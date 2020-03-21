Как будет выглядеть сборная России на Евро-2021. Стартовый состав наверняка изменится

Чемпионат Европы перенесли на лето 2021 года – а это значит, что к главному турниру континента наша сборная подойдёт в обновлённом виде. Сложно представить, что она законсервируется аж на 15 месяцев: срок слишком большой, событий между сегодняшней датой и днём X будет (надеемся, что футбол к нам вернётся) много, взгляды тренерского штаба на того или иного игрока скорректируются.

«Почему столько ждали!?» Что европейские СМИ пишут о переносе Евро на 2021 год В основном поддерживают. Но есть и те, кто удивляется.

Для начала вспомним, какой наша сборная была прошлой осенью. Возьмём в качестве наглядной иллюстрации октябрьский домашний матч против Шотландии, эффектно выигранный со счётом 4:0 в «Лужниках». В нём команда играла в следующем составе.

Исходные данные

Вероятный состав на 2021-й год составлялся исходя из следующих факторов: возраст, демонстрируемый сегодня уровень, стабильность, предпосылки для дальнейшего роста. Важно понимать, что тренерский штаб сборной России не любит резких движений («команда должна быть командой, право играть за национальную команду нужно заслужить стабильностью, мы за всеми наблюдаем»), поэтому даже если условный неизвестный прежде игрок забьёт условным «Уралу», «Уфе» и «Крыльям» в трёх матчах подряд восемь голов, но до этого не будет замечен в подвигах, в один момент на ближайший же цикл сборной его приглашат едва ли. Аккуратно занесут в список кандидатов и начнут глубокое изучение.



Поэтому кандидаты снизу – в основном люди, которые уже успели зарекомендовать себя в нашем футболе и провели хотя бы три-четыре ровных месяца. Не ищите здесь, например, Магкеева из «Локомотива». При всём уважении к его несомненному таланту, у него куда меньше шансов, чем у остальных опорников, поскольку при прочих равных Черчесов и его ассистенты смотрят на опыт.

Прогнозы

Вратарь: Александр Максименко (Матвей Сафонов)



Отборочный цикл сборная России прошла с Маринато Гильерме, который, с одной стороны, выглядел в национальной команде уверенно (вспоминается лишь явная ошибка в гостевой игре с Шотландией) и не пропускал в семи играх из 11, с другой – 34-летний натурализованный бразилец не становится моложе, у него проскакивает всё больше грубых ошибок в «Локомотиве». Осенью Гильерме неоднократно чудил в важных матчах, и этот факт приняли во внимание в тренерском штабе сборной. Нынешний сезон – пока первый за пять лет, в котором количество реальных пропущенных бразильцем голов больше, чем число ожидаемых по модели xG (1,06 против 1,01 во всех турнирах по данным Wyscout).



Если бы чемпионат Европы состоялся в срок – летом 2020-го, скорее всего, менять ничего Черчесов бы не стал. «Не может же один месяц перечеркнуть всё для Гильерме», — философски рассуждал Станислав Саламович в декабре. Но сейчас есть вероятность, что к будущему лету в стране появятся более сильные вратари. Фамилии их всем известны: Максименко из «Спартака» и Сафонов из «Краснодара».

Интервью с Черчесовым обо всём. О Дзюбе, уходе Миранчука и возвращении Акинфеева Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм»

Максименко взрослеет: лучше действует на линии, перестал дёргаться на выходах и привозить, прибавляет в игре ногами. Сафонов держит свой прошлогодний уровень. По проценту отражённых ударов Максименко занимает первое место (77%), Гильерме – второе (75%), а Сафонов третье (73%). Лучший спартаковец и по соотношению «реальные пропущенные голы/ожидаемые». Если в будущем сезоне он будет стабилен, наверняка как минимум получит первый вызов от тренерского штаба.

Правый защитник: Марио Фернандес (Вячеслав Караваев)



Здесь ждать изменения можно разве что в случае форс-мажора (которых не хотелось бы): позиции Марио Фернандеса слишком прочны. Второй опцией Черчесова в сегодняшней реальности должен стать Караваев, вытеснивший Смольникова из старта в «Зените».

