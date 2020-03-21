Сколько потратили клубы АПЛ на трансферы за последние 5 лет

Цикл текстов о суммах, потраченных клубами на трансферы, мы начинали ещё в том мире, в котором футбольные болельщики говорили, собственно, о футболе. Поддерживая уходящий тренд, подсчитали все траты и доходы от переходов игроков клубов АПЛ за последние пять лет. Читайте и ностальгируйте.

В статье использовались данные сайта Transfermarkt.ru

В плюсе

Самые дорогие покупки: Нейсмит и Клозе (по € 11 млн), Брэди (€ 9,9 млн), Притчард (€ 9,4 млн), Вилдсхут (€ 8,2 млн), Н.Оливейра (€ 5,85 млн).

Самые дорогие продажи: Мэддисон (€ 25 млн), Брэди (€ 15,1 млн), Редмонд (€ 13,5 млн), Притчард (€ 12,35 млн), Мёрфи (€ 11,4 млн).

«Норвич» — единственная команда Англии, чей трансферный баланс в плюсе. «Канарейки» любят продавать игроков за большую сумму, чем брали: Брэди, Притчард и, конечно же, Мэддисон. Похоже, у них это получается лучше всех.

В минусе

Самые дорогие покупки: Вестергард (€ 25 млн), Ингс (€ 22,2 млн), Каррильо (€ 22 млн), Буфаль (€ 18,7 млн), Эльюнусси (€ 18 млн).

Самые дорогие продажи: ван Дейк (€ 84,65 млн), Мане (€ 41,2 млн), Шнейдерлен (€ 35 млн), Клайн (€ 17,7 млн), Таргетт (€ 15,5 млн).

Мане и ван Дейк пришли в клуб в сумме за € 38,7 млн, а проданы за € 125,85. Аналогичная ситуация и с Шнейдерленом, которого продали почти в 30 раз дороже, чем брали. Только за сезоны 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 «Саутгемптон» продал игроков на сумму € 359,93 млн. Менеджмент «святых» работает очень круто.

Самые дорогие покупки: Берже (€ 21,5 млн), Макберни (€ 19,1 млн), Моуссет (€ 11,1 млн), Робинсон (€ 7,8 млн), Фриман (€ 5,6 млн).

Самые дорогие продажи: Брукс (€ 11,3 млн), Адамс (€ 2,2 млн), Мёрфи (€ 2,1 млн), Калверт-Льюин (€ 1,8 млн), Леонард (€ 1,1 млн).

«Шеффилд» на предпоследнем месте по стоимости игроков в АПЛ. «Клинки» — новичок английской Премьер-лиги, поэтому не успели потратить космических сумм на трансферы. Пока. Раньше клуб никогда не тратил за сезон больше € 18 млн на трансферы, но после выхода в АПЛ клуб потратил уже € 69 млн.

Самые дорогие покупки: Гибсон (€ 16,9 млн), Вуд (€ 16,4 млн), Брэди (€ 15,1 млн), Грей (€ 12,4 млн), Выдра (€ 12,2 млн).

Самые дорогие продажи: Кин (€ 28,5 млн), Грей (€ 20,4 млн), Хитон (€ 8,8 млн), Д.Ингс (€ 8,3 млн), С.Воукс (€ 8 млн).

Трансфер защитника Гибсона стал самым дорогим в истории клуба. Для понимания: даже сейчас самым дорогостоящим игроком в команде является центральный защитник Тарковски (€ 25 млн). Но трансферы на выход работают отлично: только летом 2017 года клуб заработал € 50 млн, продав Кина и Грея.

Самые дорогие покупки: Бентеке (€ 31,2 млн), Сако (€ 28,2 млн), Тоунсенд (€ 15,6 млн), Миливоевич (€ 15,1 млн), Кабай (€ 13,9 млн).

Самые дорогие продажи: Ван-Биссака (€ 55 млн), Боласье (€ 28,9 млн), Гейл (€ 12 млн), Мюррей (€ 5,4 млн), А.Маккарти (€ 4,7 млн).

