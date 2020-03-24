Чем заняться, пока нет футбола? 12 крутых документальных фильмов и сериалов о любимой игре

Да, мы тоже скучаем по футболу, но стараемся держаться. Отличная альтернатива матчам в записи и чемпионату Австралии (который ещё не остановили) – это документальные фильмы и сериалы. Полное погружение в футбол.

Оскар с мячом. 12 лучших фильмов о футболе Пока все обсуждают итоги вручения премии «Оскар», вспоминаем лучшие фильмы о футболе – от Антона Кандидова до хулиганов с Зелёной улицы.

«Игра их жизни», 2002

Документальный фильм BBC о сборной КНДР, которая в 1966 году отправилась на чемпионат мира по футболу в Англию. Тогда Северная Корея попала в группу с СССР, Италией и Чили, и сенсационно вышла со второго места: корейцы обыграли итальянцев (1:0), а с чилийцами сыграли вничью (1:1). Команда из КНДР дошла до 1/4 и была в шаге от полуфинала, но всего на 27 минут: Португалия, с которой она боролась за путевку дальше, к тому моменту проигрывала 0:3, но нападающий Эйсебио забил сначала один, потом второй, третий, четвертый…Точку в этом огненном противостоянии поставил Жозе Агушту, забив пятый на 80-й минуте. Несмотря на разгромное поражение, для команды, которая приехала на турнир в статусе аутсайдера, это было огромное достижение.



В 2002 году съемочная группа BBC, после четырех лет переговоров и поисков, отправилась в КНДР, чтобы поговорить с оставшимися в живых футболистов и отвезти их в Англию – на места былой славы.



Посмотреть можно тут (на английском).

«Зидан: портрет XXI века», 2006

История карьеры Зинедина Зидана в одной игре – матче «Реала» против «Вильярреала». Это сложно назвать документальным фильмом – скорее, это творческий эксперимент, который оказался успешным. 17 камер снимали каждую минуту матча, чтобы показать все: боль, раздражение, радость, движения и величие фигуры Зидана.

«Два Эскобара», 2010

Документальный фильм о Пабло Эскобаре, который в 80-х взялся за колумбийский футбол, и Андреасе Эскобаре, убитом спустя 10 дней после автогола на ЧМ-1994. Две истории рассказываются параллельно, освещая жуткую взаимосвязь между хаосом и накрокартелями и прекрасной игрой, которую так любит народ.

«Класс 92», 2013

Фильм о становлении Дэвида Бекхэма, Райана Гиггза, Пола Скоулза, Ники Батта, Фила и Гари Невилл – талантливых и молодых футболистах «Манчестер Юнайтед». Повествование фильм начинается в 1992-м и заканчивается в 1999-м, когда «МЮ» выиграл Лигу чемпионов.

«Я верю в чудеса», 2015

В 1979 году «Ноттингем Форест» сенсационно завоевал Кубок европейских чемпионов, обыграв в финале шведский «Мальмё» со счетом 1:0, а год спустя повторил этот успех. Вместе с этим английская команда взяла Суперкубок УЕФА и дважды – Кубок футбольной лиги. Об этом периоде в истории «Ноттингем Форест» и рассказывает фильм с таким прекрасным названием. Повествование построено на архивных и уникальных кадрах клубной кинохроники тех лет, а также на интервью с 15 игроками легендарной команды.

«Трагедия в Хиллсборо», 2016

Документальный фильм о страшной трагедии на стадионе «Хиллсборо», которая произошла 15 апреля 1989 года на матче «Ливерпуль»-«Ноттингем Форест». Тяжелые два часа с архивными кадрами и интервью.



Смотреть здесь (на английском).

«Всё или ничего: «Манчестер Сити», 2018

Сериал Amazon Prime о буднях «Манчестер Сити» во время чемпионского сезона 2017/18. Крутые кадры из раздевалки во время и после матчей, тренировки, эксклюзивные интервью с игроками, переживания, радость – в общем, полное погружение в жизнь команды. Мы смотрели, и вам советуем – сериал отличный.

Кстати, это уже не первая документалка про «МС»: в 1981 году о них выходил сериал, который назывался «Сити!».

«Сандерленд до гроба», 2018

Восьмисерийная документалка от Netflix о сезоне-катастрофе 2017/18, который должен был сложиться совсем иначе. Это должна была получиться вдохновляющая история о возвращении в АПЛ, но вместо этого «Сандерленд» вылетел из Чемпионшипа. По ходу сезона из клуба уволили двух тренеров, игроки потеряли мотивацию, а лидер команды упился так, что потерял рассудок и пошел крушить чужие машины. Получилось депрессивно, но очень интересно. Сейчас, кстати, вышел второй сезон – не менее крутой, чем первый.

«Шесть мечт», 2018

Еще один сериал Amazon Prime. В документалке рассказывается история шести людей из ЛаЛиги: полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса, нападающего «Атлетик Бильбао» Иньяки Уильямса, полузащитник «Бетиса» Андреса Гуардадо, тренера «Севильи» Эдуардо Бериссо (сейчас возглавляет сборную Парагвая), спортивного директора «Жироны» Кике Карселя и президента «Эйбара» Амайи Горостисы.

«Возьми мяч, отдай пас» (Take The Ball, Pass The Ball), 2018

Испанский документальный фильм о «Барселоне» времен Пепа Гвардиолы – с ним клуб выиграл в общей сложности 14 трофеев. Помимо воспоминаний игроков, в киноленте есть линия о противостоянии с Жозе Моуринью, который тогда возглавлял «Реал», рассуждения о важности видения Йохана Кройффа, а еще рассказ о том, как «Барса» чуть не послала юного Месси.

«Это футбол» (This is football), 2019

Как можно понять по названию, это сериал, рассказывающий о футболе – точнее о том, как прекрасна эта игра, разрушающая барьеры и исполняющая мечты. От одного трейлера хочется плакать и думать: «Черт возьми, как я люблю футбол». Посмотрите сами.

«Чемпионат мира-2018», 2020

Осторожно: можно умереть от ностальгии по лучшему лету.

Рискнуть и посмотреть можно тут.