Центральные защитники: Георгий Джикия (Игорь Дивеев) и Илья Кутепов (Дмитрий Чистяков)



Вопреки часто встречающемуся мнению, хочется заметить, что Джикия – никакой не идеальный центральный защитник, а нынешний сезон он проводит скорее плохо, чем хорошо. У Георгия встречается многовато ошибок в решениях, результативных ошибок и позиционных недочётов, к тому же есть проблемы с первым пасом. Однако на сегодня, да и через год, Джикия всё равно рассматривается в качестве основного. На его стороне стабильная практика на высоком уровне при большой нагрузке, а также скоростные данные, жёсткость, самоотверженность и лидерские качества.



В паре с Георгием в отборочном цикле чаще всего выходил Семёнов (восемь матчей), но всё могло бы измениться даже в ближайших спаррингах. Участник ЧМ-2018 Кутепов при Тедеско стабильно играет в «Спартаке» и набирает форму, к тому же стабильно выходит вместе с Джикией, пусть и при другой формации. Семёнову же будет непросто даже попасть в резерв – пока он тонет вместе с «Ахматом», силу набирают два ближайших дублёра, Дивеев из ЦСКА и Чистяков из «Ростова», больше подходящие под современный футбол с высоким темпом.

Левый защитник: Дмитрий Скопинцев (Фёдор Кудряшов)



Есть вероятность, что к Евро-2021 по-прежнему в строю окажется вечный Жирков. И такому повороту никто не удивится. Но всё же нет: летом будущего года Юрию будет почти 38, его нынешняя роль в «Зените» — ротация и чередование игры в обороне с игрой в атаке – выглядит на сегодня оптимальной. Так что если бы турнир состоялся летом, то основной опцией Черчесова был бы Кудряшов, проведший 9 матчей из 10 в отборе. Это надёжный, но не самый интересный с точки зрения атаки вариант.



Через год, есть вероятность, наконец-то взойдёт звезда Скопинцева. Он перешёл из «Краснодара», где почти не играл, в «Динамо», рассматривается в новом клубе как левый защитник сразу при двух системах (4-2-3-1 и 3-4-3) и постепенно адаптируется. Дмитрий помог бы сборной разнообразить атаку и добавить левому флангу динамичность и ширину. Главное, чтобы он продолжал выходить в старте и окончательно пришёл в себя после потерянного года в Краснодаре.

Опорники: Роман Зобнин (Дмитрий Баринов) и Магомед Оздоев (Юрий Газинский)



В упомянутом матче с Шотландией в опорной зоне вышла пара Оздоев – Баринов, и это было абсолютно логично, поскольку оба осенью показывали отличный футбол, а Зобнин пребывал в скверной форме и получил несколько повреждений.



Но Зобнин – один из любимых игроков тренерского штаба сборной России, Черчесов и помощники досконально знают все его плюсы, и если Роман будет в адекватном состоянии, он непременно выйдет в основе. Весенняя динамика настраивает на положительный лад, хотя Тедеско в любой момент может сдвинуть Зобнина на фланг – и это может навредить перспективам игрока в национальной команде.

Зобнин возвращается на чемпионский уровень. Так мощно он после ЧМ-2018 ещё не выглядел Прекрасные новости для «Спартака» и сборной России за полгода до Евро. Внутри – цифры, подчёркивающие исключительную игру Романа.

Оздоев на сегодня также видится игроком основного состава (9 матчей в отборе), за него – стабильная игра в «Зените», опыт и матчи в еврокубках. Позиции Газинского после травм слабее. Баринов должен совершить очередной скачок, чтобы претендовать на старт.



Ахметов отдалился от сборной, поскольку перестал показывать прежний уровень в клубе. Обляков если и приблизился, то не намного – и на сегодня попал бы максимум в расширенный список. Кузяев и Ерохин – тоже не самые очевидные истории. Умяров хорош в продвижении мяча за счёт передач, но хуже в обороне и самостоятельном движении с мячом. Дзагоев после травмы пока не пришёл в себя и не справляется с интенсивностью.

