Нищий «Зенит» вылетел в первом чемпионате России. Денег не хватило даже на «договорняк»

Это сейчас «Зенит» действующий чемпион и лидер РПЛ, самый состоятельный и популярный российский клуб. А 28 лет назад, когда стартовал первый чемпионат России, спортивный символ Петербурга едва сводил концы с концами и вылетел из высшей лиги. Вспоминаем, с чего начиналась постсоветская история сине-бело-голубых.

20 лет назад «Зенит» мог впервые выиграть финал еврокубка. Но Карпин лишил Питер трофея «Зенит» выигрывал в обоих матчах с «Сельтой», а голы Валерия Карпина всё меняли.

«Зенит» должен был вылететь во вторую лигу, но вместо этого попал в высшую. Тренер Юрий Морозов ушёл из команды перед самым стартом сезона

«Зенит» и оказался-то в высшей лиге благодаря стечению обстоятельств. В последнем чемпионате СССР петербуржцы выступили крайне неудачно – заняли 18-е место в первом дивизионе и должны были вылетать во второй. Однако организаторы первенства России приняли решение включить в новообразованный турнир сразу 20 лучших команд страны, и сине-бело-голубые попали в эту компанию.

Вот только изменение статуса не улучшило финансовое состояние «Зенита». Поддержка со стороны ЛОМО, которое на протяжении долгих лет курировало команду, закончилась из-за серьёзных проблем у самого объединения. Тогдашний президент клуба, известный комментатор Владислав Гусев старался находить спонсоров, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию в стране, но очереди из желающих спонсировать сине-бело-голубых не наблюдалось. Денег было очень мало, каждый рубль давался с боем.

Команду покидали ведущие, опытные игроки – Михаил Бирюков, Владимир Долгополов, Николай Ларионов, Александр Захариков, Юрий Желудков и техничный нападающий Борис Матвеев по прозвищу «Невский Марадона». Когда же в ЦСКА ушёл талантливый Денис Машкарин, легендарный главный тренер Юрий Морозов не выдержал и за пару недель до старта сезона-1992 объявил об отставке. Он, кстати, тоже обивал пороги кабинетов высокопоставленных чиновников, да ничего не добился.

В результате команду возглавил 38-летний помощник Морозова, чемпион СССР 1984 года Вячеслав Мельников, почти не имевший тренерского опыта. По его словам, в «Зените» платили тогда 100-150 долларов в месяц, а однажды зарплату выдали… обувью. Руководство города договорилось с обувной фирмой о помощи футбольному клубу. «Мы не могли тренироваться на базе, потому что у нас не было горячей воды, – рассказывал Мельников в книге Игоря Рабинера «Правда о «Зените». – Нагревали воду в бане и мылись. На базе в Удельной полопались трубы, и их не могли отремонтировать. В конце 1992-го года была такая сложная ситуация, что никто не мог сказать, будет ли существовать команда вообще».

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Мельников вынужден был работать с очень молодой командой. Достаточно сказать, что её капитаном сделали 23-летнего Михаила Левина, а в одном из матчей за сине-бело-голубых сыграл 16-летний Евгений Зезин, побивший национальный рекорд по возрасту дебютанта. Впрочем, в ходе сезона «Зенит» получил неожиданное подкрепление: из Таджикистана переехали три игрока «Памира» – голкипер Андрей Мананников, защитник Алимжон Рафиков и нападающий Вазген Манасян. Правда, до конца чемпионата в Петербурге задержался только Мананников. Рафикова выгнали из команды после того, как он ударил президента Гусева.

«Перед игрой с «Факелом» (0:1) ко мне и Мананникову в гостиницу пришли какие-то люди, предложили деньги, если проиграем, – вспоминал Рафиков в интервью «Онлайн 812». – Мы их выгнали и ребятам рассказали о случившемся, предупредили… Едва начался второй тайм, как меня заменили. Пришёл в раздевалку, сел на скамейку и весь мыслями был в Душанбе, где шли уличные бои, со своими родными. Только когда ребята пришли после матча, поднял голову и увидел Гусева. Я вскипел, подошёл и спросил, почему меня заменили, и вообще, почему ко мне такое отношение? Гусев ответил, что я не имею права с ним так разговаривать. Отнесся ко мне как к быдлу. И я не сдержался. У меня не было контракта, всё по договоренности. Если бы меня просто отчислили, но ведь Гусев пригрозил завести уголовное дело за то, что я его ударил и добиться, что мне вообще запретят играть в футбол!».

