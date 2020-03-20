«За выход на улицу – штраф до € 2000!» Что сейчас на самом деле творится в Испании

В 1990-х – начале 2000-х Примера была самой «обрусевшей» топ-лигой Европы. Наши футболисты массово и с большим удовольствием перебирались на Пиренеи и в большинстве случаев оправдывали ожидания работодателей. Многие там и обосновались. Бывшего защитника «Спартака» и сборной России Юрия Никифорова – вы же помните его «пушку»? – пандемия коронавируса застала в почти родном уже Хихоне. Он и рассказал нам, что на самом деле сейчас происходит в Испании. Апокалиптичные картинки, которыми полнится интернет, оказались недалеки от реальности.

— Как вы там поживаете взаперти?

— Нормально. Пятый день сидим в доме. Но по большому счёту, грех жаловаться, это не квартира. У нас есть участок, где можно прогуляться, что мы и делаем. После обеда на полчаса выходим, разминаемся, чтобы крыша уж совсем не поехала. Слава богу, погода позволяет.

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— Хихон вымер?

— На улицу выходить нельзя. Если нужно куда-то выйти, должен быть в машине один. А выезжать можно только в магазин, аптеку, на заправку. И всё это только в своём районе. Если выезжаешь куда-то далеко, могут и оштрафовать. А штрафы очень большие. Каждый день штрафуют. Вот я выезжал в магазин за продуктами, видел, что полиция патрулирует. Слышал, что в городе устанавливают палаточные госпитали. Столько информации вокруг… Думаю, что начинают перебарщивать с этим. А с другой стороны, может, и нет. Нужно соблюдать, что говорят испанцы. Если я сейчас надену кроссовки и пробегусь по улицам, меня поймают и оштрафуют — сто процентов.

— Штрафы существенные?

— Три-четыре дня назад супруга с дочкой читали, что полиция остановила около 60 человек и выписала штрафы — от 500 до 2000 евро. Если выходите в город, что-то делаете не так, при вас нет документов или вы их обманываете — штраф возрастает в разы. А если им не понравится моя версия, сопроводят туда, куда вы едете. Если вы шли за продуктами, могут попросить показать чек. Даже к такому могут придраться и оштрафовать. Потому что вы могли купить продукты вчера, а выйти в город сегодня.

Теперь из нашего футбола уйдут деньги? Отвечает экономист Цепочка: коронавирус – нефть – Федун.

— Животные у вас есть?

— Есть собака. Вчера возили её к ветеринару на укол.

— Вроде бы с питомцами можно гулять?

— Да. Но наша ещё очень маленькая, пелёнки по дому лежат.

— В магазинах пусто?

— До карантина проблем практически не было. Когда всё начиналось в Италии, мы поехали в магазин и купили продуктов. А через два дня ввели карантин, я ещё раз заехал в магазин — за салатом, хлебом. А полки уже пустые: ни туалетной бумаги, ни воды, ни бумажных полотенец! Все задаются вопросом: «А почему именно туалетную бумагу скупают?». Продавцы сказали, что поступление будет, переживать не надо. Я понимаю, почему всё смели – выход в город-то запретили. Через пару дней в магазинах уже всё было нормально. Да, в одном не было картошки, в другом уже есть. Смотришь наше телевидение: какие-то эксперты одно говорят, какие-то – совсем иное. Нет общего мнения, откуда взялся вирус. Я считаю, что большая половина Испании болеет. Может, и я уже эту заразу подхватил – просто не знаю об этом. Мы переносим болезнь совсем по-другому, нежели пожилые люди. Никаких тестов не сдавали. Сказали, если почувствуете себя плохо, звоните по определённому номеру телефона. Проблема заключается в том, что в больницах не хватает мест. У нас на всю провинцию одна клиника с аппаратами для вентиляции лёгких.

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— У нас сметают гречку, а у вас?

— Макароны, рис, курицу. Этого и можно было ожидать после объявления двухнедельного карантина.

— С земляками общаетесь? С Файзуллиным, Ледяховым?

— Я не связывался с ними. В Хихоне вообще очень много русских. Но нет такого, чтобы мы дружили. Есть приятели-испанцы, с которыми общаемся каждый день. Поначалу они говорили, что всё ерунда, испанцы крепкие, ничего не будет. А сейчас – перепугались. Ведь говорят, что вирус мутирует, умирают не только пожилые люди, а те, кому 30, 40 лет. Нужно было раньше закрывать границу с Италией. Но это их легкомысленный менталитет – погулять, потусоваться. Испанцы очень любят пить сидр в барах, бабушки каждый день ходят в парикмахерские. Такой образ жизни. Видимо, подумали, что вирус пройдёт быстро.

— Из знакомых никто не заразился?

— Слава богу, нет. Мы постоянно общаемся с родственниками из Украины, с друзьями из Москвы. Чтобы понять, заразился или нет, нужно сделать тест. А смысл его делать, если чувствуешь себя хорошо? Сначала говорили: сдавайте тест при любых симптомах. Многие поехали проверяться, выкладывали в интернет результаты, прикалывались. Видимо, врачи не справлялись с наплывом и запретили это дело. Если есть нужда, они сами приедут.

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— Бывший спартаковец Перепаденко поехал делать операцию на Украину, а теперь не может вернуться в Испанию…

— Мы сами с женой должны были 20 марта лететь в Одессу. Сидели и не понимали, что делать. Звонили родственникам и друзьям, спрашивали, как и что у них там. В ответ слышали: всё хорошо, границы открыты. Но за три или четыре дня до вылета начали закрывать. Первой границы закрыла Россия — молодцы, а потом потихоньку и другие начали делать то же самое. Потом ввели список неблагополучных стран: Италия, Китай, Испания, Южная Корея. Мы поняли за неделю, что никуда не улетим. Одно хорошо – деньги за билеты вернули без проблем.