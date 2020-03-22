10 игроков, ради которых стоит смотреть белорусский футбол. Другого всё равно нет

Все топовые европейские чемпионаты, включая РПЛ, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Любители футбола, многие из которых перешли на удалённый режим работы/учёбы, не знают, чем себя развлечь в вечера будней и выходные дни, ведь многие другие виды спорта тоже на паузе.

Но есть ещё места на планете, где играют в футбол. Одно из них совсем рядом – это братская Беларусь. В тамошней лиге собралось немало известных в России персонажей. Вот они.

Егор Филипенко, БАТЭ

Фото: Dmitry Korotayev/Epsilon/Getty Images

Болельщики «Спартака» наверняка помнят этого парня. Егор Филипенко перешёл в «Спартак» осенью 2007 года по приглашению Станислава Черчесова, провёл в клубе 3,5 года, но за столь провёл всего 16 матчей, забив один гол. Покатавшись по арендам («Томь», «Сибирь»), защитник вернулся в Борисов. С тех пор Филипенко трижды стал чемпионом страны, обыгрывал с партнёрами «Баварию» в ЛЧ (3:1) и дважды признавался лучшим защитником чемпионата.

В январе 2015 года Егор на правах свободного агента перешёл в «Малагу», сыграл 8 матчей за полтора года, потом уехал на два года в чемпионат Израиля и в 2018 году вернулся на родину. В феврале 2019-го с БАТЭ обыграл лондонский «Арсенал» (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы, но дальше прошёл клуб из Лондона.

«Уткин мочил БАТЭ, а я угорал. На комиков не дуются». Чудо из Беларуси Егор Филипенко – об исторической победе над «Арсеналом», проблемах в «Спартаке», «страшном» Гончаренко и немного о наших с вами «сортирах».

Артём Милевский, «Динамо» Брест

Фото: instagram.com/timi1010

Милевский, пожалуй, самый скандальный украинский футболист последних 15 лет. Не хватит пальцев на руках, чтобы сосчитать количество нехороших историй с участием «Мили». Половину своей карьеры Милевский провёл в киевском «Динамо» (178 матчей, 57 голов). После ухода из «Динамо» в 2013 году Артём успел поиграть в «Газиантепспоре», «Хайдуке», «Сплите», «Конкордии», «Тосно», «Кишварде», а теперь зажигает в брестском «Динамо».

Первый раз в брестское «Динамо» Милевский пришёл летом 2017 года, сыграл 38 матчей, забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач. После окончания контракта украинский нападающий уехал в чемпионат Венгрии, но через год вернулся на «историческую родину» и помог клубу из Бреста впервые в истории выиграть чемпионат страны, прервав серию из 13 чемпионств подряд БАТЭ.

Бомбическое интервью с Милевским. Например, там есть про секс с Канделаки А ещё там про деньги, разбитый «феррари» и сборную Украины.

Станислав Драгун, БАТЭ

Драгун провёл в России пять лет, поиграв за «Крылья Советов», московское «Динамо» и «Оренбург». Свою карьеру Станислав начал в минском «Локомотиве», где уже в 17 лет регулярно выходил в стартовом составе. В 2007 году Станислав перебрался в «Гомель», но уже через два года пополнил минское «Динамо». В составе «Динамо» Станислав трижды входил в список 22 лучших игроков чемпионата страны. С 2013-го по 2017 год Драгун выступал в России, но лучше всего запомнился фанатам «Крыльев Советов». В составе самарского клуба Драгун выиграл первенство ФНЛ. С 2017 года Станислав защищает цвета БАТЭ.

Сергей Кисляк, «Динамо» Брест

Как и многие из этого списка, Кисляк начал карьеру в родной стране в составе минского «Динамо», где провёл шесть лет. В декабре 2010 года Кисляк перешёл в казанский «Рубин», в котором отыграл пять сезонов (67 матчей, 4 гола).

Вторую половину 2012 года белорусский полузащитник провёл в аренде в «Краснодаре», но толком там не заиграл. До отъезда на юг Кисляк взял с «Рубином» Кубок России. Затем Сергей отправился в турецкий «Газиантепспор», но уже через год покинул клуб, который вылетел из Суперлиги.

