«Супруга на матче со «Спартаком» чуть не родила». 20 лет легендарной серии Нигматуллина

Пиковый этап карьеры Руслана Нигматуллина продлился не столь долго – каких-то два сезона. Но оказался он чрезвычайно ярким, вместил в себя уйму мощнейших матчей, которые даже сейчас, спустя два десятилетия, можно пересматривать с открытым от изумления ртом.

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Руслан обладал завидной пластикой, сумасшедшей прыгучестью, классной реакцией и благодаря всем этим характеристикам, пожалуй, лучше всех в стране действовал на линии. При своих данных он мог как начать играть в сборной намного раньше, так и задержаться на вершине на более долгий срок. Но сначала, в «Спартаке» в период с 1995-го по 1997-й, Нигматуллин оказался психологически неготовым к конкуренции с Филимоновым и стабильным выступлениям на элитном уровне, из-за чего фактически потерял три года карьеры. А после 2001-го Руслану пошёл во вред отъезд в Италию. Он хотел как лучше, сменил «Локомотив» на «Верону», однако своим в Серии А не стал, просидел в запасе, а на прежний уровень более не вернулся.



Но Нигматуллина всё равно запомнят навсегда. Потому что сезоны в «Локомотиве» на стыке веков были феноменальными. Ровно 20 лет назад, в весенней части чемпионата России — 2000, Руслан устанавливал свою выдающуюся сухую серию, продержавшуюся 17 лет. Вспоминаем, как это было.

Фото: instagram.com/ruslan_nigmatullin

Акт первый. Осень 1999-го

Октябрь 1999-го. Несколько дней назад состоялся один из самых мрачных матчей в истории российского футбола – сборная России потеряла очки в игре с Украиной и осталась без чемпионата Европы. Романцеву уже перед матчем журналисты не раз задали вопрос: «Почему Филимонов, а не Нигматуллин?!», а после фатальной ошибки Филимонова их количество увеличилось многократно.

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Но тогда позиции Руслана действительно смотрелись неочевидными, конкуренцию он проигрывал. Проиграл и спустя несколько дней после Украины: 23 октября «Спартак» с Филимоновым разбомбил «Локомотив» с Нигматуллиным со счётом 3:0. В ворота Руслана забили Тихонов, Ковтун и Робсон. Тогда и предположить никто не мог, что начиная с 55-й минуты (отправная точка – гол Робсона) стартует историческая вратарская серия.



До конца чемпионата оставалось ещё три тура. В одном из них, против «Ротора» (0:1 дома), Руслан участия не принимал. Зато в двух других, против ЦСКА и «Ростсельмаша», отыграл на ноль. Во встрече с донским клубом голкипер вдобавок отразил пенальти.



— Необычность моей сухой серии заключается ещё и в том, что я не пропускал на протяжении всего периода, когда моя супруга была беременна первым сыном, — согласился вспомнить своё достижение для «Чемпионата» Нигматуллин. – Всё началось в 1999-м, но задумался о рекорде я, конечно же, после того, как стали писать и говорить в СМИ – в 2000-м. Приближался к достижению Пчельникова, проснулся спортивный интерес.

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Акт второй. Битва со «Спартаком»

Весна 2000-го получилась для «Локомотива» радужной. Команда резво стартовала в чемпионате и очень долго шла со «Спартаком» нога в ногу. Она научилась брать своё на характере и дисциплине и побеждала даже тогда, когда соперник играл интереснее. В первых двух турах «железнодорожники» обыграли ЦСКА (1:0) и «Крылья Советов» (2:0). В 3-м им предстояло сражение со «Спартаком» — действующим чемпионом, неизменно разрывавшим «Локомотив» в предыдущих сезонах. К примеру, в чемпионате-1999 красно-белые дважды громили красно-зелёных по 3:0. Казалось, примерно так же будет и в этот раз…

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть его можно по ссылке.

Но команда Юрия Сёмина героически выстояла. Это был не просто футбол, а настоящая война с постоянными стыками, грубыми фолами, жёлтыми карточками и удалениями, эмоциями тренеров, а украшением игры стала невообразимая игра Нигматуллина. Он отразил восемь ударов в створ, включая два опаснейших штрафных. На 95-й минуте обессиленный «Локомотив» получил в свои ворота пенальти – желание «Спартака» победить было слишком велико. Негодующий Юрий Сёмин жестами призывал команду уйти с поля, а Нигматуллин вдруг взял – и отразил тот 11-метровый. От коллег из «Спорт-экспресса» Руслан получил сумасшедшую оценку – 9,5 по 10-балльной шкале, и это был всего второй случай в истории издания.

