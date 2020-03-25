«Судья продажная! Козёл ты!». История фразы Кадырова, ставшей крылатой

В истории нашего футбола наберется не один десяток фраз, которые стали крылатыми. «Гинер всё купил», «Фалькао к нам не приедет», «Извините, пирожки»… За каждым таким афоризмом стоит своя история – забавная или не очень, — поэтому мы решили посвятить этому наш новый цикл.



Начнём с фразы про продажного судью и протяжного «ка-а-а-зёл ты!».

Фразу сначала приписали инженеру по связи. Но потом Кадыров взял вину на себя

В 2013 году «Терек» играл с «Рубином» в Грозном. Матч судил Михаил Вилков — в его адрес и прозвучало обращение, оглашенное на весь стадион через микрофон. Произошло это на 87-й минуте – после того, как он удалил с поля капитана хозяев Ризвана Уциева.

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После матча о произошедшем высказался пресс-атташе клуба Казбек Хаджиев: «На нашем стадионе диктор, инженеры, люди, которые отвечают за табло и всё остальное, находятся в одной комнате. Когда удалили Уциева, один парень — инженер по связи — крикнул на судью. Микрофон же далеко стоял, он думал, этого не слышно будет. Сами понимаете, эмоции, игрока удаляют, вот он с досады и закричал. Что с ним теперь будет? Не знаю, директор стадиона будет решать».

Но позднее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в «Инстаграме», что фразу, которая к тому моменту уже разлетелась по всему интернету, выкрикнул лично он. Признался, что сделал это «сгоряча», за что извинился перед футбольной общественностью, но не перед Вилковым – судья, по мнению Кадырова, «ни в коем случае» не был достоин извинений.

«Он заслужил имя «продажный». Это уже не первый случай. Пусть знает, что грозненский «Терек» — за честный, а не продажный футбол!», — написал он. По его мнению, встреча получилась ужасной из-за предвзятости судьи, который «беспричинной» второй желтой Уциеву и «неназначенным пенальти» «сделал все, чтобы изменить ход игры». Свои слова Кадыров назвал «криком души всех грозненских болельщиков».



А вот что в недавнем интервью «Чемпионату» сказал известный в прошлом судья Сергей Хусаинов: «Когда всем известный человек крикнул в микрофон «Судья продажная», я сказал вашим коллегам: это неэтично, некрасиво по форме. Но на месте руководителей футбольного союза я бы попросил того судью дать объяснения. Уверяю, вскрылись бы очень интересные факты. Просто так ничего не говорится. Если ты взял, об этом всей стране станет известно – цыганская почта быстро разносится».

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Кадыров рассказал, что Вилков требовал денег перед игрой. И обещал, что тогда все будет «нормально»

Спустя несколько дней после того матча глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что после матча инспектор и делегат матча не могли попасть в судейскую – их туда не пускала охрана. А все потому, что Кадыров в течение пяти минут пытался выяснить у арбитров, за что удалили игрока «Терека» и почему не засчитали гол. Комитет думал, как быть с этим инцидентом, но так ни к чему и не пришел: Кадыров не является официальном сотрудником клуба, а на матче присутствовал как болельщик. А вот за «козла» и «продажного судью» «Терек» наказали одним матчем без зрителей и выставили штраф в 100 тысяч рублей. Вице-президент клуба Хайдар Алханов назвал это наказание несправедливым. Вилков не сказал ничего. Он вообще предпочитает не давать интервью, в отличие от своих коллег.

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Так почему «судья продажный»? Пару месяцев спустя у Кадырова про это спросили. «Я знаю, что говорил. Я с судьями общаюсь и понимаю их сущность. За что он показал предупреждение Уциеву? Не ошибся – он специально показал! Судья перед матчем говорит: «Дайте денег, и все будет нормально». Я ему говорю: «Не дам». И он начинает специально судить против – все это знают», — ответил он.

Скандалы в матчах с участием Вилкова были регулярными. Его назвали человеком Егорова – они восемь лет жили в одном номере

С тех пор прошло семь лет: «Терек» стал «Ахматом», на стадионе периодически по-прежнему кричат в микрофон, Вилков продолжает судить. И часто при этом попадает в скандальные истории. Вот только некоторые примеры.



Сезон 2013/14. ЦСКА — «Краснодар», злой Гинер



Вилков не заметил фол Калешина на Василии Березуцком и дал защитнику желтую карточку за симуляцию. А на последних секундах компенсированного времени он проигнорировал удар защитника «Краснодара» Гранквиста по корпусу «армейца» Миланова. Президент ЦСКА Евгений Гинер был так взбешен судейством, что пошел в судейскую, где не подбирая выражений пытался выяснить почему были приняты такие решения.



Сезон 2015/16. «Зенит» — «Спартак»



На 60-й минуте Вилков не назначил пенальти в ворота гостей после падения Дзюбы в штрафной «Спартака». В том матче Вилков раздал восемь желтых, две из которых достались спартаковцу Макееву. Сергей Хусаинов тогда сказал, что судья «принимал политические решения».



Посмотреть обзор матча можно здесь.



Сезон 2017/18. ФНЛ и назначение на «Зенит» — «Спартак»



Перед началом сезона Вилков не получил судейскую лицензию Pro и был отправлен в ФНЛ. Но долго он там не задержался: уже в августе его назначили на матч «повышенной сложности». Тогдашний глава департамента судейства Андрей Будогосский сказал, что у Вилкова есть «стержень»: «Давно его знаю, всегда импонировало весомое качество – это мужик, который способен управлять игрой в самых сложных ситуациях. Его невозможно сломать. В этом матче важно противостоять какому-либо воздействию извне – трибун, команд, официальных лиц команд. Вилков способен с этим справиться. Наличие стержня и явилось основополагающим фактором, который склонил чашу весов в его пользу».



Это решение вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков.



Сезон 2018/19. «Енисей» — «Крылья Советов»

В этом матче Вилков ошибся трижды: не поставил пенальти в ворота «Енисея», не удалил Кичина за фол на Соболеве и дал вторую желтую Ланину по сути ни за что. Тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов назвал судейство безобразным и намекнул на предвзятость: дело в том, ьто начальник команды «Енисея» Игорь Егоров воспитал Вилкова, как арбитра. «Я лично не понимаю, почему друзей-товарищей назначают. Один на лавке сидит из Нижнего Новгорода, а другой судит. Я этого не понимаю, пускай все слышат, пускай подумают. Пусть разбираются. Так нельзя оставлять», — сказал Тихонов.



После этого Вилков не работал в четырех турах.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном YoTube-канале «Матч ТВ».

Сезон 2019/20. «Зенит» — ЦСКА



Первый момент – неудаление Азмуна за фол на Облякове, после которого у полузащитника ЦСКА осталась рваная рана ноге. Другой – вторая желтая карточка, показанная Яке Бийолу за высоко поднятую ногу в моменте с Барриосом. За ошибки, допущенные в матче, Вилкова отстранили от судейства в РПЛ, но ненадолго – через пару недель его назначили на VAR в матче «Спартак»-«Зенит».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном YoTube-канале «Матч ТВ».

Что касается нынешнего сезона, во многом показателен такой факт: лишь в одном из первых восьми матчей, которые обслуживал Вилков, его судейство никого не возмутило.



Такую лояльность к Вилкову в недавнем интервью «Спорт24» объяснил арбитр-эксперт Игорь Федотов. Он заявил, что «Вилков – человек Егорова» и «восемь лет жил с ним в одном номере на сборах».



Егоров, правда, уже не руководит российскими судьями. В декабре 2019-го года Евгений Гинер дал нашумевшее интервью, в котором заявил, что он берет деньги за то, чтобы арбитры так судили. Президент ЦСКА за эти слова получил дисквалификацию, но цели с своей добился – перемены в руководстве судейским корпусом произошли.

Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму! Президент ЦСКА настаивает на решительных шагах после матча его клуба с «Краснодаром».

Интересна свежая новость про Вилкова – что в марте он стал президентом Федерации футбола Нижнего Новгорода. Означает ли она, что таким образом арбитра тихо-мирно решили проводить на покой?