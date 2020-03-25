Экс-вратарь «Спартака» Зуев спел в тюрьме. Заключённые проводили аплодисментами

Считается, что вратари – особая каста. Если так, то Алексей Зуев – особый случай в особой касте. Пускай не так долго выступал за «Спартак», но именно он стоял в воротах в финале Кубка России в 2003-м. Это был последний раз, когда красно-белые брали этот титул. В 2006-м Зуев играл и в Лиге чемпионов – против «Баварии» и «Спортинга». Причём в первом случае была ничья (2:2), а во втором – победа (3:1).

Кто-то запомнил Зуева как человека, который махал пистолетом на автомойке. После этого ему пришлось уйти из «Спартака». Вратарь рассказывал, что религия помогла ему прийти в себя. Затем он ещё долго выступал за «Спартак» (с 2012 по 2018 год), правда, речь уже о пляжном футболе.

Помимо футбола Зуев записывает песни и выступает под гитару. Недавно в его «твиттере» появилась фотография после концерта в тюрьме. Мы решили связаться с Зуевым, узнать, как всё прошло и чем он сейчас занимается.



– Это не первая моя поездка в исправительную колонию, – сказал Зуев. – У меня там отбывал наказание друг. Через него познакомился с болельщиком «Спартака», который там же находится. В этот раз он написал, что администрация тюрьмы просит приехать с концертом. У меня было свободное время, и я с удовольствием согласился.

– Как всё прошло?

– Встретили аплодисментами. Вкратце рассказал историю своей жизни, ответил на вопросы и, естественно, спел.

– Много пришло людей?

– Помещение актового зала вмещает примерно 150 человек. Свободных мест не было. Выступал часа полтора – всё-таки учреждение режимное и живёт по своему распорядку. Судя по аплодисментам после концерта, большинству понравилось. Там были и болельщики «Спартака», и поклонники других клубов.

– Это правда, что в тюрьме у людей другой характер?

– Там такие же люди, как на свободе, только лишены самого дорогого – как раз свободы. У каждого своя судьба. Многие меняются в лучшую сторону, попав тюрьму, и переосмысливают всё, что было до этого.

– Как думаете, почему среди заключённых популярен именно шансон?

– Песни этого жанра смысловые и вселяют надежду в души осуждённых. Помогают скоротать время в исправительных колониях.

– Когда вы начали играть на гитаре?

– К сожалению, я до сих пор не играю толком. Просто знаю семь блатных аккордов. Выучил их ещё в пионерском лагере «Ленинские искры».

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– Кого сами слушаете?

– Высоцкого, Дюмина, Медяника, Наговицина и многих других исполнителей шансона.



– Самая большая аудитория, для которой вы выступали?

– На прощальном матче Войцеха Ковалевского. Это было в Польше, и слушателей было около 20 тысяч.



– Вы ведь сейчас не только музыкой занимаетесь, но и остались в спорте?

– Я закончил карьеру игрока, но счастлив, что руководство клуба оставило меня на административной должности. Теперь я могу приносить пользу в должности начальника пляжного футбольного клуба «Спартак» Москва.

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