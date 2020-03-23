Футбол России инфицирован? Матч ПФЛ похож на договорняк

Прежде чем смотреть очередную подозрительную игру в нашем футболе, коротко поговорим о коронавирусе на примере России и Италии. Все знают, что признаки болезни мало чем отличаются от обычной ОРВИ. Высокую температуру, насморк, кашель и другие симптомы, перерастающие в тяжёлую пневмонию, всегда можно обозвать обычной сезонной инфекцией с осложнениям. Правдивую же информацию дадут только тесты. Чем их больше, тем выше число заражённых, а если анализов нет, то и эпидемия вроде как отсутствует.

Похожая история в России и со странными матчами. Вал ставок на одну из команд, резкое падение коэффициентов, удивительные действия футболистов – всё это мы видели не раз, но доказанных договорных у нас, по сравнению с той же Италией, почти нет. Значит, и футбол наш ничто не убивает.

Впрочем, даже при общем благолепии и процветании нам могут привидеться опасные симптомы. Например, недавний матч ПФЛ между краснодарским «Урожаем» и черкесским «Интером» не похож на обычный кашель. Он выглядел так плохо, что без искусственной вентиляции лёгких за стороны РФС тут не обойтись. Так, может, всё-таки стоит провести анализ?!

Симптом 1 – интересные пациенты

В 20-м туре наши пациенты играли ничего не решающий матч – обе команды обезопасили себя как от вылета из профессионального футбола, так и от перехода в ФНЛ. «Интер» находился на 11-м месте в таблице с 20 очками. Команда двигалась по сезону нестабильно, чередуя удачные матчи с необъяснимыми провалами.

«Урожай» занимал 14-е место место с 17 очками. Важно напомнить, что команда из Краснодара стала второстепенным героем в официально договорном матче между «Чайкой» и «Черноморцем», случившемся летом 2019 года.

«По полученным данным, — говорилось в заявлении РФС, – гендиректор «Урожая» Дмитрий Градиленко предложил игрокам «Черноморца» 500 тысяч рублей в качестве мотивации за победу над конкурентом. Однако позже выяснилось, что три игрока клуба из Новороссийска приняли контрмеры и, наоборот, сдали матч, но уже за 2 миллиона рублей».

Настоящий детектив: в России официально выявлена сдача матча РФС, как и обещал, начал выносить санкции по итогам скандальной игры «Чайка» — «Черноморец».

В итоге футболисты были наказаны, Градиленко получил год дисквалификации за попытку повлиять на результат, а само расследование на этом затихло – заказчиков не обнаружили, сеть не расплели. Хотя чего это мы — ведь её и не было.

Как не было вопросов к другому симптоматичному матчу, в котором «Урожай» победил «Биолог-Новокубанск». Смотрите видео с третьей минуты и наслаждайтесь. Если ошибки хозяев вам понравились, то есть хорошая новость – матч «Урожая» с «Интером» куда интереснее. Но сейчас – ко второму симптому.

Фото: fcurojai.com

Симптом 2 – букмекеры

В 7 утра 13 марта (за день до матча) букмекеры давали на победу «Урожая» довольно высокий коэффициент — 2. В успешном случае ставка бы удваивалось, что характерно для встречи равных соперников.

В 11 же часов дня котировки рухнули – успех хозяев оценивался в минимальные 1,18, встречающиеся в играх лидера и аутсайдера. Например, даже на «Зенит» в домашнем матче с «Уралом» давали значительно больше, тогда как в нашем случае «Интер» в таблице шёл на три строчки выше «Урожая».

Мы сделали запрос в официальные российские букмекерские конторы, откуда получили неофициальные ответы.

Букмекер А: «Мы не увидели странных ставок, но корректировали линию на фоне ситуации на рынке».

Букмекер Б: «В начале игры был большой объём ставок на победу «Урожая», после чего матч был снят с лайва (ставки во время матча). В линию же эта игра не входила.

Букмекер В: «Утром 13 марта были зафиксированы крупные ставки из Краснодара на победу «Урожая» с преимуществом более чем в один мяч. Можем сказать, что эти аккаунты уже числились в категории «подозрительные» из-за странных ставок. После падения коэффициентов пари тут были проданы, скорее всего, из-за опасений выплаты с коэффициентом 1.

Последняя фраза нуждается в уточнении. Объясняем на примере.

