Нищий «Зенит» вылетел в первом чемпионате России. Денег не хватило даже на «договорняк»

Это сейчас «Зенит» действующий чемпион и лидер РПЛ, самый состоятельный и популярный российский клуб. А 28 лет назад, когда стартовал первый чемпионат России, спортивный символ Петербурга едва сводил концы с концами и вылетел из высшей лиги. Вспоминаем, с чего начиналась постсоветская история сине-бело-голубых.
«Зенит» должен был вылететь во вторую лигу, но вместо этого попал в высшую. Тренер Юрий Морозов ушёл из команды перед самым стартом сезона
«Зенит» и оказался-то в высшей лиге благодаря стечению обстоятельств. В последнем чемпионате СССР петербуржцы выступили крайне неудачно – заняли 18-е место в первом дивизионе и должны были вылетать во второй. Однако организаторы первенства России приняли решение включить в новообразованный турнир сразу 20 лучших команд страны, и сине-бело-голубые попали в эту компанию.
Вот только изменение статуса не улучшило финансовое состояние «Зенита». Поддержка со стороны ЛОМО, которое на протяжении долгих лет курировало команду, закончилась из-за серьёзных проблем у самого объединения. Тогдашний президент клуба, известный комментатор Владислав Гусев старался находить спонсоров, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию в стране, но очереди из желающих спонсировать сине-бело-голубых не наблюдалось. Денег было очень мало, каждый рубль давался с боем.
Команду покидали ведущие, опытные игроки – Михаил Бирюков, Владимир Долгополов, Николай Ларионов, Александр Захариков, Юрий Желудков и техничный нападающий Борис Матвеев по прозвищу «Невский Марадона». Когда же в ЦСКА ушёл талантливый Денис Машкарин, легендарный главный тренер Юрий Морозов не выдержал и за пару недель до старта сезона-1992 объявил об отставке. Он, кстати, тоже обивал пороги кабинетов высокопоставленных чиновников, да ничего не добился.
В результате команду возглавил 38-летний помощник Морозова, чемпион СССР 1984 года Вячеслав Мельников, почти не имевший тренерского опыта. По его словам, в «Зените» платили тогда 100-150 долларов в месяц, а однажды зарплату выдали… обувью. Руководство города договорилось с обувной фирмой о помощи футбольному клубу. «Мы не могли тренироваться на базе, потому что у нас не было горячей воды, – рассказывал Мельников в книге Игоря Рабинера «Правда о «Зените». – Нагревали воду в бане и мылись. На базе в Удельной полопались трубы, и их не могли отремонтировать. В конце 1992-го года была такая сложная ситуация, что никто не мог сказать, будет ли существовать команда вообще».
Жена вратаря «Зенита» продавала блины на вокзале, чтобы выжить. Защитник команды ударил президента клуба
Мельников вынужден был работать с очень молодой командой. Достаточно сказать, что её капитаном сделали 23-летнего Михаила Левина, а в одном из матчей за сине-бело-голубых сыграл 16-летний Евгений Зезин, побивший национальный рекорд по возрасту дебютанта. Впрочем, в ходе сезона «Зенит» получил неожиданное подкрепление: из Таджикистана переехали три игрока «Памира» – голкипер Андрей Мананников, защитник Алимжон Рафиков и нападающий Вазген Манасян. Правда, до конца чемпионата в Петербурге задержался только Мананников. Рафикова выгнали из команды после того, как он ударил президента Гусева.
«Перед игрой с «Факелом» (0:1) ко мне и Мананникову в гостиницу пришли какие-то люди, предложили деньги, если проиграем, – вспоминал Рафиков в интервью «Онлайн 812». – Мы их выгнали и ребятам рассказали о случившемся, предупредили… Едва начался второй тайм, как меня заменили. Пришёл в раздевалку, сел на скамейку и весь мыслями был в Душанбе, где шли уличные бои, со своими родными. Только когда ребята пришли после матча, поднял голову и увидел Гусева. Я вскипел, подошёл и спросил, почему меня заменили, и вообще, почему ко мне такое отношение? Гусев ответил, что я не имею права с ним так разговаривать. Отнесся ко мне как к быдлу. И я не сдержался. У меня не было контракта, всё по договоренности. Если бы меня просто отчислили, но ведь Гусев пригрозил завести уголовное дело за то, что я его ударил и добиться, что мне вообще запретят играть в футбол!».
