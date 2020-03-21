Кержаков был рядом с Роналду, а про Семака забыли. Ностальгия по наклейкам Евро-2008

Этот текст – ностальгия по счастливому детству, футбольным наклейкам и журналам от «Панини». Моим первым альбомом стал «Евро-2008», поэтому про него я и расскажу. Буду рад прочитать и ваши истории в комментариях.

Как я узнал, кто такой Филипп Сендерос

Евро-2008 – это не только победа России над Нидерландами, последующий культ Гуса Хиддинка и триумф испанцев, но ещё и знаменитый журнал «Панини». По крайней мере для меня и тысяч ребят, которые также родились в середине 90-х годов. Тот журнал был далеко не первым среди выпущенных в России итальянской компанией, но для нас он стал особенным.

«Евро-2008» оказался у меня в руках совершенно случайно. Весной 2008 года мама, как обычно, принесла домой и положила на стол модный женский журнал, купленный в киоске поблизости. Приглядевшись, я заметил, что рядом с ним лежало что-то белое, запакованное в плёнке. «Смотри, что мне в подарок дали! Тут и наклейки есть. Можешь вклеить», — сказала она.

Открыв журнал, я быстро пробежался по страницам. «Есть календарь, таблицы, составы команд, главные звёзды и даже победители прошлых чемпионатов Европы. Очень удобно. Отличная альтернатива плакатам с турниров и карточкам футболистов», — мелькнула мысль.

Сразу же захотелось вклеить первого футболиста. Передо мной лежали два небольших белых пакетика, через которые просвечивались по одной наклейке. Несложно было заметить лысую голову игрока в красной форме (так я узнал защитника сборной Швейцарии и на тот момент «Арсенала» Филиппа Сендероса) и эмблему города Базель – она была блестящая. Я стремительно вскрыл пакетики и увидел перед собой 12 наклеек. Спустя пару минут они уже были на своих местах в журнале.

Тогда сразу же захотелось вклеить ещё больше стикеров.

В журнале был Алдонин, но не было Семака и Адамова

Подобное чувство в тот год захватило тысячи таких же школьников, как и я. Мы экономили карманные деньги, положенные на обеды, и отправлялись в газетные киоски, куда раньше не особо захаживали. На 26 рублей можно было купить пиццу, пирожок и чай в школьной столовой, но мы предпочитали две пачки наклеек.

Как сейчас помню ту злость, когда уже в третий раз попадался Колодин или Торбинский, и радость, когда наконец выпадал редкий Марат Измайлов. В то время было не до изучения заявки России на Евро-2008, а потому наличию в журнале Измайлова и Алдонина, которые даже не отправились в Австрию и Швейцарию, я не удивлялся.

Зато был в небольшом замешательстве, когда обнаружил, что в журнале нет Сергея Семака и Романа Адамова. Не было в альбоме и Владимира Габулова, Романа Широкова, Рената Янбаева и Ивана Саенко.

Многие сверстники тогда ругали «Панини» за такие «непростительные ошибки». Выяснять причины недоразумения, конечно же, никто не хотел.

На самом же деле разобраться было довольно просто: журналы поступили в продажу в России в середине апреля, а Гус Хиддинк объявил заявку национальной команды на Евро-2020 только месяц спустя – итальянская компания получила от РФС предварительный список игроков, но потом он претерпел изменения.

Кроме того, заявка включала 23 футболиста, а в журнале отводились места только для 20 игроков. Поэтому автоматически третьи вратари сборных, например, Габулов, пролетали мимо. Та же учесть ждала и наименее популярных футболистов в каждой команде.

Скорее всего, Семак оказался в этой компании из-за того, что до майских товарищеских встреч его два года не вызывали в национальную сборную.

Кержаков – рядом с Роналду, а Аршавин – с Фабрегасом

Впрочем, авторы журнала не обошли вниманием других лидеров сборной России. В конце сборника три страницы были посвящены главным звёздам предстоящего турнира. Среди россиян там оказались Сергей Игнашевич, Андрей Аршавин и Александр Кержаков. Атакующего полузащитника поместили между Рибери и 21-летним Фабрегасом, а компанию форварду составили Муту и Роналду.

Ещё одним поводом для гордости был предпоследний разворот журнала. На те страницы надо было наклеивать блестящие стикеры с победителями чемпионата Европы. Левый верхний угол принадлежал сборной СССР, которая выиграла турнир в далёком 1960 году.

Школьник потратил на наклейки 2 тысячи рублей за 2 дня

Собирать наклейки было невероятно увлекательно, но с каждым днём пополнять коллекцию становилось всё сложнее. Деньги тратились, а новые стикеры не появлялись — попадались одни «повторки», как мы их называли. В такой период мы с друзьями стали выручать друг друга – обменивались наклейками или просто отдавали ненужные стикеры. Так коллекционирование из способа развеять скуку превратилось в полноценное хобби. Желанные стикеры мы обсуждали ничуть не меньше, чем матчи Лиги чемпионов. Удивительно, но интерес к альбомам у подростков в те времена разжигался моментально.

Когда у меня уже были заполнены несколько страниц альбома, я показал его другу, который раньше ничего не слышал о подобных журналах. Он так заинтересовался сборником, что в тот же день купил его, а в следующие двое суток потратил на стикеры около 2 тысяч рублей. Сейчас эта сумма кажется не особо высокой, но, поверьте, для 12-летнего школьника из Ростова-на-Дону в 2008 году она была существенной. Копил ли мой товарищ деньги или выпросил у родителей, я не знаю. Но свою коллекцию он в итоге так и не собрал – наклейки ему наскучили.

К концу июля мой интерес к журналу тоже начал увядать. К тому моменту чемпионат Европы уже был завершён, а мне ещё оставалось наклеить около 30 стикеров из 535. Я прекрасно понимал, что шанс найти уникальную наклейку в наборе минимален, а потому перестал их покупать.

Так как в то время я занимался баскетболом, то вскоре отправился вместе с командой на очередные тренировочные сборы. За несколько дней до возвращения домой к нам приехали родители. Мои привезли журнал и недостающие наклейки, которые предварительно купили на рынке поштучно. Один стикер стоил тогда примерно 6 рублей. Наклейки я вклеил молниеносно, а домой возвращался самым счастливым человеком на Земле.

Наклейки Евро-2008 покупают до сих пор

Перед написанием этого текста я немного порылся в Сети. Оказывается, интерес к журналу Евро-2008 у коллекционеров есть до сих пор. В интернете наклейки продаются минимум по 20 рублей за штуку, а стоимость целиком заполненных альбомов начинается от 1500 рублей.

Впрочем, эмоции, которые испытываешь, когда открываешь любимый журнал спустя 12 лет, всё-таки дороже.