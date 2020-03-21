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Красота дня – жена капитана сборной Украины Андрея Пятова Юлия – фото

Красота дня – жена Андрея Пятова
София Михайлова
Жена оригинально мотивировала капитана сборной Украины. И ведь работало!
У Андрея Пятова очень яркая супруга. По фигуре и не скажешь, что родила четверых.
Футбол / Прочие турниры 0

Коварный коронавирус парализовал почти все европейские чемпионаты. Украинская Премьер-лига – не исключение. Многим игрокам предписано сидеть на карантине. Капитан сборной Украины и донецкого «Шахтёра» Андрей Пятов дома точно не соскучится – рядом очаровательная жена Юлия и четверо детишек.

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Голкипер «Шахтёра» побежал помогать своей команде спасти матч.

Молодые люди впервые увидели друг друга более 16 лет назад в спортивном клубе: Юлия занималась аэробикой, а Андрей проходил в то время зимние сборы. Тогда они не решились познакомиться, а история их любви началась чуть позже в ночном клубе. По словам Юлии, это не было любовью с первого взгляда, сначала они просто дружили.

Пятова рассказывала, что в начале отношений награждала мужа поцелуями за отбитые пенальти. В этом деле Андрей прослыл настоящим асом – работала мотивация!

Сейчас пара воспитывает четырёх детей: старшая, Дарья, занимается актёрским мастерством и танцами, Милана (средняя дочь) в этом году тоже присоединится к сестре в покорении профессии актрисы, а младшая, Майя, ходила на гимнастику, сейчас же будет заниматься танцами.

Пятовы всегда отдыхают вместе. Жена голкипера считает, что оставлять детей у бабушек и дедушек на время отпуска – неправильно. Юлия очень бережно относится к подаркам мужа, говорит, что материальная ценность не важна. Например, она до сих пор хранит первый подарок – тёплые вязаные носки. Даже свадьба Пятовых была очень скромной: платье напрокат, 30 гостей в ресторане «Ворскла».

В феврале прошлого года у Пятовых родился долгожданный сын – Лев. Несмотря на занятость, Андрей всегда старается уделить время семье: будь то совместный отдых или костюмированная вечеринка.

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