1. Если бы 13 марта в 7 утра вы поставили на «Урожай» 1000 рублей с коэффициентом 3, то могли выиграть 3000.

2. Если ваша команда повела бы в счёте, то коэффициент упал примерно до 1,8, а БК предложил застраховать деньги и выкупить ставку не за 3000, а примерно вдвое дешевле.

3. В случае с «Урожаем» и «Интером» коэффициент уникально рухнул ещё до начала события, а деньги были тут же сняты с микроскопической прибылью. Зачем? Всё просто: игроки опасались, что заметившие обилие подозрительных ставок букмекеры признают матч странным и откажутся не только от выплаты выигрыша, но и заблокируют аккаунты и начнут расследование.

История эта выглядит довольно топорно, потому что основной вал крупных ставок от организаторов договорняков проходит в азиатских конторах, тогда как в официальные российские идут лишь пассажиры, случайно узнавшие о будущем результате, например родственники или друзья замешанных футболистов.

Симптом 3. Сам футбол

Здесь мы предлагаем вернуться к игре «Урожая» с «Биологом». Да, футболисты из Новокубанска ошибаются, но хотя бы активно идут в отбор, совершают подкаты, иногда атакуют и даже бьют по воротам.

«Интер» же играл иначе. Смотрим.

1-й тайм

3-я минута

Гости в атаке, идёт подача с фланга, но форвард даже не имитирует борьбу. Во втором тайме вы увидите, что в подобных ситуациях игроки «Интера» даже не будут заходить в чужую штрафную.

Следом – ещё одна характерная атака. Игрок «Интера» получает пространство на половине поля «Урожая», но сначала его партнёр переходит на шаг, а затем и сам владеющий мячом футболист разворачивается к своим воротам, вместо того чтобы пробить или залезть в штрафную. Вялая атака всё же завершится ударом — слабым и с 30 метров. Но ближе «Интер» в этот день принципиально не бил.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

7-я минута

Атака «Урожая». Игрок без помех делает подачу в штрафную, мяч летит почти 40 метров, но защитники даже не выпрыгивают, позволяя форварду пробить в упор. В следующей атаке у «Урожая» убегает от защитника, который даже не пытается подставить ногу под удар. В обоих случаях «Интер» спасает вратарь, в тело которого летит мяч.

Похожие эпизоды в матче также случатся не раз.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

12-я минута

Знаковый эпизод. Нападающий «Интера», находясь у штрафной, отворачивается от створа и бежит к чужому угловому флажку, будто его команда ведёт в концовке матча. Ещё раз напомним, идёт 12-я минута, а «Урожай» всё ещё на три строчки ниже.

Кстати, форвард всё-таки заработает аут, но в штрафную хозяев никто не придёт.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

27-я минута

Режим прежний: «Интер», как «Барселона» при счёте 5:0, увлекательно катает мяч вдалеке от чужих ворот. «Урожай» же ошибается после отборов. Но внезапно одно из неудачных действий позволяет «Интеру» получить преимущество на чужой половине. Даже комментатор говорит, что «атака может получиться очень острой», но игрок гостей вновь останавливается и попадает под не ожидавшего такого манёвра футболиста «Урожая». Судья назначает штрафной: первый удар с 30 метров – на средней высоте в стенку, добивание с 40 – на 20 метров мимо и выше ворот.

31-42-я минуты

«Урожай» тоже бьёт, но гораздо чаще и ближе к линии штрафной, хотя по-прежнему не попадает. Иногда кажется, что гости должны расступиться, чтобы хозяева всё-таки смогли отличиться. И через несколько минут примерно так и происходит, но забитого мяча всё равно нет.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

45-я минута

Тайм заканчивается блестящим розыгрышем штрафного от «Интера». Впереди самое интересное, а пока – слова тренера «Урожая».

«Соперник держался, терпел», — хвалил свою команду Андрей Гордеев, когда-то давший прекрасное определение договорным матчам в России.

Фото: fcurojai.com

2-й тайм

По данным букмекеров, подозрительные ставки поступали на исход, при котором «Урожай» победит с разницей больше, чем в один мяч. Также в одной из соцсетей якобы ещё до матча был указан точный счёт – 3:0. Об этом также писал sports.ru, однако позже новость была удалена.

