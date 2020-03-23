Приютите дедушку. Думбия хочет в ЦСКА и говорит, что переход возможен

Все говорят, что Сейду – старый и уже бесполезный. Но всё ли так очевидно?

Исходные данные просты: 32-летний (по паспорту) нападающий оказался в группе футболистов, выдворенных из «Сьона» за отказ пересматривать действующие контракты в связи с пандемией коронавируса. Сейду Думбия превратился в свободного агента и уже успел пообщаться с болельщиками ЦСКА в социальных сетях. В частности, в ответ на вопрос «Сможешь ли ты вернуться в наш клуб в ближайшее время?» ивуариец ответил: «Почему бы и нет, это возможно», тем самым породив интригу на ближайшее трансферное окно.

Разумеется, никакого скрытого смысла в реплике Думбия искать не нужно, он всего лишь выразил своё желание. Что же касается ЦСКА, Роман Бабаев осенью 2019-го утвердждал: «Мы хорошо знаем текущее функциональное состояние Сейду. Даже если бы он выходил через матч, это было бы разочарованием, давайте запомним игрока на коне». Болельщики «армейцев» в своём большинстве тоже не восприняли слова Думбия всерьёз, против него говорит и возраст, и статистика в последних сезонах. Почти все убеждены, что Сейду уже совсем дедушка, которому пора на пенсию.

Так ли это на самом деле? Прежде чем начать отвечать на вопрос, необходимо развеять два мифических убеждения.

Миф №1. После ЦСКА Думбия нигде не играл и везде проваливался

Разумеется, это неправда. Второй заход Думбия в ЦСКА закончился в декабре 2015-го – обиженная «Рома» отказалась продлевать полугодичную аренду и отдала форварда в «Ньюкасл». В Англии Сейду действительно выглядел грустно (29 минут за четыре месяца, ноль голов), зато потом в его карьере случился потрясающий сезон-2016/17 в «Базеле» (25 матчей и 20 голов в чемпионате Швейцарии, 6 матчей и один гол в Лиге чемпионов), а далее он играл в «Спортинге» (29 игр, 8 голов в сезоне-2017/18), «Жироне» (22 игры, 3 гола в сезоне-2018/19) и «Сьоне» (17 матчей, 6 голов в текущем сезоне).

Да, карьера Думбия постепенно идёт на спад, уровень клубов и притязаний становятся ниже. Но ивуариец по-прежнему востребован в серьёзных лигах. К Швейцарии тоже не стоит относиться скептически – мы помним, как один из наших клубов сыграл недавно с «Базелем». А «Базель», к слову, в местном чемпионате даже не первый и не второй. Так что пока Думбия хоть и с ограничениями, но в деле. И он не успел уехать доигрывать в условные Катар или ОАЭ.

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Миф №2. Думбия страдает от постоянных травм и будет пропадать месяцами в лазарете

Мы помним, что ЦСКА в своё время очень страдал из-за повреждений Сейду. Но сейчас нападающий доступен в подавляющем большинстве матчей. За последние два сезона у Думбия было зафиксировано три травмы – две в «Жироне» (первая – хронически больная лодыжка, две недели, вторая – снова лодыжка, месяц), одна в «Сьоне» (три недели). В Швейцарии Думбия попадал в заявку в 15 играх из 17 после переезда. В силу функционального состояния Сейду не может играть полные матчи и выходит в старте через раз (6 матчей – с первых минут, 9 – на замену, суммарно 658 минут), но нельзя категорично утверждать, что он больше лечится, чем играет.

Насколько эффективен сегодняшний Думбия?

Чтобы не сравнивать игру форварда на разных этапах исключительно визуально, а ещё оперировать объективными данными, обратимся к статистике от компании Wyscout. В таблице снизу представлены данные за три сезона (совсем древние брать не будем): 2015/16 (когда ивуариец приехал в ЦСКА на правах аренды), 2016/17 (тот самый классный год в «Базеле»), 2018/19 (слабый год в «Жироне»), а также нынешний сезон в «Сьоне», где Думбия используется как нападающий ротации. Все показатели – в среднем за 90 минут.

Мы видим, что даже в очень слабом сезоне в «Жироне» (где Сейду имел совсем ограниченную роль в команде – 17 игр из 38; 534 минуты за сезон) нападающий набрал свою норму по количеству касаний в штрафной и ударов. Достаточно высоким оказался и его средний xG, что характеризует опасность ударов, которые в большинстве случаев наносились из пределов штрафной.



В текущем сезоне в «Сьоне» — та же история, причём показатели Думбия (включая диспетчерские) приближены у «армейскому» этапу. Он точно не разучился находить опасные моменты. Возможно это благодаря: а) его инстинктам и чутье; б) умении открыться под передачу и вовремя оторваться от партнёра. В этих качествах Сейду по-прежнему хорош.

Ещё статистика: Думбия занимает 8-е место в чемпионате Швейцарии по xG + xA/90 (ожидаемые голы и ожидаемые голевые передачи), 20-е место по ударам за 90 минут и 22-е по касаниям в штрафной.

Каких качеств он лишился?

Очень необычный дриблинг – то самое качество, которое раньше бросалось в глаза прежде всего. Леонид Слуцкий, к примеру, описывал манеру игры Думбия так: «Иногда он вроде бы выглядит, как увалень. Особенно это бросается в глаза, когда Сейду затевает обводку, совершенно не вытекающую из логики игры. То есть нет свободных зон, все защитники располагаются как надо. И вдруг Думбия бежит с мячом в эту толпу. У меня первая мысль: «Куда ты обыгрываешь?! Сейчас потеряешь!» А дальше видишь, никакой он не увалень, с мячом работает виртуозно, чаще всего выходя победителем из ситуации».

Сейчас эти навыки в дриблинге Думбия растерял. Он гораздо реже обыгрывает в опасных зонах, штрафной или возле неё (даже в комфортной для себя Швейцарии он стал реже обыгрывать – цифры снизились почти вдвое), количество выходов на удар после обводки теперь минимально. Сейду не хватает лёгкости и резкости, и эти качества, вероятно, он больше уже не вернёт. Поэтому, кстати, страдает и реализация: Думбия мог бы забивать больше, если бы быстрее подстраивался под удар. Сейчас он большинство голов забивает без предварительного улучшений позиции.

Что с адаптационными рисками?

Разумеется, они присутствуют. ЦСКА пытается играть в структурный интенсивный футбол с высокой линией обороны и прессингом, где от нападающего потребуется серьёзный объём работы без мяча как в стадии атаки, так и обороны. В атакующей фазе всё может сложиться удачно: Думбия любит импровизировать, любит не только играть по штрафной, но и сваливаться в другие зоны, полуфланги и в оттяжку, любит часто встречаться с мячом. Однако в оборонительной Сейду уже может проваливаться и не добегать. Качество его борьбы с возрастом тоже просело.

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Теперь же ещё раз посмотрим на атакующую линию «армейцев». Есть приунывший Чалов, молодой и пока непонятный Шкурин, легковесный Сигурдссон. А также есть полная неопределённость с будущим трансферным окном: получится ли подписать качественного нападающего, если бюджет по-прежнему будет скромным? Если денег вдруг снова не окажется, ЦСКА всё же стоит взглянуть на Думбия, который: а) поможет команде в созидании и количестве ударов против «автобусов»; б) привнесёт тот самый необходимый для молодой команды опыт; в) вряд ли окажется дорогим, поскольку уровень притязаний упал; г) запросто смирится с эпизодической ролью; д) будет тепло встречен болельщиками.

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Использованы данные Wyscout.