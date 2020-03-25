Как сборная СССР смела аргентинцев с Марадоной. Возможно, лучший матч в нашей истории

Сборная СССР провела множество встреч с ведущими сборными мира, но некоторые игры останутся в памяти на века. Одной из таких стал матч советской команды против сборной Аргентины в 1988 году. Он проходил в рамках Турнира четырёх наций и справедливо считается классикой советского футбола.



И пусть сборная СССР в итоге не выиграла тот турнир, зато ей удалось на глазах немецкой публики разобраться с Аргентиной, в составе которой играл великий Марадона.

Что это был за матч и почему он проходил в Германии?

Футбольный Турнир четырёх наций проходил в Западном Берлине в далёком 1988 году и длился всего несколько дней. Участниками были действующий на тот момент чемпион мира сборная Аргентины, серебряный призёр мирового первенства сборная ФРГ, финалист чемпионата Европы сборная СССР, а также будущий участник финального турнира ЧМ-1990 сборная Швеции.

Формат турнира был самым обычным: два полуфинала, финал и матч за третье место. Советской сборной в полуфинале выпала Аргентина.

Со временем проведения организаторы не угадали. Турнир пришёлся на пасхальную неделю, и перспектива отдыха на природе, видимо, пересилила желание местных посетить стадион. Поэтому вполне объяснимо, что все билеты распроданы не были. Зато уже после турнира организаторы заявили, что убытки перекрыли продажей телеправ на трансляцию всех матчей.

Не лучшим для проведения турнира это время оказалось по ещё одной причине. В Германию не смог полететь из-за болезни главный тренер сборной СССР Валерий Лобановский, на тот момент работавший на совмещении в клубе. Зато в стартовом составе на том турнире играли сразу девять его подопечных из киевского «Динамо». Рулил той командой помощник Лобановского Юрий Морозов.

В сборной Аргентины тоже не обошлось без проблем. Во-первых, в неё не поехала одна из главных надежд аргентинцев Хорхе Бурручага — «Нант» не отпустил своего игрока на турнир. Не было в обойме и второго форварда Хорхе Вальдано, не успевшего восстановиться после продолжительной травмы.

Но разве можно было это всерьёз называть проблемами, если приехал Диего Марадона? В Германию он прилетел на личном самолёте и был одним из двух футболистов сборной, игравшим за пределами Аргентины — в «Наполи». Вторым был Хосе Луис из «Реала Мурсия».

Кстати, тот приезд в Европу был для аргентинцев первым с июня 1987 года.

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Победа на глазах немецкой публики

Встреча сборных СССР и Аргентины собрала на трибунах «Олимпиаштадиона» около 25 тыс. зрителей.

Аргентина — СССР — 2:4



Аргентина: Пумпидо, Браун, Диас, Хиусти, Руджери, Сенсини, Трольо, Кусиуффо, Марадона (к), Каниджа, Олартикоэчеа.



СССР: Дасаев (к), Балтача, Сулаквелидзе, О. Кузнецов, Демьяненко, Бессонов, Рац, Литовченко, Заваров, Протасов, Беланов.



Голы: Заваров (14), Литовченко (15), Трольо (18), Протасов (62, 80 – с пенальти), Марадона (67).

Первые минуты встречи проходили под контролем игроков нашей сборной. Забитый мяч не заставил себя долго ждать: на 14-й минуте Заваров метров с 25 идеальным ударом отправил мяч в сетку ворот Аргентины.

Не успели трибуны отреагировать на первый гол, как тут же случился второй: Рац с левого фланга исполнил точную подачу в центр штрафной, откуда Литовченко удвоил счёт. Аргентинцы ответили голом Троглио, который после серии рикошетов точно пробил с линии штрафной — 1:2.

Потом был перерыв, который запомнился курьёзом. Второй тайм начался с опозданием в 10 минут, так как все ждали голкипера аргентинский сборной Помпидо. Почему вратарь опоздал, до сих пор остаётся тайной.

Во втором тайме сборной СССР снова удалось забить первой: на 62-й Протасов первым касанием принял мяч, а вторым точно пробил по воротам. Соперник ответил тем, что заработал опасный штрафной. Удар Марадоны не получился, но мяч попал в голову одному из наших защитников и предательски улетел в сетку ворот Дасаева.

Чемпионы мира не хотели останавливаться на достигнутом, но в одной из контратак нашей команды на Заварове были нарушены правила, и французский арбитр Кюну без колебаний указал на точку. Олег Протасов уверенно пробил с пенальти и установил окончательный счёт в матче — 4:2.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Сборная СССР смела действующих чемпионов мира, показав суперкачественный футбол. В том матче сборная Аргентина впервые за 11 лет пропустила четыре мяча — такого не было с 1979 года, когда аргентинцы с таким же счётом уступили сборной Югославии.

Стоит отметить, что после этой игры вырос спрос на наших игроков за границей: Заваров вскоре стал игроком «Ювентуса», Рац перешёл в «Эспаньол», а Беланова через год подписала «Боруссия» Мёнхенгладбах.

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Комплименты после матча

Сразу после встречи игру нашей сборной нахваливала зарубежная пресса, а в немецкой газете Bild вышла целая колонка про нашу победу. Вот несколько строк из той статьи:

«Советские футболисты выглядели интереснее. Особенно Протасов со своими быстрыми прорывами, которых так опасался аргентинский тренер. Советская команда довольно рано захватила инициативу и больше не отдавала её сопернику».

«Русские показали выдающуюся игру, они сыграли против нас, как бразильцы», — сказал Марадона после игры. А Карлос Билардо заявил, что прошедшая игра была достойна финала чемпионата мира.

Юрий Морозов, которому довелось руководить сборной, был крайне сдержан: «Мы ожидали, что матч с чемпионами мира будет трудным. Я рад нашей победе».

Одним из главных героев встречи стал Тенгиз Сулаквелидзе, которому выпала честь опекать самого Марадону: «До сих пор не могу прийти в себя. Марадона на поле — сущий дьявол. Он так технично прикрывает мяч корпусом, что не знаешь, с какой стороны к нему подступиться. Такой матч запомню на всю жизнь». Со своей работой Сулаквелидзе справился блестяще, а свой единственный мяч Марадона забил лишь со штрафного. А ведь грузина в сборной могло и не быть, он был экстренно вызван в национальную команду вместо травмированного Вагиза Хидиятуллина.

Следующего матча между этими командами пришлось ждать более двух лет. Встретились соперники лишь 13 июня 1990 года на чемпионате мира в Италии. На этот раз Аргентина взяла реванш и одержала победу со счётом 2:0.

Победителем же Турнира четырёх наций стала тёмная лошадка турнира сборная Швеции: в полуфинале скандинавская сборная в серии пенальти разобралась с хозяевами турнира ФРГ, а в финальном противостоянии переиграла сборную СССР со счётом 2:0. Но советские граждане не расстроились: по ТВ тот турнир так и не показали. А победой над Марадоной можно было насладиться лишь в нарезках хайлайтов в программе «Время».

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