«Зенит» образца 1992 года Фото: vladimirkulik.ru

Эта история доказывает, насколько напряжённая была атмосфера в «Зените». Тот же Мананников красочно описывал в интервью для «Спорт-Экспресса» свою жизнь в Северной столице: «После «Памира», казалось, попал в голодный край. Магазины пустые, талоны без ленинградской прописки никто не дает. Жена на последние покупала муку, яйца, творог. Пекла блины – и продавала на Московском вокзале. Мы командой идём к поезду, она лицо прикрывает. Чтоб не заметили. Как в «Зените» кормили? На первое – бульон, на второе – вынутое из бульона мясо. Я сам ездил на рынок, покупал зелень на всю команду. Чтоб чем-то бульон посыпать».

По словам капитана Левина, платили в клубе с задержками – инфляция «съедала» рубли. Потом стали выдавать деньги в долларах, немецких и финских марках. Скопилась разная валюта.

В первой части сезона 20 участников турнира поделили на две группы по 10 команд. По четыре лучших из каждой группы попадали в восьмёрку сильнейших – разыгрывали чемпионство и места в еврокубках. Остальные 12 команд боролись за выживание. Первая игра «Зенита» в разрушенном ныне СКК имени Ленина собрала 10 125 зрителей. Команда Мельникова проиграла «Асмаралу» Константина Бескова – 2:4. В следующих матчах зенитовцы уступили на выезде «Ротору» (1:6) и «Крыльям Советов» (0:1), и только в 4-м туре одержали первую победу над «Шинником» (2:0). Это произошло уже на стадионе имени Кирова в присутствии всего лишь 500 болельщиков. Люди быстро поняли, что футбол не станет отдушиной на фоне непростой в целом ситуации в Петербурге.

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«Зенит» нанёс единственное поражение «Спартаку» и пытался организовать договорной матч в последнем туре. Но конкурент дал больше денег

Первую часть сезона «Зенит» завершил на восьмом месте в группе «В», одержав всего четыре победы в 18 матчах. В череде поражений было совсем уж дикое на выезде от «Асмарала» – 3:8! Все понимали, что команде Мельникова предстоит борьба за выживание. Но однажды зенитовцы всё-таки порадовали по-настоящему своих болельщиков, победив дома будущего чемпиона страны «Спартак» – 2:0.

Вот состав «Зенита» в той игре 9-го тура: Мананников, Наумов, Усачёв, Белоцерковец, Боков, Ал. Иванов (Балаев, 88), Варфоломеев, Зазулин (Левин, 76), О. Дмитриев, Манасян (Зоря, 46), Кулик.

«Спартак» вышел на матч, собравший в Петербурге 7000 зрителей, без голкипера Станислава Черчесова и ещё семи игроков основы. Тем не менее в составе красно-белых были такие известные фигуры, как Рашид Рахимов, Дмитрий Хлестов, Рамиз Мамедов, Дмитрий Попов, Валерий Карпин и Вели Касумов, а ворота защищал Гинтарас Стауче. В середине первого тайма Владимир Кулик добил мяч в сетку после удара Олега Дмитриева, а на 88-й минуте нападающий оформил дубль головой. Это единственное поражение команды Олега Романцева за весь чемпионат.

Судьба петербуржцев в сезоне-1992 решалась на финише. В последнем туре сине-бело-голубым требовалось выиграть у «Текстильщика» в Камышине, чтобы сохранить место в высшей лиге. Соперник уже не решал никаких задач. Естественно, зенитовцы хотели «зарядить» хозяев. Как это получилось, вспоминали потом участники игры:

«Странный был матч. Слышал, что с «Текстильщиком» велись какие-то разговоры, чтобы матч закончился с нужным для «Зенита» счётом. Предлагали якобы деньги. Но наши конкуренты, видимо, привезли в Камышин больше денег. Всё закончилось ничьей. После матча Мельников был не в себе, очень ругался, чуть ли не стулья летали по раздевалке! Ему, конечно, было трудно: молодой тренер – и сразу такой сезон», – из интервью Николая Усачёва для «Спорта День за Днём».

«Пытались ли договориться? Пытались, конечно. Конкуренты дали больше. Хотя в Камышине столько питерских играло: Логинов, Розин, Прохоров, Букин. Я с Мишей Букиным дружу, наши жёны в одном классе учились. Он мне рассказывал, кто и сколько подвозил», – из интервью Левина.

В Камышине сыграли 0:0. Хотя «Зенит» был близок к победе, создал несколько голевых моментов, а Дмитриев вообще пробил в перекладину на 61-й минуте. Тем временем зенитовский конкурент «Динамо» из Ставрополя выиграло свой матч и обошло петербуржцев по дополнительным показателям.

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В результате «Зенит» опять оказался в первом дивизионе, теперь – российском. Впереди команду ждали три года прозябания в болоте. И только в 1996-м петербуржцы вернулись в элиту, чтобы начать своё яркое восхождение.