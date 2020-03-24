«Дай ему ещё сто раз так пробить — ни разу не попал бы». История великого гола ван Бастена

В июне 1988 года был забит один из самых известных голов в истории футбола. В начале второго тайма финала чемпионата Европы в ФРГ голландец Марко ван Бастен пальнул с лёта по воротам сборной СССР и неожиданно попал.

Вспоминаем легендарный гол нападающего вместе с очевидцами шедевра.

Ван Бастен нанёс этот удар от усталости и не ожидал, что попадёт в ворота

К началу второго тайма финального матча сборная СССР хоть минимально и проигрывала голландцам, но всё равно очень достойно сражалась с мастеровитой командой Ринуса Михелса во главе с Рудом Гуллитом, Марко ван Бастеном и Франком Райкардом. Наши футболисты, измотанные после полуфинала с итальянцами, проводили много времени в нападении и раз за разом отражали атаки соперника. Однако удержать ван Бастена, удар которого определил исход матча, они не смогли.

На 54-й минуте встречи Арнольд Мюрен сделал навес на угол штрафной, куда уже бежал ван Бастен. У голландского форварда было достаточно времени, чтобы перебрать несколько вариантов развития атаки. Однако он выбрал самый простой и не прогадал. С острого угла Марко пробил с лёта в касание. Мяч перелетел через вратаря СССР Рината Дасаева и оказался в сетке.

Этот гол без преувеличения шокировал Ринуса Михелса. Главный тренер Нидерландов закрывал лицо от радости и удивления, однако эмоции всё равно сдержать не мог. Вспоминая после окончания турнира мяч ван Бастена и эпизод с нереализованным пенальти Игоря Беланова, он признался, что одержать победу его команде помогла удача.

«Гол ван Бастена в ворота русских был, конечно, великолепен. Но должен сказать, что финал нельзя выиграть без определенной доли везения», — говорил Михелс.

Сам ван Бастен позже заявил, что решился на удар из-за усталости.

«Я действовал на инстинктах. К тому моменту я уже был уставшим, поэтому вместо того, чтобы принимать мяч на грудь и затем пытаться решить эпизод в штрафной, я пробил по нему в касание. В итоге это сработало. По счастливой случайности мяч залетел в сетку, — вспоминал голландский форвард.

Другой герой эпизода Ринат Дасаев тоже связывал гол с удачей.

«Шальные голы, которые они забили… Знаете, удача помогает сильнейшим. Что тут поделаешь. Тогда она улыбнулась сопернику.

Мне все время про эту дату напоминают (25 июня 1988 года – Прим. «Чемпионата»). А я все время говорю: ван Бастен забил — Дасаев пропустил. Сто раз дай ему еще раз так пробить — ни разу не попал бы», — утверждал вратарь.

Дасаев признался, что ошибся с выбором позиции. Но гол всё равно стал для него неожиданностью

При этом голкипер не постеснялся упомянуть и о собственной ошибке, а также оплошности защитников. По мнению Дасаева, он выбрал неправильную позицию в воротах, а опекун ван Бастена зря отвернулся от мяча во время удара голландца.

«В той ситуации, наверное, можно было воспрепятствовать голу. Но уж больно быстро все произошло, буквально за доли секунды. Я прыгнул и еще вытянул руку, но мяч пролетал надо мной в своей высшей точке, и достать его было нельзя. В какой-то момент мне даже показалось, что он идёт мимо… Да, если бы занял позицию не у ближней штанги, а сдвинулся хотя бы на метр ближе к середине ворот, наверняка можно было что-нибудь сделать. Но я ожидал прострельную передачу, а не удар. К тому же против ван Бастена действовал кто-то из наших — по-моему, Василий Рац. Когда голландец ударил, его опекун отвернулся. А стоял бы прямо, мяч попал бы в него и гола не случилось», — вспоминал эпизод Дасаев.