— Конечно же, это самый памятный матч в той серии, визитная карточка сезона, — говорит сейчас Нигматуллин. — Тогда было наибольшее количество шансов у наших ворот. Очень старался Андрей Тихонов – не только с пенальти, но и в множестве других моментов. Но хорошая форма, пойманный кураж, а также всеобщий настрой – а мы были настроены феноменально! – помогли нам отстоять ничью. Мы хотели тогда даже не выиграть, а просто не проиграть, потому что на протяжении нескольких лет подряд уступали с крупным счётом. Появился даже некий комплекс.

Фото: instagram.com/ruslan_nigmatullin

— Хорошо помните эпизод с пенальти?

— Шла 95-я минута, огромное количество моментов уже позади. Всеобщее напряжение. Мы чувствовали, что близка драгоценная ничья, первая после долгого перерыва. И тут бац: на последних секундах Вадим Евсеев зацепил Титова, поставили пенальти. Юрий Палыч на эмоциях стал призывать команду уйти с поля, возмущался 11-метровым. А я старался поскорее сконцентрироваться, чтобы всё-таки не дать «Спартаку» победить.



Посмотрел, кто будет бить. Увидел. Начал вспоминать, как Тихонов бил раньше. Включил интуицию. По современным трактовкам чуть-чуть нарушил правила – слегка вышел из ворот. Естественно, гадал. Вот и всё. А потом лишь помню, что на меня все набросились и началась куча-мала. А ещё после отражённого пенальти сразу салютовал супруге на трибуну. Она уже на позднем сроке смотрела матч и потом говорила, что несколько раз чуть не родила прямо на секторе.



— Не задумывались над тем, что, возможно, тем пенальти ускорили уход Тихонова из «Спартака»? Он здорово провёл матч с «Локомотивом», создал уйму моментов, но после смазанного 11-метрового начал терять уверенность, а осенью Романцев его попросил.

— Нет, никогда не задумывался. И не согласен. Тихонов провёл в дальнейшем несколько прекрасных сезонов в «Крыльях» и «Химках», закончил в 40 лет. Да, карьера в «Спартаке» сошла на нет, но Андрей же не закончил с футболом. Мы недавно вспоминали с ним тот эпизод. Я выложил в социальных сетях эпизод с пенальти и эмоциями после него. Отметил Тихонова, спросил, помнит ли он тот эпизод. Андрей ответил: «Да, Руслан, ты молодец, сыграл здорово. Зато мы в очередной раз стали чемпионами!»

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Фото: instagram.com/ruslan_nigmatullin

Акт третий. Рекорд в Нижнем Новгороде

После «Спартака» Нигматуллин поймал уже настоящий кураж. О его сухой серии начали трубить на каждом шагу и писать в газетах, сам он тоже начал концентрироваться и притягивать новые подвиги. Самое любопытное же заключалось в том, что он исправно пропускал в других турнирах – в еврокубках (осенью 1999-го получил целую авоську от «Лидса», весной 2000-го пропускал от липецкого «Металлурга», «Урала» и ЦСКА в Кубке России), но при этом в чемпионате его было просто не пробить.



В 4-м туре Нигматуллин отыграл на ноль против «Факела» (1:0). В 5-м – против «Ротора», взяв в той встрече пенальти от Тищенко на 89-й минуте (4:0). В 6-м – против «Анжи», отразив семь ударов в створ в очень сложной для команды игре и вытащив два выхода один на один.



Подвиги голкипера не остались не замеченными Романцевым. В апреле он не просто получил вызов в сборную, но и дебютировал в ней, отыграв в товарищеской встрече против США (2:0). Причём, как и в «Локомотиве», в сборной Нигматуллин тоже моментально стал лучшим. После игры с американцами он удостоился даже персональной похвалы от скупого на публичные комплименты для игроков Романцева. «Отмечу Нигматуллина, который сыграл уверенно во всех сложных эпизодах, а в некоторых ситуациях по-настоящему выручил команду», — резюмировал Олег Иванович. С того дня вплоть до чемпионата мира-2002 пост номер один в сборной никуда от Нигматуллина не уходил.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть его можно по ссылке.

В 7-м туре был побит предыдущий рекорд Пчельникова (767 минут в составе «Торпедо» в 1995). На 13-й минуте игры в Нижнем Новгороде диктор объявил по стадиону: «Нигматуллин – новый рекордсмен России». Достижение Руслана после матча составило 845 сухих минут, растянувшихся на 204 дня.



— Даже не вспомню точно, как сложилась игра в Нижнем Новгороде для команды, но помню, что мне нужно было продержаться буквально 12-13 минут, — рассказывает Руслан. — Вот после этих 13 минут я и стал играть с облегчением. Не буду скрывать: серия давила. Она давила и в дальнейшем (всё-таки хотелось развить), но после 14-й минуты стало проще, и я продолжил без лишней нервозности.