52-57-е минуты

Теперь уже «Урожай» играет, как «Барселона», но делает это не на своей половине поля, а в чужой штрафной. Игроки «Интера» не только не могут вступить в отбор, но и вновь позволяют хозяевам пробить головой с линии вратарской. Но форвард, находясь прямо перед створом, по традиции попадает во вратаря. Минутой позже игрок «Интера» сбивает игрока хозяев, но судья пенальти не даёт.

Следом «Урожай» зарабатывает угловой и вновь получает возможность без борьбы пробить с линии вратарской – на этот раз мимо.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

59-63-е минуты

Опасно у ворот «Урожая». Хозяева привозят штрафной у своих ворот, но игрок «Интера» делает такую подачу, что мяч укатывается за боковую на другой стороне поля. Кажется, что если бы все игроки гостей сели друг другу на плечи, то они вряд ли бы смогли бы сыграть головой.

Следом «Интер» проводит продолжительную позиционную атаку, при которой ни один из игроков не решается подойти к штрафной. Заканчивается всё привычным разворотом и пасом назад.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

64-69-е минуты

В следующую пятиминутку гол всё-таки создаётся, а за предшествующими эпизодами сложно наблюдать без наслаждения.

Сначала 7 игроков «Интера», стоящих у своей штрафной, раздвигают широченную зону для выхода 1 на 1. Удар «Урожая» с линии вратарской – снова выше.

Затем защитник гостей со всего размаху врезается в бегущего от ворот футболиста «Урожая», но судья вновь не даёт пенальти.

А следом после передачи с фланга игроки «Интера» не попадают по мячу и даже не пытаются накрыть удар с 11 метров. Обхваченные руками головы после гола как бы намекают, что «Урожай» действовал слишком быстро и с этим ничего нельзя было сделать.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

72-я минута

«Интер» уступает. Команде надо идти вперёд. И она идёт! Силами или немощью четырёх футболистов, тогда как остальные мнутся где-то в сторонке, не предлагая себя. Атака достигает апогея, когда один из игроков гостей вновь разворачивается и с центра поля делает пас в сторону чужого вратаря. Но смотрим дальше и напоминаем, что подозрительный матч не должен заканчиваться с минимальным преимуществом «Урожая».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

73-78-е минуты

Краснодарцы атакуют позиционно, у «Интера» же 10 человек на своей половине поля, 6 из которых никогда не идут вперёд. Но длинный пас игрока «Урожая» со своей половины приводит к тому, что форвард хозяев вновь оказывается перед вратарём, когда в радиусе 10 метров нет никого. Впрочем, к неудачной обработке мяча в этом эпизоде добавляется и неточный прострел.

«Интер» с «Урожаем» всё равно не успокаиваются. В следующей позиционной атаке вновь чистый выход один на один прямо по центру – мимо.

«Что ж за невезение? – нервничает комментатор. – Сколько можно?»

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

83-я минута

Недолго.

Игрок «Интера» принимает пас в 35 метрах от ворот чужих, но опять бежит к своим. Он набирает темп, переходит центральный круг и падает, передавая мяч игрокам «Урожая». Те быстро доводят мяч до форварда, которого гости провожают к своему вратарю и не мешают пробить в угол. Есть разница больше одного гола!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

85-92-е минуты

Но игра не теряет прежней зрелищности.

Вот футболист «Урожая» вновь один во вратарской, но мяч отскакивает ему в руку.

Вот «Интер» бьёт за ворота от лицевой.

И вот, наконец, знаменитая, летящая 30 метров подача хозяев, после которой их игрок всё-таки попадает в ворота с двух метров.

3:0. Конец.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

— Я сегодня сказал ребятам, что легко не будет, — рад смотрящий в пол Андрей Гордеев. — Когда додавливаешь соперника, навязываешь свою игру и дальше развиваешь своё преимущество, то он и сопротивляется не так неистово. Порадовали, думаю, болельщиков.

Порадовали, ну а как же?!

— Странные голы! – пишет один из фанатов «Урожая» в аккаунте клуба во «ВКонтакте».

— Нормальные голы! Хорошая игра! Молодцы! – быстро затыкает его другой.

Диагноз

Если наш футбол болен, то у него должны быть примерно такие симптомы. То ли опасные, то ли обычные – без теста и не разберёшь. Наше дело в это сложное время — лишь проявление бдительности и соблюдение закона, а вот дальше…

А вот что дальше – это уже вопрос не к нам. А к РФС. Так что ждём вашего диагноза, Александр Валерьевич Дюков. И, если он подтвердится, – настоящего лечения, а не подавления очевидных симптомов.