Со снегом боролись огнемётами. Как Великобритания чуть не осталась без футбола в 1963-м

На этой неделе стало известно, что из-за распространения коронавируса футбольная ассоциация Англии отложила возобновление АПЛ до 30 апреля. В далёком 1963 году многие города в Англии тоже остались без футбола — из-за холода и снегопада, который внезапно обрушился на Туманный Альбион. Это была одна из самых холодных зим в Великобритании в XX веке. Температура в январе могла достигать -19 градусов по Цельсию.

Снег, который выпал в боксинг-дэй, продержался на некоторых футбольных полях Англии до начала марта.

В тот год пострадал не только футбол. В стране отменили скачки и регбийные матчи. Цены на продукты питания резко выросли, начались перебои с электричеством, поскольку топливо закончилось. В течение десяти недель вся Великобритания страдала от жуткого холода, который получил среди населения название «Big Freeze» (с английского «Большой мороз». — Прим. «Чемпионата»).

Как заморозки повлияли на футбол?

Англичане оказались совершенно не готовы к таким погодным условиям. Многие поля в Великобритании были в ужасном состоянии, а снег только усугубил качество газонов, на которых теперь невозможно было играть. Футбольной ассоциации Англии пришлось отменить многие матчи в городах, где погодные условия не позволяли играть в футбол

Особенно часто матчи отменяли в Кубке Англии. Третий раунд этого турнира, который начался 5 января, играли на протяжении двух месяцев. 16 из 32 матчей Кубка Англии отменялись десять и более раз. В общей сложности матчи этого турнира были отложены 261 раз. Например, встречу между «Линкольн Сити» и «Ковентри Сити» переносили 15 раз, пока не провели 7 марта.

В какой-то момент реальным стал вариант, при котором сезон мог продлиться до середины лета, но в итоге руководство лиги решило, что клубы могут играть на нейтральных полях, где состояние газона позволяет это делать.

В Первом (главном на тот момент) английском дивизионе тоже отменяли большое количество матчей. Например, «Болтон», «Ливерпуль» и «Эвертон» не играли на протяжении десяти недель (два с половиной месяца), так как их матчи постоянно переносили. В общей сложности, в Англии и Шотландии было отменено около 400 матчей. Кому пауза сыграла на руку, так это лондонскому «Фулхэму».

«Когда наступили морозы, мы оказались под угрозой вылета. К счастью, мы тренировались на стадионе в Летерхэде, недалеко от того места, где я жил в Чессингтоне. Когда морозы отошли, мы провели 13 недель без поражений и смогли выбраться из зоны вылета», — вспоминал защитник «Фулхэма» Джордж Коэн.

Как английские клубы боролись со снегом?

Клубы пытались избавиться от снега на своих стадионах самыми разными способами. Более богатые отправлялись за пределы Великобритании. Например, лондонский «Челси» для поддержания формы сыграл товарищеский матч на Мальте, готовясь к нему на протяжении целой недели в хороших погодных условиях. В это время на «Стэмфорд Бридж» для удаления снега со стадиона использовалась горелка для смолы. «Ливерпуль» и «Транмир Роверс», например, и вовсе могли себе позволить снегоуборочный трактор.

А вот «Манчестер Юнайтед» отправился в Дублин, чтобы сыграть контрольный матч против «Ковентри» на глазах 20 тысяч зрителей. В Ирландии часто играли товарищеские матчи, так как там погодные условия не были такими суровыми.

Менее обеспеченные клубы, такие как «Норвич» и «Блэкпул», пытались растопить снег с помощью огнемётов. И это сработало, но, таким образом, стадион «Кэрроу Роуд» был затоплен. В Брайтоне местный строитель предложил разморозить ледяное поле с помощью своего оборудования для укладки асфальта, что тоже загубило поле местного стадиона.

Со временем клубы осознали, что очистка снега лишь позволяет морозу проникать глубже в землю. Поэтому некоторые клубы нашли другие способы, чтобы зарабатывать на стадионе во время отсутствия матчей. Например, поле арены «Шей» клуба «Галифакс Таун» использовалось в качестве катка. Вход на стадион был платным, но по фотографии можно сказать, что каток пользовался популярностью у горожан.

Игрокам же играть в снежных сугробах было невероятно тяжело. Поэтому вратарь «Лестер Сити» Гордон Бэнкс для своих бутс сделал специальные кожаные накладки и заклёпки, которые позволяли не поскользнутся на снегу.

«На тренировке мы спотыкались и поскальзывались. Чтобы найти место, где будет немного теплее, мы даже ездили в другие города — например, в Брайтон. Но и там было чертовски холодно», — вспоминал шотландский защитник «Лестера» Фрэнк Маклинток в интервью The Sun.

Футбольные пулы и потепление

Из-за сложившейся ситуации в Англии набирали популярность «футбольные пулы». Так назывались купоны, на которых был представлен перечень матчей чемпионата. Болельщики могли ставить на матчи, которые, на самом деле, не могли состояться по причине погодных условий.

Для определения их результата была привлечена специальная группа экспертов, которая могла предсказать, какой счёт, вероятно, мог быть в этих матчах. В состав жюри входили бывшие футболисты и судьи английских клубов: каждые выходные они встречались в лондонском отеле на закрытом собрании и определяли исход перенесённых матчей. Когда счёт футбольных матчей был определён, диктор по телевизору информировал зрителей о решении жюри.

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Снег же исчез со стадионов Великобритании лишь в марте. Тогда же и началась ожесточённая борьба за чемпионство между «Лестером», «Тоттенхэмом» и «Эвертоном». Всем клубам приходилась играть свои матчи как можно чаще, чтобы закончить чемпионат до наступления лета. Титул достался «ирискам», которые взяли его после 24-летнего перерыва.

Сезон 1962/63 удалось закончить до конца весны, а последний матч 42-го тура чемпионата между «Ипсвич Таун» и «Астон Виллой» состоялся 21 мая. Спустя 57 лет англичане до сих пор вспоминают эти ужасные три месяца, которые оставили страну не только без футбола, но и без еды и электричества. Зима 1963 года и сейчас остаётся одной из самых холодных за всю историю Великобритании.