«Если говорят не выходить — не выходи!» Рене Игита вспомнил свой знаменитый ляп

В карьере колумбийского вратаря было всё: «удар скорпиона», выходы из ворот и даже проблемы с законом.

Бывший колумбийский вратарь Рене Игита всегда отличался эксцентричностью. Накануне в своём «твиттере» он призвал людей оставаться дома из-за пандемии коронавируса, прикрепив фотографию с матча между Камеруном и Колумбией на ЧМ-1990.

«Сегодня мне много раз отправили эту картинку. Если это фото поможет, чтоб люди осознали, как это важно, то тоже поделюсь. Главное — здоровье. Если можешь оставаться дома, не выходи», — написал Игита. Под фотографией колумбиец оставил подпись: «Если говорят, что не надо выходить, — не выходи».

Ошибка на ЧМ-1990

Таким образом Рене иронично признал свою ошибку, которую он совершил в матче 1/8 финала между сборными Камеруна и Колумбии в Италии 30 лет назад. Игита вышел из ворот, решив поиграть в пас с защитниками. Получив передачу, колоритный вратарь не смог должным образом принять и обработать мяч. Рене попытался обыграть камерунского нападающего Роже Милла, но тот отнял у него мяч и отправил его в пустые ворота. Из современных вратарей по манере игры, пожалуй, ближе всех к Игите Мануэль Нойер — немец тоже нередко исполняет последнего защитника.

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А тогда, на ЧМ-1990, сборная Колумбии проиграла Камеруну со счётом 1:2, причём все три мяча были забиты в дополнительное время. Игита и компания покинули турнир.

Роже Милла потом рассказывал, как ему удалось одурачить кипера: «Мне повезло с тем голом, потому что я играл вместе с капитаном Колумбии Карлосом Вальдеррамой в «Монпелье». И Вальдеррама показывал мне видео, как Игита использует дриблинг за пределами штрафной площади. Я знал, что если буду достаточно быстр, то смогу использовать его ошибку. И это сработало!"

Несмотря на досадный казус, Игита не изменил своему стилю: продолжал играть за пределами штрафной площади, подчас сильно рискуя.

«Удар скорпиона»

Всемирную известность Рене принёс «удар скорпиона» в товарищеском матче между Англией и Колумбией в 1995 году. Даже спустя 25 лет этот финт смотрится очень смело и эффектно.

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Полузащитник сборной Англии Джейми Реднапп сделал заброс в штрафную площадь, а Игита, вместо того чтобы взять мяч в руки, решил сыграть ногами, совершив эффектный прыжок. Он сложил корпус и выбил мяч ногами, пустив его за спину. Болельщики на стадионе пришли в экстаз, тогда как Игита спокойно развёл руки в стороны.

После матча он извинился перед своими партнёрами по сборной за совершённый трюк. «Этот удар был не выпендрёжем, а скорее необходимостью. Я видел, что игрок сборной Англии был в офсайде, видел, что судья реагирует на этот момент, но никак не ожидал, что мяч полетит в ворота. Если бы я попробовал отбить его руками, то облажался бы и пропустил гол. Сейв ногами получился эффективнее и эффектнее», — объяснял свой поступок Рене.

Позже в интервью изданию El Pais Игита рассказал, где он подсмотрел «удар скорпиона». «Это было взято из детской игры, потом дело дошло до тренировки. Я начал совершенствовать его и через пять лет решил попробовать». Колумбийский вратарь считает, что современные киперы не смогут подвергнуть себя такому риску сегодня. “Удар скорпиона” никогда не будет показан вновь. Сегодняшние вратари не рискуют так, как я привык», — твердил Рене.

Проблемы с законом

Игита никогда не скрывал свою дружбу с известным наркоторговцем Пабло Эскобаром, которого футболист часто навещал в тюрьме. Однажды он даже выступил посредником между Эскобаром и другим наркоторговцем Карлосом Молиной. Рене предоставил выкуп, благодаря которому дочь последнего смогла выйти на свободу. Молина же отблагодарил Игиту, вручив ему $ 64 тыс.

Легендарный вратарь даже провёл семь месяцев в тюрьме. Там он объявил голодовку в знак протеста против незаконного — с его точки зрения — заключения. В итоге колумбийцу так и не предъявили никаких обвинений и выпустили на свободу. Но ЧМ-1994 года в США вратарь пропустил. Позже футболист признался, что не знал, что совершает преступление.

Спустя 10 лет, в 2004 году, в организме Игиты был найден кокаин, из-за которого он получил шестимесячный запрет на любую футбольную деятельность.

Завершив карьеру в 2009 году, Рене не ушёл далеко от футбола. Сначала он был тренером вратарей в испанском «Вальядолиде», а потом уехал в саудовский «Ан-Наср», где продолжил работу в той же должности. Сейчас Игита тренирует вратарей на родине, в клубе «Атлетико Насьональ», и призывает в “Инстаграме” носить медицинские маски во время пандемии.