Правый полузащитник-нападающий: Александр Кокорин (Алексей Ионов)



Самый интересный вопрос, на который, к сожалению, мы уже никак не получим ответ: вызвал бы Черчесов Кокорина на первый же весенний сбор? Ведь, с одной стороны, Александр пронёсся по соперникам в стартовом отрезке словно ураган. С другой, могли бы быть примерно следующие доводы: «Дайте Саше освоиться в новом клубе и прийти в себя после тюрьмы, пусть спокойно поиграет, проявит себя».

Игра Кокорина весной — космос. Сейчас он показывает, возможно, лучший футбол в карьере Александр точно не рад, что футбол ушёл на бессрочную паузу.

Зато к следующему лету Кокорин, если продолжит играть на таком же уровне, на 100 процентов превратится в основного игрока и лидера сборной. Неизвестно лишь, где его будет рассматривать Черчесов, Александр может сыграть на всех позициях в атаке.

Центральный атакующий полузащитник: Александр Головин (Алексей Миранчук)



В этой зоне изменений пока не ожидается. Головин – самый интенсивный игрок сборной, даёт мощный объём и в атакующих включениях, и в прессинге, поэтому его место на поле не подвергается сомнению. Миранчук же пока не прибавил и по-прежнему не до конца устраивает тренерский штаб, о чём Черчесов сам неоднократно говорил: «И Алексею, и Антону на сборах мы подсказываем какие-то вещи, они знают, что я имею в виду. Есть вещи, на которые нужно обратить внимание. В топ-матчах нужно подходить к каким-то вещам стабильно, а не от случая к случаю. Например, ты не имеешь права при выходе из обороны в атаку на ровном месте терять мяч. Просто не имеешь! Ни в одном топ-клубе или топ-сборной это непозволительно».



Бакаев? Вероятность того, что он будет, как и в «Спартаке», играть в сборной в центральной зоне на сегодня бы оценил в 0,0001%. Потому что количество его потерь и недоработок при обороне ещё выше, чем у Миранчука. Его будут рассматривать как игрока фланговой зоны.



Левый полузащитник-нападающий: Андрей Мостовой (Зелимхан Бакаев)



Просто очень хочется, чтобы прогресс Мостового в будущем сезоне продолжился. В нынешнем он превратился в одного из самых интересных игроков чемпионата. Плюсы Андрея в том, что он умеет играть в разных формациях и на обоих полуфлангах. Однако для вызова в сборную Мостовому нужно доказать свою состоятельность в следующем сезоне. Желательно – в более сильной команде и против элитных соперников. Тогда шансы будут очень высоки.

Великая фамилия — великий потенциал. Андрей Мостовой может стать новой звездой РПЛ Сейчас он тащит «Сочи» и заодно пытается заработать шанс на игру в «Зените».

В противном случае скорее последует внедрение Бакаева. Или Черышева, палочки-выручалочки сборной. Или почётного ветерана футбола Жиркова. Но изменения в этой зоне наиболее вероятны.

Центральный нападающий: Артём Дзюба (Николай Комличенко).



На сегодня невозможно представить сборную без её капитана. Артём провёл все 10 матчей в групповом турнире и перед чемпионатом Европы он точно бы рассматривался как основной нападающий и лидер. Что будет через год? Если Дзюба продолжит играть с такой же мотивацией и энергетикой, он сохранит свои позиции. Если нет, возможны варианты.

Кажется, «Динамо» угадало с Комличенко. Весной его может прорвать На сборах новичок бело-голубых выглядит очень прилично. Видео с некоторыми игровыми моментами Николая.

Первый кандидат на замену Артёма – Комличенко, добившийся заметного прогресса за последний год, перешедший в более сильную лигу и получивший возможность продолжить свой рост. Первые матчи в РПЛ в исполнении Николая оставили сильные впечатления. На сегодня он – форвард номер два в нашей стране (если Кокорина отправлять на фланг). Стабильнее и сильнее, чем Чалов, Соболев и даже Смолов.