Ван-Биссака — не первый воспитанник «Кристал Пэласа», который перешёл в стан «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2012/13 аналогичный путь проделал Заха, трансфер нападающего тоже стал рекордным на тот момент (€ 11,75 млн). За последние три сезона «орлы» потратили менее € 70 млн.

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Самые дорогие покупки: Ндомбеле (€ 60 млн), Д.Санчес (€ 40 млн), М.Сиссоко (€ 35 млн), Ло Чельсо (€ 32 млн), Бергвейн и Сон (по € 30 млн).

Самые дорогие продажи: Уолкер (€ 52,7 млн), Триппьер (€ 22 млн), Эриксен (€ 20 млн), Виммер (€ 19,4 млн), Бенталеб (€ 19 млн).

В отличие от других лидеров, «Тоттенхэм» не тратит космические деньги на футболистов, поэтому самый дорогой купленный игрок за последние пять лет — Ндомбеле (€ 60 млн). «Шпоры» лишь на 8-м месте в лиге по затратам на игроков.

Самые дорогие покупки: ван Дейк (€ 84,65 млн), Алисон (€ 62,5 млн), Наби Кейта (€ 60 млн), Бентеке (€ 46,5 млн), Фабиньо (€ 45 млн).

Самые дорогие продажи: Коутиньо (€ 145 млн), Стерлинг (€ 63,7 млн), Бентеке (€ 31,2 млн), Сако (€ 28,2 млн).

Переход Коутиньо в «Барселону» — самый дорогой в истории английского футбола. Тройка Мане-Фирмино-Салах тоже пришла в клуб в этот период, но «Ливерпуль» заплатил меньше € 45 млн за каждого игрока. Текущий сезон первый за последние 10 лет, когда «Ливерпуль» потратил на покупку игроков менее € 50 млн. Красные купили игроков на € 10,4 млн.

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Самые дорогие покупки: Кепа (€ 80 млн), Мората (€ 66 млн), Пулишич (€ 64 млн), Жоржиньо (€ 57 млн), Ковачич (€ 45 млн).

Самые дорогие продажи: Азар (€ 100 млн), Диего Коста (€ 66 млн), Оскар (€ 60 млн), Мората (€ 56 млн), Матич (€ 44,7 млн).

«Челси» — лидер по продажам. С одного Азара клуб заработал € 100 млн. В сезоне 2019/20 «пенсионеры» впервые за 10 лет потратили на игроков меньше € 50 млн — был куплен только Ковачич. Также «синие» уже седьмой сезон подряд продают игроков как минимум на € 50 млн.

Самые дорогие покупки: Жоэлинтон (€ 44 млн), Альмирон (€ 24 млн), Вейналдум (€ 20 млн), Митрович (€ 18,5 млн), Товен (€ 18,35 млн).

Самые дорогие продажи: М.Сиссоко (€ 35 млн), Перес (€ 33,4 млн), Вейналдум (€ 27,5 млн), Митрович (€ 24,7 млн), Таунсенд (€ 15,6 млн).

Мусса Сиссоко — вторая рекордная продажа в истории клуба после Энди Кэрролла. С сезона 2005/06 «сороки» не покупали игрока дороже € 25 млн, пока летом 2019 года Жоэлинтон не пополнил клуба. Все четырнадцать лет самым дорогим игроком в истории клуба был Майкл Оуэн (€ 25 млн).

Самые дорогие покупки: Сарр (€ 30 млн), Грей (€ 20,4 млн), Саксес (€ 15 млн), Р.Перейра (€ 13,5 млн), Деулофеу (€ 13 млн).

Самые дорогие продажи: Ричарлисон де Андраде (€ 39,2 млн), Игало (€ 23,3 млн), Лукебакио (€ 20 млн), Выдра (€ 9,4 млн), Амрабат (€ 8,5 млн).

Сарр — самая дорогая покупка в истории «Уотфорда», именно он недавно похоронил «Ливерпуль»: оформил дубль и отдал голевую передачу (3:0). Что касается продаж, тут клуб только учится: лишь в сезоне-16/17 «Уотфорд» впервые в истории продал футболистов на сумму более чем € 10 млн.

