«Даже не самый умный поймёт, что в России заболевших должно быть больше». Колонка Хёведеса

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес ведёт колонку в немецком издании t-online.de: статьи под его авторством появляются на сайте примерно раз в месяц и касаются всего, кроме работы. В декабре он подводил итоги года и делился тремя заветными желаниями (чтобы спортсмены чаще привлекали внимание к важным проблемам; чтобы «гендерная справедливость» продвигалась на всех уровнях; чтобы климатическая политика в Германии снова была в приоритете), в феврале писал про расизм, а в своей последней мартовской колонке затронул самую обсуждаемую и важную тему последних недель – коронавирус.
Приводим её полностью.
«По Европе бродит призрак – не коммунизм, а коронавирус. Он парализует всю Германию. Кинотеатры, клубы и бары закрыты. Половина Германии перешла на удалённую работу из дома. И футбол тоже застыл на месте. А пока я пишу эти строки из московского кафе. Мне только что принесли дезинфицирующее средство вместе с кофе. Немного о пандемии из «страны до вашего времени».
В России официально зарегистрировано 114 случаев заболевания коронавирусом (уже 199. Статья вышла 19 марта утром, а написана была днём ранее. – Прим. «Чемпионата»). По словам Путина, это связано с жёсткими превентивными мерами по всей стране в первые недели глобальной экспансии. Даже не самые умные поймут, что число незарегистрированных случаев, а вместе с этим и заболевших людей должно быть значительно выше. Потому что только с этой недели произошло общее замораживание въезда на ближайшие два месяца.
А в городах? Всё как всегда. В кафе полно народу. Метро переполнено. Да и на улицах тоже много людей. Сюда вирус медленно приближается. Официально. Например, в Москве и Санкт-Петербурге не допускаются мероприятия свыше 5000 человек. Поэтому я очень удивился игре в Ростове в минувшее воскресенье. Несмотря на то что эта игра была со зрителями, атмосфера всё равно казалась мне жутковатой: на стадионе был солд-аут. А с 17 марта чемпионат России приостановлен как минимум до 10 апреля. Но тренировки всё равно продолжаются. Безумие.
Боритесь с вирусом, боритесь за доверие
Когда я смотрю на принятые в Германии меры, поражаюсь, как люди здесь [в России] могут так спокойно относиться к риску заразиться. Нет массовых закупок впрок, нет дефицита дезинфицирующих средств. Нет «социальной изоляции». Возможно, это потому, что по «времени коронавируса» мы живём на две недели раньше вашего времени.
Как и в Германии две недели назад, люди не думают о том, чтобы остаться дома любой ценой, хотя им уже официально рекомендовали перейти на удалённую работу. Школы закроются на три недели только со следующего понедельника. Всего несколько недель назад в Германии меры принимались так же хаотично и непоследовательно, как и здесь сейчас.
В эти кризисные времена для людей наиболее важны чёткие рекомендации, логический смысл и прежде всего прозрачная информация. Большинству россиян этого всего не хватало до начала этой недели. В Германии часто критикуют общественное телевидение, но, по моему мнению, журналисты сейчас делают невероятную работу. Рейтинги это подтверждают. Сейчас то время, когда политика и СМИ снова могут восстановить доверие, которое было частично утрачено в последние годы. Как в Германии, так и в России.
Популисты в наши дни теряют свою ценность. И это показывает, какую великую страну мы, немцы, считаем своим домом. Нам повезло, что у нас есть такое правительство. Вы действуете предусмотрительно и разумно, а ещё у нас есть одна из лучших систем здравоохранения в мире.
Но здравый смысл помогает в борьбе против этой болезни
На мой взгляд, чтобы остаться здоровым, прежде всего необходим здравый смысл. Я могу сказать лишь то же, что и остальные: оставайтесь дома, если это возможно, помогайте пожилым людям с покупками и заботьтесь друг о друге. Потому что одна рука моет другую (но по-настоящему, пожалуйста, — только свою).
Оставайтесь здоровы и берегите себя.
С этого момента я, как и вы, буду избегать публики.
Ваш Беня».
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