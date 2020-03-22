«Супер-Депор»-2000. Они громили «Реал» и сенсационно выиграли чемпионат Испании

Знаете, когда в последний раз чемпионат Испании выигрывал не кто-то из современных грандов Примеры – «Реал», «Барселона» или «Атлетико»? Это была «Валенсия», дважды бравшая золото в начале 2000-х. А до неё столицы Испании и Каталонии обскакивал гораздо менее могущественный «Депортиво». Трофей отправился в Ла-Корунью в сезоне-1999/2000. Курортный город будет всегда вспоминать блестящую команду Хавьера Ируреты, которая завоевала первое и, возможно, последнее золото в истории клуба.

«Все говорили, что мы сдадим игру». В 2000 году клуб Аленичева лишил «Ювентус» золота В последнем туре туринцы сенсационно проиграли «Перудже».

«Депортиво» должен был стать чемпионом на шесть лет раньше. Всё решил промах с пенальти на последней минуте последней игры

Взлёт «Депортиво» состоялся, прежде всего, благодаря фигуре Аугусто Лендоиро. Этот человек стал президентом клуба из Ла-Коруньи в 1988 году. На момент появления 42-летнего руководителя галисийцам похвастаться было нечем. Тогда они на долгие 15 сезонов застряли в Сегунде и даже вылетали из неё в третий дивизион. Лендоиро получил в «наследство» довольно слабую команду и неслабый долг в размере 500 миллионов песет. Но талант предпринимателя и должность советника муниципалитета Ла-Коруньи помогли Аугусто изменить всё.

Лендоиро контролировал в «Депортиво» все процессы вплоть до трансферов и назначения тренеров. Он поставил на местного специалиста Арсенио Иглесиаса, который за три сезона поднял бело-голубых в Примеру, а потом едва не сделал чемпионами Испании. Галисийцы дважды подряд финишировали вторыми – в 1994-м и 1995-м годах. Особенно грустной для клуба из Ла-Коруньи оказалась развязка сезона-1993/1994. «Депортиво» взял бы золото, если бы в последнем туре Мирослав Джукич забил пенальти в домашнем матче с «Валенсией». Защитник подошёл к «точке» при счёте 0:0 на 90-й минуте и пробил в руки вратаря. Матч завершился вничью, а чемпионом стала «Барселона», обошедшая команду Иглесиаса при равенстве очков по дополнительным показателям.

Однако Лендоиро упорно шёл к своей цели – забраться с «Депортиво» на вершину Примеры. Перед сезоном-1998/1999 он договорился с Хавьером Ируретой, который успешно работал с «Сельтой» Валерия Карпина и Александра Мостового. Чтобы убедить талантливого тренера поменять один галисийский клуб на другой, Аугусто пообещал баску свободу действий, в том числе на трансферном рынке. В свой первый год работы в Ла-Корунье Ирурета поднял «Депортиво» с двенадцатого места на шестое. По окончании того чемпионата состав бело-голубых пополнил нападающий Рой Макай – лучший бомбардир команды в «золотой» сезон.

20 лет назад «Зенит» мог впервые выиграть финал еврокубка. Но Карпин лишил Питер трофея «Зенит» выигрывал в обоих матчах с «Сельтой», а голы Валерия Карпина всё меняли.

«Депортиво» уничтожил «Реал», но едва не растерял преимущество в концовке чемпионата. Команду Ируреты чествовали 200 тыс. человек

«Ирурета выжимал максимум из каждой своей команды. «Овьедо» привел к еврокубкам. «Расинг», который только что вышел в Примеру, поднял на восьмое место. «Сельта» с ним стала шестой. «Депортиво» постоянно находился в тройке и в Лиге чемпионов. Тренерская фишка Ируреты: у него было 12 футболистов, и ему этого было достаточно», – сказал однажды Карпин про автора лучшего в истории «Депортиво».

Действительно, Хавьер сколотил яркую команду с крепким костяком. Он предпочитал тактическую схему 4-2-3-1. Ворота бело-голубых защищал камерунец Жак Сонго’О, которому нападающий сборной России Олег Саленко забил пять голов на ЧМ-1994. В обороне действовал слаженный квартет Мануэль Пабло – Нуретдин Найбет – Габриэль Шуррер – Энрике Ромеро. Пару опорных полузащитников составляли Мауро Силва и Донато (либо Славиша Йоканович). В группе атаки, как правило, выходили Виктор Санчес, Флавио Консейсао и бразильский «волшебник» Джалминья, а на острие – неудержимый Макай.

