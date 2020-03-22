«Футболка так пропиталась кровью, что пропал ромбик «Спартака». Россиянина избили в Сербии

Белградское дерби «Партизана» и «Црвены Звезды» считается одним из самых горячих и кровавых матчей в мире. Традиционно на него приезжают болельщики ЦСКА «Спартака», чтобы поддержать, соответственно, «Партизан» и «Црвену Звезду». Но не всегда это бывает безопасно.

Последнее дерби между командами прошло 1 марта 2020 года, матч закончился 0:0. На него-то и поехал фанат «Спартака», в околофутбольной среде известный как Дмитрий Александрович. Он эту поездку запомнит на всю жизнь: перед матчем Дмитрия избили фанаты «Партизана». Из-за полученных увечий россиянин до сих пор находится в московской больнице. Мы связались с ним и узнали подробности.

— Сегодня первый день как перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение, — начинает свой рассказ Дмитрий. — Вроде стало лучше. В больнице нахожусь уже третью неделю. Завтра будет финальное обследование, после чего доктора решат, что делать. Либо продолжу находиться здесь, либо пойду уже на выписку. Внутренние органы работают нормально, но хожу я пока очень плохо. Это вызвано травмами ног.



— Самая серьёзная травма – черепно-мозговая?

— Да. Травма была такая, при которой мог случиться отёк головного мозга. Если бы он произошёл, мы бы с вами не разговаривали. Отёк может влиять по-разному: он способен лишить человека каких-то функций, может вызывать приступы эпилепсии. Если же всё проходит без осложнений, то можно считать, что человеку повезло. Будем надеяться, что я из числа таких людей.

Вечный бой в Белграде Гола и 2 пенальти не хватило "Црвене Звезде" для победы 26 апреля в 146-м дерби с "Партизаном". Наш корреспондент – об увиденном воочию.

— Давайте отмотаем время назад. Почему решили поехать в Белград?

— Это моя вторая поездка туда. Первая была в марте 2017 года, когда «Спартак» играл товарищеский матч с «Црвеной Звездой». Тогда мне всё очень понравилось. Сложно было назвать минусы, если только тот факт, что сербы очень много курят. Тогда я поставил перед собой цель приехать ещё раз и застать дерби «Црвены Звезды» и «Партизана». У меня на Facebook много друзей сербов, часто зовут приехать в гости.

— Что было по приезде?

— Нас было пять человек. Мой друг с сыном приехали раньше на два дня, остановились у своих друзей недалеко от Белграда. Они давно общаются, приезжают с жёнами друг к другу и так далее. Мы же вылетали за два дня до матча – я, мой товарищ и знакомая девушка. Мы полгода планировали поездку, купили билеты, забронировали апартаменты. Приехали, всё было замечательно. У нас уже был запланирован вечер с сербскими друзьями моего друга – Сречко и Натали в одной из кафан – это сербские ресторанчики. Там всегда живая музыка, уютная тёплая атмосфера, русских там любят и ждут. Мы привезли сербской семье сувениры – футболки «Спартака», атрибутику.

— Как развивались события дальше?

— Мы очень хорошо посидели, разошлись уже за полночь. На следующий день мы планировали поехать в Нови-Сад, должны были встретиться с Андреем Чернышовым, который работает там тренером. Поэтому после посиделок мы поспешили по номерам. Но мне жутко захотелось кефира с сербскими булочками (очень нравится сербская молочная продукция). Я пошёл в супермаркет. На мне был рюкзак, в котором было полно атрибутики – футболки, значки, вымпелы. Всё это я купил для московских друзей. После супермаркета я один отправился в свои апартаменты. Город я плохо знал, было темно, поэтому я заблудился и не смог сразу понять, где находятся моё жилище. И тут я увидел компанию из пяти фанатов «Партизана» в возрасте от 25 до 35 лет. Они шли в мою сторону. Я сразу почувствовал, что что-то произойдёт.



— Вы были в атрибутике?

— На мне был спартаковский шарф и тёмная футболка с эмблемой «Спартака». Подойдя, они сказали: «Отдавай шарф». После этого один из них подлетел и сорвал его с меня. Я сказал им: «У русских есть традиция – давайте разберёмся один на один с любым из вас».



— Но они не согласились?

— Да, услышан я не был. Меня сразу ударили сбоку, я оказался на коленях, двое держали меня за руки. А самый большой из них со всей силы ударил меня по лицу с ноги. После этого я упал, успел понять, что рюкзак могут забрать, поэтому лёг сверху и вцепился в него мёртвой хваткой, в итоге он остался со мной. Последнее, что я помню, как эти пять человек в берцах прыгали на моей голове. Очнулся я в сербской больнице.

— Они что-то украли?

— У меня был кошелёк со всеми банковскими карточками, 200 евро наличными, 4000 динаров. Это всё они забрали.



— Что в это время делали ваши друзья?

— Они пытались меня найти, подключили всех знакомых, нашли тех, кто меня знает. Подключили все ресурсы, которые могли, обзвонили морги, больницы. Но никто не мог меня найти. Мой телефон остался в апартаментах, поэтому я не мог им сообщить, что со мной случилось.



— Что было после того, как очнулись?

— Проснулся, открываю глаза, вижу, что нахожусь в больнице. Мне поставили капельницу, оказали минимальную медицинскую помощь. Так как у меня с собой не было никаких документов (всё осталось в апартаментах), мне не могли оказать более объёмные медицинские услуги. Людьми без документов они долго не занимаются. Поэтому той же ночью я ушёл из больницы. Моя футболка настолько пропиталась кровью, что на ней уже не было видно символики «Спартака». Я в ней и с фингалами отправился по ночному Белграду искать храм Святого Саввы, потому что рядом были мои апартаменты. Пока я шёл, начало светать, наступило 1 марта – день дерби. Сначала я нашёл пьяненьких сербов, которые мне никак не помогли. Два следующих оказались более лояльными. Купили попить, поесть, а потом предложили поехать к ним в район Земун, чтобы я хоть чуть-чуть поспал до утра, смог себя привести в порядок, обработать раны. С одним из них мы теперь дружим. Я приехал к ним домой и уснул. Проснулся под вечер, когда уже приближалось дерби.



— Вы на него пошли?

— Да. Несмотря на своё состояние, я решил пойти на матч. Зашли на стадион к 25-й минуте. Что меня поразило, так это то, что на таком центральном матче не было строгого контроля. Было достаточно сказать: «Здравствуйте, я из России», и меня сразу пропускали. Игру отсмотрел на фанатской трибуне «Црвены Звезды», всё понравилось, была огненная поддержка. Жаль, что матч закончился 0:0. Мне хотелось, чтобы командочка «Партизан» понесла наказание.



— Что было дальше?

— Я вспомнил улицу и номер дома своих апартаментов. С помощью сербских ребят я наконец нашёл их. Смог принять душ, смог подлечить раны. Деньги у меня оставались только в скомканном виде и в очень малом количестве. Больше у меня не было ни копейки, поэтому мои сербские друзья дали мне денег на дорогу домой. После этого мне удалось кое-как поспать, наступил день отлёта. Я попросил у хозяев, чтобы они добавили мне денег на такси до аэропорта. В аэропорту все шарахались от меня в ужасе, глядя на моё лицо.

— На паспортном контроле проблем не возникло?

— Нет. Видимо, они привыкли, что люди после дерби возвращаются с такими увечьями. Прилетел домой, вся семья — в шоке. Сразу отправился в травмпункт, которые у нас, как оказалось, работают абсолютно непрофессионально. Мне поставили диагноз – ушиб лицевых тканей. Всего лишь ушиб. Благо из кабинета потом вышла доктор и сказала: «Дмитрий, срочно вызывайте скорую и езжайте в больницу, надо всё равно провериться». Наверное, эта девушка спасла мне жизнь. Любое промедление при отёке мозга могло оказаться трагичным. Потому что по приезде домой, я начал не узнавать жену, детей, стал заговариваться. Мы вызвали скорую и меня отвезли в 67 больницу, в которой я до сих пор нахожусь.



— Не подавали заявление в сербскую полицию на нападавших?

— Нет. Первое – такой цели не было. Второе – знаю, что это бесполезно. Слышал, что в дни дерби в Сербии стреляют из огнестрельного оружия, и даже такие дела заминаются.



— После этого случая ещё поедете в Сербию?

— Обязательно. Поеду с семьёй. Это будет ознакомительная поездка, пойдём на футбол, но не на фанатский сектор, а на обычную трибуну. Снимем апартаменты, из которых всё будет на виду. И возвращаться мы будем не так поздно. Выводы я сделал.