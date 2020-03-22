Армагеддон уже пришёл в Европу. Ребята, никакого футбола не будет

Когда только появились первые новости о заражении коронавирусом в Европе, многие воспринимали их со скептическим смехом. Сразу несколько футболистов посмеялись над людьми с азиатской внешностью, даже Буффон не удержался.



«Я слежу за тобой. Корона… Да? Ты из Уханя?» — с такими словами вратарь «Ювентуса» обратился к азиатскому фанату, подписывая программку к одному из матчей.

Видео доступно на «Чемпионате».

Оказалось, что коронавирус шуток не прощает. И к этому моменту уже три партнёра Буффона по «Юве» заражены инфекцией. Да что там футбол — вся Италия сейчас в панике, гибнут сотни людей ежедневно, инфицируются тысячи, шокирующие цифры только растут.



«Это самый сложный кризис со второго послевоенного периода», — констатировал накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В Испании дела обстоят чуть лучше, но это не относится к спортивному миру. «Алавес» объявил о 15 случаях заражения, в «Эспаньоле» шесть инфицированных, а в «Валенсии» выявлено около 35% положительных результатов тестов на коронавирус. Уже умерли бывший президент «Реала» Санс, 21-летний тренер и два журналиста. К счастью, живущие в Валенсии футболист Денис Черышев и журналист «Чемпионата» Юрий Зотов здоровы и бодры. С нами всё в порядке! Но вот атмосфера в городе с каждым днём ухудшается. На примере Валенсии можно посмотреть на то, как будут меняться не только европейские, но и российские города.

Вспомним самый великий «Реал» эпохи Санса. Там играли Шукер, Миятович и Рауль От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс. При нём Мадрид выиграл Лигу чемпионов спустя 32 года.

Валенсию можно назвать одним из самых спортивных городов Европы. Здесь хорошо развит как профессиональный, так и любительский спорт. В этом городе множество стадионов и мест для занятий спортом. В частности, в Валенсии находится один из крупнейших парков Европы Турия, где ежедневно физкультурой занимаются тысячи людей. То есть занимались… Этот небольшой ролик был сделан в парке 14 марта, прямо перед объявлением о введении всеобщего карантина.

Видео доступно на «Чемпионате».

Вечером 14 марта появилась новость о введении как минимум 15-дневного режима чрезвычайной ситуации во всей стране, а утром по Валенсии начали курсировать полицейские машины с громкоговорителями.

Видео доступно на «Чемпионате».

Официально режим начал действовать с понедельника, 16 марта, хотя в некоторых регионах сразу стали штрафовать за поход в парки и попытки пробежаться на свежем воздухе. За мелкое нарушение могут оштрафовать на € 100-600, а злостным нарушителям может грозить астрономический штраф – до € 600 тыс.! Кстати, Черышева 15 марта обругали в «Твиттере» за утреннюю пробежку по улице, хотя он ничего формально не нарушил и мог вообще не знать о введении карантина.

Черышева заметили бегущим по улице после введения карантина. Его оскорбляют в «Твиттере»

Люди, узнав о введении особого режима, помчались в супермаркеты за продуктами. В очередях стояли по часу. Вот так выглядели в тот день испанские магазины.

Большинство людей с 15 марта стали послушно сидеть дома, никуда не выходя без необходимости. Если вечером некоторые ещё продолжали спокойно гулять, веселиться, танцевать на улице, то утром 16 марта наступила почти полная тишина. Лишь некоторые смельчаки вели себя вызывающе и попадали в новостные сводки. Особую популярность приобрели столкнувшийся с полицией «Тираннозавр», триумфально появившийся перед публикой «Бэтмен» с заветной туалетной бумагой, а также мужчина, выгуливавший игрушечную собаку:

Видео доступно на «Чемпионате».

А ещё была туристка, которую пришлось насильно доставать из бассейна.

Видео доступно на «Чемпионате».

18 марта, на третий день действия официального запрета, пришло время сходить на разведку и пополнить запасы продовольствия. В глаза бросилось множество припаркованных автомобилей и полное отсутствие кафешек на открытом воздухе, которые совсем недавно стояли на каждом углу. Но в целом не было ощущения апокалипсиса, о котором недавно говорил живущий в Барселоне агент Селюк. По пути к магазину встретилось несколько человек, которые спокойно шли без масок.

В супермаркете было примерно столько же людей, сколько и до всей этой шумихи. Все спокойно выбирали продукты, даже общались с продавцами. У работников магазина – маски и перчатки, у половины покупателей – тоже. Неожиданностью стали практически полные лавки с продуктами. Там было всё – кроме туалетной бумаги, конечно же.

Но дни шли, паника нарастала. Сейчас на улицах Валенсии и Испании в целом нет вообще никого, как это вчера наглядно показал Смолов:

Видео доступно на «Чемпионате».

Птицы страдают от голода и преследуют людей в надежде получить хоть немного корма. Да, очень похоже на Армагеддон:

Видео доступно на «Чемпионате».

У валенсийцев появилась традиция – хлопать друг другу из окон в 21:00. Очень хорошая традиция. В этот момент люди заряжаются надеждой и оптимизмом, которые точно понадобятся. Премьер-министр Испании Педро Санчес накануне предупредил о приближении более высоких волн инфицирования, хотя и прошлые тоже были немаленькими.

Конечно, ни о каком возобновлении футбольного сезона в ближайшие месяцы не может быть и речи. Да, можно было бы просто закрыть глаза на вирус, делать вид, что всё нормально. Можно было бы продолжать кричать «эй, коронавирус», глядя на проходящего мимо азиата. Ну умер сосед – он же старенький был, ну жена полежала в больнице – выздоровела же… Нет, ребята, сейчас нужно бороться. Общий противник объединяет людей, страны и даже врагов.



Врачи – наши новые звёзды, именно за них мы должны болеть, как болели за Месси и Роналду. С одной лишь маленькой поправкой — Тамара Ивановна в синем халате и Борис Аркадьевич в белом – это теперь общие кумиры, и каждому из них мы вручим по «Золотому мячу», когда победим. И пора уже самим становиться спортсменами, играя и тренируясь у себя дома, — это сейчас модно и круто. Верим в лучшее и радуемся каждой выигранной битве с болезнью!