«Зенит» образца 1992 года
Фото: vladimirkulik.ru
Эта история доказывает, насколько напряжённая была атмосфера в «Зените». Тот же Мананников красочно описывал в интервью для «Спорт-Экспресса» свою жизнь в Северной столице: «После «Памира», казалось, попал в голодный край. Магазины пустые, талоны без ленинградской прописки никто не дает. Жена на последние покупала муку, яйца, творог. Пекла блины – и продавала на Московском вокзале. Мы командой идём к поезду, она лицо прикрывает. Чтоб не заметили. Как в «Зените» кормили? На первое – бульон, на второе – вынутое из бульона мясо. Я сам ездил на рынок, покупал зелень на всю команду. Чтоб чем-то бульон посыпать».
По словам капитана Левина, платили в клубе с задержками – инфляция «съедала» рубли. Потом стали выдавать деньги в долларах, немецких и финских марках. Скопилась разная валюта.
В первой части сезона 20 участников турнира поделили на две группы по 10 команд. По четыре лучших из каждой группы попадали в восьмёрку сильнейших – разыгрывали чемпионство и места в еврокубках. Остальные 12 команд боролись за выживание. Первая игра «Зенита» в разрушенном ныне СКК имени Ленина собрала 10 125 зрителей. Команда Мельникова проиграла «Асмаралу» Константина Бескова – 2:4. В следующих матчах зенитовцы уступили на выезде «Ротору» (1:6) и «Крыльям Советов» (0:1), и только в 4-м туре одержали первую победу над «Шинником» (2:0). Это произошло уже на стадионе имени Кирова в присутствии всего лишь 500 болельщиков. Люди быстро поняли, что футбол не станет отдушиной на фоне непростой в целом ситуации в Петербурге.
«Зенит» нанёс единственное поражение «Спартаку» и пытался организовать договорной матч в последнем туре. Но конкурент дал больше денег
Первую часть сезона «Зенит» завершил на восьмом месте в группе «В», одержав всего четыре победы в 18 матчах. В череде поражений было совсем уж дикое на выезде от «Асмарала» – 3:8! Все понимали, что команде Мельникова предстоит борьба за выживание. Но однажды зенитовцы всё-таки порадовали по-настоящему своих болельщиков, победив дома будущего чемпиона страны «Спартак» – 2:0.
Вот состав «Зенита» в той игре 9-го тура: Мананников, Наумов, Усачёв, Белоцерковец, Боков, Ал. Иванов (Балаев, 88), Варфоломеев, Зазулин (Левин, 76), О. Дмитриев, Манасян (Зоря, 46), Кулик.
«Спартак» вышел на матч, собравший в Петербурге 7000 зрителей, без голкипера Станислава Черчесова и ещё семи игроков основы. Тем не менее в составе красно-белых были такие известные фигуры, как Рашид Рахимов, Дмитрий Хлестов, Рамиз Мамедов, Дмитрий Попов, Валерий Карпин и Вели Касумов, а ворота защищал Гинтарас Стауче. В середине первого тайма Владимир Кулик добил мяч в сетку после удара Олега Дмитриева, а на 88-й минуте нападающий оформил дубль головой. Это единственное поражение команды Олега Романцева за весь чемпионат.
Судьба петербуржцев в сезоне-1992 решалась на финише. В последнем туре сине-бело-голубым требовалось выиграть у «Текстильщика» в Камышине, чтобы сохранить место в высшей лиге. Соперник уже не решал никаких задач. Естественно, зенитовцы хотели «зарядить» хозяев. Как это получилось, вспоминали потом участники игры:
«Странный был матч. Слышал, что с «Текстильщиком» велись какие-то разговоры, чтобы матч закончился с нужным для «Зенита» счётом. Предлагали якобы деньги. Но наши конкуренты, видимо, привезли в Камышин больше денег. Всё закончилось ничьей. После матча Мельников был не в себе, очень ругался, чуть ли не стулья летали по раздевалке! Ему, конечно, было трудно: молодой тренер – и сразу такой сезон», – из интервью Николая Усачёва для «Спорта День за Днём».
«Пытались ли договориться? Пытались, конечно. Конкуренты дали больше. Хотя в Камышине столько питерских играло: Логинов, Розин, Прохоров, Букин. Я с Мишей Букиным дружу, наши жёны в одном классе учились. Он мне рассказывал, кто и сколько подвозил», – из интервью Левина.
В Камышине сыграли 0:0. Хотя «Зенит» был близок к победе, создал несколько голевых моментов, а Дмитриев вообще пробил в перекладину на 61-й минуте. Тем временем зенитовский конкурент «Динамо» из Ставрополя выиграло свой матч и обошло петербуржцев по дополнительным показателям.
В результате «Зенит» опять оказался в первом дивизионе, теперь – российском. Впереди команду ждали три года прозябания в болоте. И только в 1996-м петербуржцы вернулись в элиту, чтобы начать своё яркое восхождение.
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