Кроме того, Дасаев признался ещё в одной ошибке. Он рассказал, что после игры вместе с главным тренером сборной СССР Валерием Лобановским обсуждал гол ван Бастена. Вместе они пришли к выводу, что голкипер слишком рано выпрыгнул. Когда мяч оказался в высшей точке, Дасаев уже опускался на газон. Ринат до последнего думал, что справится с ударом, но к удивлению голкипера, мяч всё-таки залетел в ворота.

«Эта ошибка стала уроком, и теперь я учу молодых вратарей, чтобы они ни в коем случае не подпрыгивали перед ударом. А тогда я, хоть и почувствовал, что ошибся, всё равно не думал, что будет гол. Когда обернулся и увидел мяч в воротах, был крайне удивлен. Хорошо хотя бы то, что тренеры не сделали меня за тот гол козлом отпущения», — рассказывал Дасаев.

Лобановский назвал этот гол «вдохновением ван Бастена». И никого за него не ругал

Валерий Лобановский действительно не стал критиковать вратаря после игры за пропущенный мяч. Более того, он не стал искать виноватых и среди защитников.

«Он никого не ругал! А кого ругать? Обычно гол – следствие нескольких ошибок игроков обороняющейся команды. А здесь просто шла передача в край. Все думали, ван Бастен примет мяч, начнет обыгрывать. Его уже накрывал наш игрок. А он взял и ударил в дальнюю «девятку». Ну вот так попал. Гол – это же случай. Когда в пустые ворота забиваешь, тут ясно – закономерность. А это… чудо!», — говорил полузащитник сборной СССР Геннадий Литовченко.

Ещё красноречивее гол ван Бастена описал его партнёр по команде защитник Вагиз Хидиятуллин.

«Ван Бастен, же подобные мячи забивал и за «Аякс», это было не просто так. Хотя многие и говорили, что попал случайно. Это его работа, его боженька вознаградил за то, что он был предан футболу, отдавался своему делу по полной, был настоящим профессионалом», — утверждал Хидиятуллин.

Валерий Лобановский публично не высказывался о голе знаменитого голландца. Однако он упомянул о мяче ван Бастена и поражении сборной СССР в своей книге «Бесконечный матч».

«В футболе высшего уровня все решается, как справедливо заметил обозреватель «Франс футбол» Жерар Эрно, «в тысячные доли секунды. Вполне достаточно одной случайной ошибки, удара в штангу, или вдохновения Ван Бастена, или дисквалификации Кузнецова – если говорить о финале. Счёт этого матча может показаться достаточно убедительным, но исход его висел на волоске…» Его коллега Жак Тибер отметил, что «сборная СССР не оказалась несостоятельной на поле Олимпийского стадиона. Она помогала родиться великолепному спектаклю, переигрывая голландцев на многих: отрезках матча и уступив лишь из-за проклятья, нависшего в тот день над Белановым…», — писал Лобановский.

Похожий гол забил игрок украинского «Металлиста» в Лиге Европы. Ван Бастен признал, что он красивее

Спустя годы вдохновение, которое пришло к ван Бастену, озарило ещё несколько игроков. Мячи, похожие на гол голландца, забивали Уильям Дефо, форвард шотландского «Гамильтона» Джордж Окли и нападающий «Ростова» Александр Долгов, выступавший тогда за молодёжку «Локомотива».

Однако отдельного упоминания заслуживает гол, забитый в 2012 году форвардом «Металлиста» Тайсоном в ворота «Русенборга» в Лиге Европы. Даже сам ван Бастен признал, что у бразильца получилось поразить чужие ворота лучше, чем у него.

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«На самом деле я должен сказать, что этот гол красивее, чем мой. Он положил корпус и пробил фактически внешней стороной стопы, в то время как я пробил прямо с подъема. То, как он сумел пробить по этому мячу и забить, это прекрасно», — скромничал голландец.

За свою блестящую карьеру ван Бастен отметился ещё 290 голами. Однако именно мяч, забитый в ворота СССР, стал легендарным. В 2014 году гол голландца включили в десятку лучших мячей, забитых на турнирах под эгидой УЕФА. Кроме мяча ван Бастена в этот список так же попали голы Брессана, Зидана, Кошты, Крауча, Роналду, Станковича, Фалькао, Умтити и Ибрагимовича.