В сезоне-1999/2000 чемпионат Испании был очень ровным. Достаточно сказать, что «Депортиво» и занявший пятое место (но при этом выигравший Лигу чемпионов!) «Реал» разделили всего семь очков. Интрига в борьбе за золото сохранялась до последнего дня.

В первом же туре команда Ируреты разгромила «Алавес» – 4:1, а Макай оформил хет-трик. Начали сезон бело-голубые зажигательно, а после 16-го тура лидировали с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя. За этот отрезок сыграли вничью с «Реалом» (1:1) в Мадриде, победили на своём поле «Барселону» (2:1) и на выезде «Атлетико» (3:1). Потом «Депортиво» пережил небольшой спад, тем не менее выиграл первый круг Примеры.

Фото: Allsport UK /Allsport

В начале февраля галисийцы одержали ценнейшую с точки зрения психологию победу над «Реалом» на домашнем стадионе «Риасор». «Депортиво» не просто превзошёл будущего обладателя кубка Лиги чемпионов, а разгромил его – 5:2! Макай, Джалминья и Виктор Санчес забили по голу, а Туру Флорес оформил дубль в концовке. Наверное, тогда многие наконец-то поверили, что команда Ируреты готова к чемпионству. Впрочем, ещё возникали трудности на пути бело-голубых к золоту. В том числе поражение от «Барселоны» на «Камп Ноу» (1:2).

За пять туров до финиша «Депортиво» имел отрыв в пять очков, затем осталось всего два, а перед последним туром – три. Если бы галисийцы проиграли, «Барса» в случае своей победы обходила бы их по разнице мячей. Однако кошмар вроде «пенальти имени Джукича» не повторился. Бело-голубые одолели другого представителя Барселоны «Эспаньол» (2:0). По окончании матча счастливые болельщики выскочили с трибун, заполнив собой всё поле «Риасора», а в день празднования чемпионства команду на улицах Ла-Коруньи чествовали около 200 тыс. человек. Мечта Лендоиро сбылась.

В 2002 году «Байер» проиграл три трофея за 11 дней. Как родилось прозвище «Неверкузен» Они никогда не станут чемпионами.

«Депортиво» совершил один из самых потрясающих камбэком в истории ЛЧ. Но погряз в долгах и вернулся туда, где был до Лендоиро

Сказка «Депортиво» на этом отнюдь не закончилась. Впереди ещё были несколько трофеев, завоёванных под руководством Ируреты. В августе 2000-го бело-голубые выиграли Суперкубок Испании. В марте 2002-го взяли Кубок Испании, переиграв в финале «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» – 2:1. В августе 2002-го снова завоевали Суперкубок страны. Кроме того, следующие два сезона после чемпионского «Депортиво» завершал на втором месте.

«СуперДепор» Ируреты вошёл в историю одним из самых невероятных камбэков в истории Лиги чемпионов. Это случилось в сезоне-2003/2004 в противостоянии с «Миланом» в четвертьфинале. Первый матч испанцы проиграли в гостях со счётом 1:4, а в ответном победили на «Риасоре» – 4:0. Счастливый Ирурета совершил паломничество в Сантьяго-де-Компостелу! Правда, в полуфинале бело-голубые уступили «Порту» Жозе Моуринью.

Вот только финансовая ситуация в «Депортиво» стала ухудшаться год от года. Хотя после ухода Ируреты в 2005-м команда несколько сезонов продержалась на плаву. По итогам сезона-2010/2011 галисийцы всё-таки вылетели из Примеры. Быстро вернулись и опять вылетели. В какой-то момент долг клуба вырос приблизительно до 160 млн евро. В 2014-м Иглесиас, поднимавший «Депортиво» наверх вместе с Лендоиро, раскритиковал президента. «Результатом лендоиризма может стать полная ликвидация клуба», – заявил старый тренер.

Вспомним самый великий «Реал» эпохи Санса. Там играли Шукер, Миятович и Рауль От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс. При нём Мадрид выиграл Лигу чемпионов спустя 32 года.

Действительно, ещё в январе 2013-го «Депортиво» подал ходатайство о банкротстве, а год спустя Лендоиро покинул свой пост после 25 лет работы. Это случилось из-за того, что акционеры клуба начали угрожать Аугусто судом, отказавшись принимать годовой финансовый отчёт. Сегодня галисийцы мечтают о выживании в Сегунде, как и тогда, когда в клубе появился Лендоиро. После 31 тура «Депортиво» занимает 19 место – это зона вылета.