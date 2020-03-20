«Даже не самый умный поймёт, что в России заболевших должно быть больше». Колонка Хёведеса

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес ведёт колонку в немецком издании t-online.de: статьи под его авторством появляются на сайте примерно раз в месяц и касаются всего, кроме работы. В декабре он подводил итоги года и делился тремя заветными желаниями (чтобы спортсмены чаще привлекали внимание к важным проблемам; чтобы «гендерная справедливость» продвигалась на всех уровнях; чтобы климатическая политика в Германии снова была в приоритете), в феврале писал про расизм, а в своей последней мартовской колонке затронул самую обсуждаемую и важную тему последних недель – коронавирус.

Приводим её полностью.

«По Европе бродит призрак – не коммунизм, а коронавирус. Он парализует всю Германию. Кинотеатры, клубы и бары закрыты. Половина Германии перешла на удалённую работу из дома. И футбол тоже застыл на месте. А пока я пишу эти строки из московского кафе. Мне только что принесли дезинфицирующее средство вместе с кофе. Немного о пандемии из «страны до вашего времени».



В России официально зарегистрировано 114 случаев заболевания коронавирусом (уже 199. Статья вышла 19 марта утром, а написана была днём ранее. – Прим. «Чемпионата»). По словам Путина, это связано с жёсткими превентивными мерами по всей стране в первые недели глобальной экспансии. Даже не самые умные поймут, что число незарегистрированных случаев, а вместе с этим и заболевших людей должно быть значительно выше. Потому что только с этой недели произошло общее замораживание въезда на ближайшие два месяца.



А в городах? Всё как всегда. В кафе полно народу. Метро переполнено. Да и на улицах тоже много людей. Сюда вирус медленно приближается. Официально. Например, в Москве и Санкт-Петербурге не допускаются мероприятия свыше 5000 человек. Поэтому я очень удивился игре в Ростове в минувшее воскресенье. Несмотря на то что эта игра была со зрителями, атмосфера всё равно казалась мне жутковатой: на стадионе был солд-аут. А с 17 марта чемпионат России приостановлен как минимум до 10 апреля. Но тренировки всё равно продолжаются. Безумие.

«Каникулы будут, когда коронавирус победим». Что будут делать клубы РПЛ до 10 апреля Все продолжают верить, что чемпионат будет доигран.

Боритесь с вирусом, боритесь за доверие

Когда я смотрю на принятые в Германии меры, поражаюсь, как люди здесь [в России] могут так спокойно относиться к риску заразиться. Нет массовых закупок впрок, нет дефицита дезинфицирующих средств. Нет «социальной изоляции». Возможно, это потому, что по «времени коронавируса» мы живём на две недели раньше вашего времени.

Как и в Германии две недели назад, люди не думают о том, чтобы остаться дома любой ценой, хотя им уже официально рекомендовали перейти на удалённую работу. Школы закроются на три недели только со следующего понедельника. Всего несколько недель назад в Германии меры принимались так же хаотично и непоследовательно, как и здесь сейчас.



В эти кризисные времена для людей наиболее важны чёткие рекомендации, логический смысл и прежде всего прозрачная информация. Большинству россиян этого всего не хватало до начала этой недели. В Германии часто критикуют общественное телевидение, но, по моему мнению, журналисты сейчас делают невероятную работу. Рейтинги это подтверждают. Сейчас то время, когда политика и СМИ снова могут восстановить доверие, которое было частично утрачено в последние годы. Как в Германии, так и в России.



Популисты в наши дни теряют свою ценность. И это показывает, какую великую страну мы, немцы, считаем своим домом. Нам повезло, что у нас есть такое правительство. Вы действуете предусмотрительно и разумно, а ещё у нас есть одна из лучших систем здравоохранения в мире.

Теперь из нашего футбола уйдут деньги? Отвечает экономист Цепочка: коронавирус – нефть – Федун.

Но здравый смысл помогает в борьбе против этой болезни

На мой взгляд, чтобы остаться здоровым, прежде всего необходим здравый смысл. Я могу сказать лишь то же, что и остальные: оставайтесь дома, если это возможно, помогайте пожилым людям с покупками и заботьтесь друг о друге. Потому что одна рука моет другую (но по-настоящему, пожалуйста, — только свою).



Оставайтесь здоровы и берегите себя.

С этого момента я, как и вы, буду избегать публики.



Ваш Беня».