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Самые дорогие покупки: Тилеманс (€ 45 млн), Перес (€ 33,4 млн), Слимани (€ 30,5 млн), Ихеаначо (€ 27,7 млн), Адриан Силва и Мэддисон (по € 25 млн).

Самые дорогие продажи: Магуайр (€ 87 млн), Марез (€ 67,8 млн), Дринкуотер (€ 37,9 млн), Канте (€ 35,8 млн), Муса (€ 16,5 млн).

Чемпионский «Лестер» быстро разбежался, но хорошо, что «лисы» смогли заработать на трансферах. Только с четырёх чемпионов «синие» выручили € 228,5 млн. Трансфер Магуайра в «Манчестер Юнайтед» за € 87 млн сделал игрока самым дорогим защитником в истории футбола.

Самые дорогие покупки: Весли (€ 25 млн), Мингс (€ 22,3 млн), Д.Луиз (€ 16,8 млн), Таргетт (€ 15,5 млн), Маккормак (€ 14,3 млн).

Самые дорогие продажи: Бентеке (€ 46,5 млн), Делф (€ 11,5 млн), Амави (€ 10 млн), Гуйе (€ 8,5 млн), А.Траоре (€ 8,25 млн).

Трансфер Бентеке в «Ливерпуль» — самый удачный с точки зрения продажи. Уход нападающего составляет ⅓ всех трансферных доходов клуба за последние годы. При этом четыре приобретения «Астон Виллы» за последние пять лет входят в пятёрку самых дорогих покупок в истории «львов».

Самые дорогие покупки: Лерма (€ 28 млн), Аке (€ 22,8 млн), Соланке (€ 21,2 млн), Данжума и Айб (€ 18 млн), Биллинг (€ 16,5 млн).

Самые дорогие продажи: Мингс (€ 22,3 млн), Ритчи (€ 12 млн), Афобе (€ 11,4 млн), Моуссет (€ 11,1 млн), Граббан (€ 6,8 млн).

У «Борнмута» с продажами не очень: среди всех клубов Премьер-лиги он занимает 17-е место по доходам за игроков. Зато, в отличие от других команд АПЛ, «вишни» не тратят много денег на их покупку.

За 20 лет до Симеоне в Испании уже был тренер, который срывал шаблоны закрытым футболом И даже выходил в финал Лиги чемпионов.

Самые дорогие покупки: С.Алле (€ 40 млн), Ф.Андерсон (€ 31 млн), П.Форналс (€ 28 млн), Диоп (€ 25 млн), Айю (€ 24,1 млн).

Самые дорогие продажи: Пайет (€ 29,3 млн), Арнаутович (€ 25 млн), Айю (€ 22,8 млн), Томкинс (€ 11,7 млн), Конате (€ 10,7 млн).

«Вест Хэм» немало зарабатывает с продажи атакующих футболистов. Например, того же Арнаутовича «молотобойцы» продали за большую сумму, чем брали. Другое дело, что тратит «Вест Хэм» на уровне «Тоттенхэма» (€ 424,5 млн) и «Лестера» (€ 450,4 млн). При этом попасть в Лигу чемпионов «железным» пока не по силам.

Самые дорогие покупки: Хименес (€ 38 млн), Отто (€ 20,5 млн), А.Траоре (€ 20 млн), Поденсе (€ 19,6 млн), Нето (€ 18,3 млн).

Самые дорогие продажи: Х.Коста и Кавалейру (по € 17,7 млн), Афобе (€ 13,5 млн, также ранее за € 13,3 млн), Дико (€ 3,8 млн), Батт (€ 3,45 млн), Б.Дуглас (€ 3,4 млн).

«Волки» в таблице идут выше «Брайтона» и играют в Лиге Европы. Если учитывать это, баланс у них вроде бы соответствует норме. Только Афобе клуб продавал дважды и выручил с него € 28,8 млн. По затратам на трансферы среди клубов АПЛ «Вулверхэмптон» располагается на 13-м месте.

Самые дорогие покупки: Мопе (€ 22 млн), Вебстер (€ 21,85 млн), Троссард (€ 20 млн), Джаханбахш (€ 19 млн), Локадия (€ 17 млн).

