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу после тюремного срока за две драки в центре Москвы, в результате которого пострадали три человека. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО. Есть ощущение, что из мест лишения свободы Александр вернулся не то чтобы совсем, но всё же другим человеком. Более серьёзным, рассудительным.

Лучшие кадры карьеры Кокорина – в нашей фотоподборке.

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