После Турции Кисляк мог вернуться в Россию в «Крылья Советов», но не срослось. 1 февраля 2018 года он подписал однолетний контракт с казахстанским «Иртышом», но уже через полгода перешёл в «Динамо» Брест, в котором выступает до сих пор.

Виталий Устинов, «Торпедо БелАЗ» Жодино

Устинов — воспитанник казанского «Рубина». Начинал карьеру на правах аренды в «Нефтехимике», с которым в сезоне-2011/12 вышел в ФНЛ. На следующий год с клубом из Нижнекамска занял седьмое место, а по окончанию сезона перешёл в «Ротор». В РПЛ Устинов дебютировал в сезоне-2014/15 в составе «Рубина», куда вернулся из «Ротора». Вторую половину сезона провёл за «Ростов», где сыграл 14 матчей и вернулся в Казань.

Игроком «Торпедо БелАЗ» стал в марте этого года.

«Голы «Реалу» до сих пор перед глазами». 29 лет великой победе «Спартака» 20 марта 1990 года «Спартак» одержал одну из самых славных побед в истории клуба — в Мадриде над «Реалом». Вспоминаем её с героем той игры.

Павел Нехайчик, БАТЭ

Ещё один футболист команды из Борисова, известный по выступлениям в России за «Динамо», «Томь» и «Оренбург». Нехайчик свою профессиональную карьеру начал как раз в БАТЭ, в котором провёл шесть лет до отъезда в Россию. Первым клубом Павла в РПЛ стало московское «Динамо», где полузащитник сыграл 17 матчей. Из «Динамо» Нехайчик вернулся в БАТЭ, но уже через год перешёл в «Томь», где провёл свои лучшие годы карьеры в России (59 матчей, 16 голов). В рядах «Оренбурга» Нехайчик отметился хет-триком в домашнем матче с «Томью».

В 2017 году Павел перешёл в брестское «Динамо», с которым за три года стал чемпионом, выиграл Кубок и дважды Суперкубок страны. С января этого года защищает цвета БАТЭ.

Евгений Хачериди, «Динамо» Брест

Фото: Visionhaus/Corbis via Getty Images

11 лет карьеры украинский защитник посвятил киевскому «Динамо», в составе которого провёл 237 матчей и стал трёхкратным чемпионом Украины.

Только в 2018 году Хачериди покинул «Динамо» и перешёл в ПАОК, но надолго там не задержался. Сыграв 11 матчей, Евгений покинул клуб и в октябре 2019 года перешёл в брестское «Динамо», где уже успел выиграть Суперкубок Беларуси.

Фильцов хорошо известен российским болельщикам. Воспитанник академии Коноплёва начал свою профессиональную карьеру в 2007 году в «Крылья Советов-СОК». Впоследствии в его послужном списке были «Тольятти», московский «Локомотив», «Краснодар», «Рубин», тульский «Арсенал», «Анжи», «Ротор». Как бы то ни было, большую часть своей карьеры Фильцов провёл в качестве запасного вратаря. В чемпионате России Александр не сыграл и полусотни матчей.

В 2019 году Фильцов уехал в солигорский «Шахтёр», а сейчас выступает на правах аренды за «Смолевичи».

Со снегом боролись огнемётами. Как Великобритания чуть не осталась без футбола в 1963-м Счёт матчей определяли эксперты, а некоторые клубы использовали стадион как каток.

Сергей Баланович, «Шахтёр» Солигорск

Первым клубом Сергея в России могла стать «Уфа» — не договорились по контракту. Зато за «Амкар» Баланович отыграл почти 100 матчей. После расформирования клуба вернулся на родину. С 2018 года состоит в солигорском «Шахтёре».

Дарко Бодул, «Шахтёр» Солигорск

Бодул, как и Баланович, запомнился болельщикам пермского «Амкара». Дарко — воспитанник «Аякса», хотя за основу нидерландского клуба провёл всего одну игру. После «Аякса» подул выступал за «Спарту» из Роттердама, «Насьонал», «Штурм», «Оденсе», «Альтах», «Данди Юнайтед».

В Россию австрийский нападающий приехал в 2016 году. 53 матча сыграл Бодул за «Амкар» и забил шесть голов. После банкротства пермского клуба Дарко перешёл в «Енисей», откуда последовал в соседнюю республику.