— Как относились к серии в команде?

— На эту тему хватало шуток. Например, ребята смеялись: «Сколько там тебе минут осталось? 13? Вот на 12-й пенальти в свои ворота заработаем, посмотрим, как ты рекорд будешь устанавливать». Были и определённые обиды. Например, Игорь Чугайнов с одной стороны с долей иронии, с другой – весьма серьёзно задавался вопросом: почему все хвалят только вратаря, если матчи на ноль – это заслуга всей команды? Я, кстати, с этим полностью согласен. Сухие серии делаются не только вратарями. Пример человека (Никиты Медведева из «Ростова». — Прим. «Чемпионата»), побившего мой рекорд, как никогда доказывает это. Так что мы правда все очень хорошо работали. Ребята надёжно оборонялись, а если вдруг проваливались, я их выручал.

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Акт четвёртый. Рекорд, прерванный «дедушкой»

После Нижнего Новгорода была ещё одна сухая игра – против «Динамо» (1:0), которую Руслан также провёл очень сильно, отразив семь ударов в створ. К 9-му туру «Локомотив» подходил, имея в своём активе семь побед, одну ничью и ноль поражений, разница мячей – 11:0.



Сам Нигматуллин хотел уже было замахнуться на вечный всесоюзный рекорд киевлянина Банникова (в 1967-1968 годах тот набрал 1122 минуты. – Прим. «Чемпионата»). Но – не судьба. Серия оборвалась тогда, когда не ждали, и тем, от кого точно не ждали. На 5-й минуте игры «Сатурн» — «Локомотив» форвард хозяев Сергей Наталушко добил мяч в сетку с близкого расстояния. Тем самым он установил свой рекорд как самый возрастной автор гола – 39 лет и 247 дней. Достижение держится до сих пор. А рекорд Нигматуллина оборвался на отметке в 939 минут.

— Гол помню хорошо, — вспоминает Нигматуллин. — Дима Ляпкин пробил с линии штрафной – коварно, в дальний угол. Я, вытянувшись в струнку, мяч отбил. Человек несведущий скажет, что отбил на ногу нападающему, но там отбивать больше и некуда было. Наталушко набежал и добил. Он удивлял своей прытью и настырностью. И символично, что именно Наталушко прервал мою серию. Один рекорд был прерван другим.



— Какие эмоции были тогда?

— Двоякие. С одной стороны, огромное разочарование, всё-таки я подумывал уже о всесоюзном рекорде (Виктор Банников в киевском «Динамо» в 1967 году достиг 1122 минуты. – Прим. «Чемпионата»). С другой, я почувствовал облегчение, потому что серия прилично начала давить. После гола Наталушко я смог спокойно сосредоточиться на прямых обязанностях и результате матчей.



— Вас не премировали за серию?

— Нет. Единственная память о ней в моём стеллаже со всеми футбольными наградами – дощечка от Книги рекордов Гиннесса, отметившей моё достижение.



— Резюмируя: тот год – лучший в вашей карьере?

— 2000-й был очень хорошим. Я дебютировал в сборной, стал в ней основным вратарём. Но всё-таки главный мой сезон – это 2001-й, когда я стал и лучшим вратарём, и лучшим футболистом, и спортсменом страны, а также джентльменом. Словом, собрал почти все личные награды. Не смог выиграть золото, но взял Кубок России. Наверное, 2001-й – кульминационный год моей карьеры. Ставлю его выше 2000-го. А визитной карточкой 2001-го стал матч с «Тиролем». Это тоже очень приятное воспоминание.

20 лет назад «Зенит» мог впервые выиграть финал еврокубка. Но Карпин лишил Питер трофея «Зенит» выигрывал в обоих матчах с «Сельтой», а голы Валерия Карпина всё меняли.

Фото: instagram.com/ruslan_nigmatullin

Резюме

К сожалению, в 2000-е в футболе ещё не было продвинутой статистики, поэтому невозможно оценить серию Нигматуллина при помощи современных цифр, привести точное количество ударов в створ, суммарный показатель xG и так далее. Есть лишь данные из «компотов» российских газет, составлявшихся вручную. Например, «СЭ» насчитал 45 отражённых Русланом ударов в створ подряд в период серии.



Точно лишь ясно, исходя из просмотра видеороликов того времени и собственных воспоминаний, что серия Нигматуллина пусть и уступила в 2017-м серии Никиты Медведева из «Ростова» (1034 минуты), однако она была гораздо эффектнее и оставила в душе гораздо более сильный отпечаток. Три пенальти, как справедливо вспоминает наш герой, говорят о многом.