В 2002 году «Байер» проиграл три трофея за 11 дней. Как родилось прозвище «Неверкузен»

В мае 2002 года леверкузенский «Байер» проиграл три трофея за 11 дней. Так родилось ироничное прозвище немецкого клуба «Неверкузен» (от английского слова never – никогда). Вспоминаем эту историю.

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«Байер» трижды за четыре года становился вторым. Хёнесс напророчил клубу ещё сто лет без чемпионства

Зарабатывать себе статус «вечно второго» «Байер» начал ещё до катастрофического и одновременно успешного сезона-2001/2002. В течение четырёх лет с 1997-го по 2000-й Леверкузен трижды становился вице-чемпионом Германии. Особенно обидной получилась концовка сезона-1999/2000. За тур до финиша команда Кристофа Даума опережала «Баварию» на три очка. Чтобы завоевать первое в своей истории золото Бундеслиги, «аспириновым» достаточно было не проиграть на выезде середняку «Унтерхахингу». Однако «Байер» уступил – 0:2. Автором победного гола хозяев стал… полузащитник Леверкузена Михаэль Баллак, забивший в собственные ворота. «Бавария» свой матч выиграла и обошла конкурента по дополнительным показателям.



Тогда президент «Баварии» Ули Хёнесс произнёс пророческие слова: «Байер» будет чемпионом не раньше, чем через сто лет». По крайней мере, прошло уже двадцать, а «аспириновые» по-прежнему ни разу не выиграли Бундеслигу. И трудно представить Леверкузен в ближайшем будущем выше «Баварии», дортмундской «Боруссии» или «РБ Лейпциг» по финансовым возможностям, подбору игроков и уровню игры. Нужно было использовать шанс, выпавший в сезоне-2001/2002. Другой такой, может, ещё сто лет не предоставится.

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За три тура до финиша Бундеслиги «Байер» имел отрыв в пять очков. Команда сама отдала золото Дортмунду, проиграв два матча

Летом 2001-го «Байер» назначил нового главного тренера – Клауса Топмёллера. Под руководством 50-летнего специалиста, ставившего на атакующий футбол, Леверкузен преобразился. Подбор игроков у той команды был что надо: голкипер-пенальтист Ханс-Йорг Бутт, великолепные центральные защитники Лусио и капитан Йенс Новотны, «выжигающий» центр поля «опорник» Карстен Рамелов, яркие атакующие хавбеки Зе Роберто и Бернд Шнайдер, уникальный по тем временам форвард «ложная девятка» Оливер Нойвилл и, конечно же, блестящий ум Баллак. Правда, в предсезонных раскладах «Байер» не относили к группе фаворитов Бундеслиги.



Тем не менее команда Топмёллера вопреки прогнозам полетела с первых матчей. В 14 турах со старта чемпионата одержала 11 побед и ни разу не проиграла, забив 37 мячей. Стала зимним чемпионом Германии. За три тура до финиша казалось, что теперь-то Леверкузен не упустит золото: «Байер» лидировал с отрывом в пять очков. Но утомлённость вместе с психологией сыграли свою роль. «Аспириновые» проиграли дома «Вердеру» (1:2) и в гостях «Нюрнбергу» (0:1). В результате перед последней встречей на своём поле с «Гертой» уже не всё зависело от команды Топмёллера. Требовалась также осечка захватившей лидерство дортмундской «Боруссии». Леверкузен переиграл «Герту» (2:1), однако и Дортмунд победил. «Байер» в четвёртый раз стал вторым в Бундеслиге.



«Перед игрой я надеялся, что футбольная справедливость восторжествует, а после неё выл, как собака. Прекратил плакать, только когда обнял Баллака. Мне нужно было его как-то успокоить», – признавался Топмёллер.

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У «Байера» был всего один Кубок Германии. Автор победного гола первого финала снова забил, но это не помогло

Матч с «Гертой» состоялся 4 мая, а ещё через неделю «Байер» ждал финал Кубка Германии с «Шальке». Леверкузен всего однажды в своей истории выигрывал этот трофей (в сезоне-1992/1993), так что кубковая победа стала бы большим событием для клуба. Вот только в этой игре особенно сильно сказалась потеря получившего травму в конце апреля Новотны. Заменивший капитана Борис Живкович, как и остальные защитники, провалил финал.



Хотя началась игра на «Олимпиаштадионе» в Берлине для «Байера» хорошо. На 27-й минуте Димитар Бербатов открыл счёт, подправив мяч после неудачного удара Лусио. Но перед перерывом Бутт пропустил в ближний угол со штрафного, а во втором тайме «Шальке» ещё трижды наказал Леверкузен за ошибки в обороне на быстрых контратаках. Гол ветерана Ульфа Кирстена, забившего, к слову, и единственный мяч в победном Кубке Германии в 1993 году, уже ничем не помог «аспириновым». «Байер» уступил – 2:4.



На негативном эмоциональном фоне команда Топмёллера готовилась к главной игре сезона – финалу Лиги чемпионов с «Реалом», до которого оставалось всего четыре дня. «Иногда матчи проигрываются. Надо признать этот факт», – философски заметил тренер, комментируя случившееся в Кубке Германии.

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Топмёллер лишил Алекса Фергюсона домашнего финала Лиги чемпионов. «Байер» проиграл «Реалу» из-за чудо-гола Зидана

Дорога до стадиона «Хэмпдон Парк» в Глазго, где прошёл финал Лиги чемпионов, получилась у «Байера» очень длинной. Леверкузен начал выступление в турнире ещё с отборочного раунда. После этого преодолел два групповых этапа. В плей-офф выбил «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», чей тренер Алекс Фергюсон мечтал завоевать самый ценный клубный трофей на родине. Сэр Алекс пожелал переигравшему его Топмёллеру победы в финале над «Реалом».



«Байер» сражался, как мог, с превосходившим «аспириновых» по подбору игроков Мадридом. Дал бой без травмированного капитана Новотны и дисквалифицированного Зе Роберто. Получил первым довольно глупый гол: Роберто Карлос выбросил мяч из аута почти от центра поля прямо к штрафной, защитники Леверкузена зазевались, а Бутт пропустил не самый сложный удар Рауля. Тем не менее команда Топмёллера сумела быстро отыграться: Шнайдер навесил со штрафного, а Лусио выиграл воздух и забил головой с линии штрафной. Однако миру этот матч запомнился не волевой игрой «Байера», а блестящим победным голом Зинедина Зидана на 45-й минуте. Роберто Карлос забросил мяч с левого фланга, а Зизу пробил с лёта под перекладину. Во втором тайме «Реал» потерял травмированного голкипера Сезара Санчеса, но заменивший его 21-летний Икер Касильяс отыграл на ноль. «Реал» выиграл финал – 2:1.

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«Игроки всё ещё сидят в кинотеатре и бесконечно прокручивают кадры прошлого сезона. К сожалению, они так и не поняли, что фильм уже давно закончился». Эти слова произнёс в феврале 2003-го менеджер клуба из Леверкузена Райнер Кальмунд. В том месяце он уволил Топмёллера, когда не отошедший от пережитого «Байер» находился рядом с зоной вылета.



«Травма на всю жизнь? Что вы! В Леверкузене у меня был лучший этап в карьере!» – говорил позже в интервью Топмёллер. Действительно, лучший. Потом Клаус всего на год задержался в «Гамбурге», а в 2008-м закончил тренировать после двух лет работы со сборной Грузии.