Самые дорогие продажи: Болдок (€ 3,9 млн), Голдсон (€ 3,4 млн), Норвуд (€ 2,2 млн), Матежу (€ 1,8 млн), Норманн (€ 1,7 млн).

У «Брайтона» явные проблемы с продажей футболистов. За последние пять лет «чайки» смогли выручить всего лишь € 15,9 млн, хотя сами часто тратят по € 15-20 млн на трансфер. При этом самая дорогая продажа клуба за всю историю состоялась аж в сезоне-14/15: Леонардо Ульоа был продан в «Лестер» за € 10,1 млн.

Самые дорогие покупки: Г.Сигурдссон (€ 49,4 млн), Ричарлисон де Андраде (€ 39,2 млн), Ивоби (€ 30,4 млн), Мина (€ 30,25 млн), Боласи (€ 28,9 млн).

Самые дорогие продажи: Лукаку (€ 84,7 млн), Стоунс (€ 55,6 млн), Гейе (€ 30 млн), Лукман (€ 18 млн), Баркли (€ 16,8 млн).

В сезоне 2017/18 «Эвертон» потратил 203,2 млн и заработал 126,38 млн, так много «ириски» никогда не расходовали. Клуб знаменит тем, что регулярно поставляет игроков «МЮ»: помимо Лукаку, из стана «скаузеров» туда переходили Феллайни и Руни. Все трое, ктстаи, входят в четвёрку самым дорогих продаж клуба.

«Зенит», «Ливерпуль», «Барса» и «Ювентус» во вторник могут стать чемпионами. Справедливо? Похоже, УЕФА думает, что да.

Самые дорогие покупки: Пепе (€ 80 млн), Обамейянг (€ 63,75 млн), Ляказетт (€ 53 млн), Джака (€ 45 млн), Мустафи (€ 41 млн).

Самые дорогие продажи: Окслейд-Чемберлен (€ 38 млн), Санчес (€ 34 млн), Ивоби (€ 30,4 млн), Уолкотт (€ 22,5 млн), Жиру (€ 17 млн).

У «Арсенала» по сравнению с командами из Манчестера дела обстоят намного лучше. Даже на Уолкотте, который провёл в составе «канониров» 12 лет, «Арсенал» смог заработать. Аналогичная ситуация и с Окслейд-Чемберленом. Правда, времена, когда трансфер Аршавина был среди самых крупных, остались далеко позади.

Самые дорогие покупки: Погба (€ 105 млн), Магуайр (€ 87 млн), Лукаку (€ 84,7 млн), Марсьяль (€ 60 млн), Фред (€ 59 млн).

Самые дорогие продажи: Лукаку (€ 65 млн), Ди Мария (€ 63 млн), Мхитарян (€ 34 млн), Шнейдерлен (€ 23 млн), Депай и Блинд (по € 16 млн).

«Ман Юнайтед», как и «Сити» успешно тратит, но заработать на трансферах получается не особо. Каждый год «красные дьяволы» тратят на покупку футболистов более € 150 млн. Только в сезоне-18/19 МЮ потратил менее ста миллионов — € 82,7 млн.

Самые дорогие покупки: Де Брёйне (€ 76 млн), Родри (€ 70 млн), Марез (€ 67,8 млн), Жоау Канселу и Лапорт (по € 65 млн), Стерлинг (€ 63,7 млн).

Самые дорогие продажи: Данило (€ 37 млн), Негредо (€ 28 млн), Ихеаначо (€ 27,7 млн), Диас (€ 17 млн), Д.Луис (€ 16,8 млн).

Самый убыточный клуб лиги на трансферном рынке по версии Transfermarkt. «Манчестер Сити» потратил на игроков почти € 1 млрд за последние пять лет, но выиграть Лигу чемпионов никак не может. Если тратить «Сити» умеет, то продавать нет. Самый дорогой трансфер на выход — Данило за € 37 млн.

Ну а том, как обстоят дела с трансферами в российской Премьер-Лиге вы можете почитать здесь: