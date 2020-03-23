«Переболел — не значит получил иммунитет». Разбираем главные мифы о коронавирусе с врачом

Пандемия, карантин, коронавирус. Вместо рубки за золото в ведущих лигах нам приходится смотреть на то, как футболисты разъехались по домам и пинают туалетную бумагу, а обстоятельства меняются так стремительно, что становится непонятно, чего ожидать завтра.



Чтобы понять, что вообще происходит, мы пригласили в редакцию «Чемпионата» бывшего врача «Динамо» и ЦСКА, а ныне главного доктора тульского «Арсенала» Александра Резеповова. И узнали о вирусе больше, чем за те пару недель, что постоянно пялились в телефон в поисках информации.

В 1995 году Александр Резепов с отличием окончил Владимирское медицинское училище, в 2003 году — Российский государственный медицинский университет, в 2005-м — Московский научно-практический центр спортивной медицины. В роли доктора клубов РПЛ работает более 10 лет. Ранее трудился в мини-футбольном ЦСКА.

Миф №1 — коронавирус перешёл к человеку от летучих мышей.

Александр Резепов: Сейчас такая версия рассматривается, но впервые коронавирус был выявлен вирусологами ещё в 1937 году у цыплят. В 1967-м был культивирован коронавирус человека, а к 2000-му было выявлено 15 видов этого вируса у человека. В том числе безобидных, вызывающих насморк и простуду, но был и такой, который вызывал тяжёлое деструктивное заболевание лёгких.



Вторая эпидемия случилась в Саудовской Аравии в 2008 году, и тогда было подтверждено, что он перешёл к человеку от верблюда. Притом что сами верблюды им не болели и были лишь переносчиками.



Сейчас идёт третья волна вируса, так называемый SARS — тяжёлый синдром лёгочной недостаточности. Чтобы проникнуть внутрь организма, вирусу нужны трахеи человека, по которым он быстро размножается и проникает внутрь.

Миф №2 — вирус представляет опасность только для пожилых людей.

А.Р.: До 16-17 лет вирус проявляется максимум у одного процента заболевших. Среди детей от нуля до трёх лет заболевших не было в принципе. Чем старше человек, тем выше агрессивность вируса. Наиболее серьёзные поражения лёгких наблюдаются у людей от 45 лет, а от 60-65 лет резко возрастает количество тяжёлых случаев, приводящих к летальному исходу. В отдельных случаях вирус может поражать не только лёгкие, но и другие внутренние органы



Но смерти есть и среди молодого населения, хоть их количество и исчисляется в сотнях, а не тысячах. Это характерно для людей со слабым иммунитетом или сопутствующими патологиями — ожирение, диабет, астма и пр. В этих случаях происходит всё то же самое: вирус попадает в лёгкие, разрушает их альвеолы, отвечающие за газообмен, и это приводит к сердечной и сосудистой недостаточности.

Миф №3 — вирус может пройти без симптомов: вы можете даже не понять, что болели.

А.Р.: Госпитализация требуется лишь около 14% заболевших: у них высокая температура, проблемы с дыханием, сухой кашель. Ещё пяти процентам необходима искусственная вентиляция лёгких и применение реанимационных мероприятий — люди из этой группы как раз в основном и погибают. В остальных 81 процентах случаев вирус протекает без симптомов, либо с минимальной симптоматикой в виде насморка, головной боли, озноба.



Но!



Даже те люди, у которых нет симптомов, опасны как его распространители. Один его носитель заражает в среднем трёх-четырёх человек. В том числе более возрастной контингент, у которого вирус может вызвать серьёзные осложнения. Тот же грипп при нормализации состояния больного перестаёт быть активным для окружающих. Тут ситуация другая: начиная с третьего дня, болезнь выделяется во внешнюю среду. Даже переболев коронавирусом, в течение двух недель человек продолжает оставаться переносчиком болезни, а в общей сложности он может выделять вирус до полутора месяцев.



Пример от китайский учёных: женщина приехала из Уханя в другой конец страны к родственникам без каких-то симптомов. В итоге все 14 родственников заболели коронавирусом. Все, кроме неё.

Миф №4 — так, может, стоит переболеть и спокойно жить?

А.Р.: Переболевшие не получают иммунитет от коронавируса. Вирусом можно заболеть и второй, и даже третий раз. Разница только в том, что к третьему разу иммунная система будет уже на исходе. Плюс надо понимать, что последствия перенесённой коронавирусной инфекции до сих пор неизвестны. Некоторые китайские учёные говорят, что из-за него возникает склерозирование лёгких, уменьшаются функции дыхания и фактически развивается хроническая болезнь лёгких — ХОБЛ. Поэтому тут не как в случае с ветрянкой — в детстве переболел и забыл.

Миф №5 — для диагностики коронавируса есть только одна лаборатория в Новосибирске.

А.Р.: Речь о том, что там находится биологический кластер «Вектор-М». Он занимается разработкой тест-систем к любым вирусным и бактериальным инфекциям. Он же потом распределяет эти системы по всей стране. При тесте на коронавирус берётся мазок из ротовой полости, носа. Если это развёрнутая версия теста, могут взять анализ крови на антитела. Всё это длится в течение суток. На данный момент принято решение о локализации этих тестовых систем на нужды государства, поэтому в обычной клинике вы не сможете его пройти — только в госучреждении. Это правильно, потому что так минимизируется неточность официальной статистики.

Миф №6 — вакцина от коронавируса уже в разработке и появится в ближайшее время.

А.Р.: Уверен, что Китай приступил к разработке вакцины сразу, как только столкнулся с вирусом. Но нужно чётко понимать: коронавирус мутирует. Одна женщина, прилетевшая из Италии в Китай, привезла с собой новый подвид коронавируса. Пока вирус гуляет по миру, он меняется. То же самое регулярно происходит с гриппом, вакцину для которого делают, исходя из его структуры в последний год.

Миф №7 — «ну, приехал я из-за границы — не могу же я теперь из дома не выходить!»

А.Р.: Почему бы и нет? Онлайн-доставку никто не отменял. Заказываете те же самые продукты, сейчас всё привозят на дом. Если вдруг такая потребность всё-таки возникла, поздно вечером можно выехать в торговый центр с минимальным количеством людей, надеть на себя маску, взять всё необходимое и сразу же уйти. Маски не защищают от вируса, но их нужно надевать тем, кто выделяет вирус, — они задерживают его при кашле и чихании.

Миф №8 — не здороваться за руку — абсурд и неуважение!

А.Р.: У инфекции есть два вида передачи — воздушно-капельный и контактный. Поэтому, чтобы избежать второго способа заражения, действительно стоит исключить приветствия рукопожатием и уж тем более поцелуем. То же касается встреч с людьми: если вы находитесь рядом с ними, обеспечьте между вами расстояние в один метр. Также стоит избегать общественного транспорта: если у вас есть возможность, используйте личный транспорт. А ещё самое время завести себе антисептик. Носите его всегда с собой и протирайте им руки. И телефон тоже — в нынешних условиях он может быть источником заражения.

Миф №9 — статистика коронавируса смешная: в огромной России им заболели всего несколько сотен человек.

А.Р.: Эти цифры — статистика по тем людям, которые уже заболели. Не забывайте о переносчиках болезни, которые пока не тестировались, — их же не вносят в статистику. Как пример — в одной только инфекционной больнице в Коммунарке на карантине на прошлой неделе находилось около 300 человек. Поэтому официальные цифры нужно умножать примерно на 100. Как минимум. Поэтому устраивать бравады в духе «Русь столько пережила» не стоит. Пережить-то переживёт, вопрос лишь с тобой или без тебя.

Немного о футболе

— Вспомните момент, когда в тульском «Арсенале» впервые всерьёз отнеслись к коронавирусу?

— Когда появились первые данные из Китая, была большая надежда, что они смогут локализовать эту инфекцию, как это было в 2002-м, и не вывезти её за границу. К сожалению, этого не произошло, и уже когда в Европе стали появляться первые единичные случаи, возникла лёгкая тревожность. Серьёзные опасения начались, когда начал расти уровень смертности в Европе. Когда в России были выявлены первые случаи, поняли: коронавирус преодолел границы. Сразу же порекомендовали своим ребятам по возможности избегать скопления людей. Такие рекомендации шли от нас уже в начале марта.



— Почему тогда же не начала бить тревогу РПЛ?

— Эпидемологический порог не был превышен, как не было и официальных рекомендаций от Минздрава. На основании чего должен был быть закрыт чемпионат? В той же Германии продолжают тренироваться и сейчас. «РБ Лейпциг» вообще не останавливался, начали тренировки «Боруссия» Дортмунд и «Байер». Люди соблюдают карантин, но посещают занятия.



— По какой причине не продолжает тренировки тульский «Арсенал»?

— Таковы были рекомендации РФС — всё-таки все команды должны быть в равных условиях. Приняли решение коллегиально вместе с главным тренером, генеральным и спортивным директорами и президентом. Разошлись все начиная с футболистов и заканчивая работниками офиса — вплоть до 10 апреля. База закрыта на карантин, она вымыта и опечатана. 1 апреля созвонимся с руководством и будем понимать, как всё продолжится дальше.



— Объясните как доктор, какой был смысл в ограничении зрителей на московских матчах до 5 тысяч человек?

— На большом стадионе их можно было бы раскидать так, чтобы между ними сохранялась необходимая дистанция, но в том виде, в котором это прошло, это не имело медицинского смысла. Лично я рекомендовал бы проводить матчи без зрителей. Не удивлюсь, если первые матчи после возобновления чемпионата пройдут на пустых стадионах.



— Какие условия карантина у футболистов «Арсенала»?

— Им нельзя уезжать в другие страны и покидать Тулу. Город покинули только те, кто живёт в Москве или Подмосковье. Знаю, что некоторые клубы прописали штрафные санкции на случай, если их игроки будут замечены в публичных местах, но у нас таких мер нет. Уверен в наших ребятах и их сознательности.



— Были такие, кто рвался в Европу?

— Да, Юрий Лодыгин — гражданин Греции, и он хотел улететь домой. Мы посчитали, что это будет нецелесообразно. Виктор Альварес — испанец, но понимал, что там сейчас очаг эпидемии и ему не стоит там появляться. Мог улететь Горан Чаушич, в Сербии коронавирус не особо бушует. Но карантинные меры есть не только в России: если бы прилетел, сидел бы на карантине. Плюс ко всему в РФ введён запрет на въезд иностранцев до 1 мая. Как тогда быть, если возобновятся тренировки с командой? К тому же, если он приедет сюда, карантинные меры тоже никто не отменял — придётся пропустить ещё 14 дней.



— Хоть раз подозревали, что коронавирус добрался до вашего клуба?

— Было два таких случая. Сначала сотрудница из офиса вернулась из Италии в последних числах февраля и через три дня заболела. Мы её изолировали вместе с человеком, с которым она контактировала. Как оказалось, была ротовирусная инфекция с похожими симптомами, но мы всё равно мониторили её две недели после возвращения, обеспечив ей работу на дому.



— Второй случай?

— Один из наших белорусских новичков (Юрий Ковалёв и Валерий Громыко. — Прим. «Чемпионата») вернулся из Беларуси с болью в горле. Мы проявили настороженность и сразу же его изолировали. Запретили ему выходить из дома и сами посещали его на дому. Мониторили состояние его лёгочной системы и провели адекватное лечение. Слава богу, никаких симптомов коронавируса не появилось, и мы выпустили его в коллектив.



— Тот факт, что в Беларуси до сих пор продолжают играть в футбол, вас, как врача, удивляет?

— Считаю, раз во всём мире пандемия, значит, надо закрыться всем. Только если мы закроемся все одновременно, сможем тормознуть инфекцию. По моему мнению, как только она начала проявляться в Италии, стоило принять глобальное решение о закрытии, несмотря на экономические потери. Как сказал академик Чучалин, коронавирус — болезнь путешественников. В XlX веке он бы вообще никуда не ушёл и остался в пределах одной деревни.



— Пока в РПЛ объявлена пауза до 10 апреля. Согласны с мнением, что, скорее всего, сезон возобновят позднее?

— Скорее всего, так и будет. Но сейчас сложно прогнозировать, потому что ситуация меняется ежечасно. Самый пессимистичный сценарий — продолжение инфекции. С момента первого случая в Китае в начале декабря болезнь впервые пошла там на убыль только сейчас. То есть на локализацию вируса им понадобилось четыре месяца. Но они не приняли глобальных мер сразу — месяц думали. В Германии, например, пятую неделю люди сидят на карантине, и, несмотря на близость Италии и Испании, это работает: в стране всего три смертельных исхода, а цифры заболевших не растут.



— Оптимистичный сценарий?

— Таким будет вариант, при котором после 1 апреля мы начнём тренировки. Другое дело, что будет не очень понятно, для чего их начинать. Потому что решение, продолжать ли чемпионат, примут лишь после окончания паузы в РПЛ. Сейчас главное донести информацию до своих близких, до тех, кому сейчас, возможно, смешно. Потому что может случиться так, что через пару недель смешно не будет никому.



— И последнее. У вас есть понимание, почему в РПЛ до сих пор официально не болеет коронавирусом ни один футболист?

— Прежде всего потому что у наших клубов не было международных матчей. Возможно, вирусом заболел кто-то из родственников футболистов, вернувшихся из-за границы, но об этом мы узнаем чуть позже — через пару недель. Карантинная пауза как раз для того и нужна, чтобы выявить тех, кто заболел. Мы предупреждены, где кто находится, и в ближайшие недели у футболистов РПЛ могут появиться симптомы коронавируса.