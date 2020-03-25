Как началась грандиозная драка в Югославии. Футболисты били полицию, видео

13 мая 1990 года навсегда останется в памяти балканских любителей футбола. В тот день на загребском стадионе «Максимир» прошли серьёзнейшие беспорядки между фанатами местного «Динамо» и сербской «Црвены Звезды» в рамках кубкового матча. Некоторые до сих пор склонны полагать, что это событие стало отправной точкой для начала войны в Югославии.



Как связаны эти два события между собой, да и связаны ли вообще? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, вспомним подробности событий 1990 года.

С чего всё началось

За неделю до кровавого матча партия ХДС (хорватское демократическое содружество) выиграла первые свободные парламентские выборы в Хорватии. Лидером партии был хорватский националист Франьо Туджман, что вызвало гнев сербов, проживавших в стране. По одной из версий, для создания хаоса и дестабилизации новых властей сербские активисты готовили беспорядки. А формальным поводом к ним стали разборки футбольных фанатов.



В тот день, 13 мая 1990 года, в Загреб на поезде прибыло от двух до трёх тысяч фанатов «Црвены Звезды». Командиром сербских фанатов выступал сам Желько Ражнатович под псевдонимом Аркан — знаменитый сербский криминальный авторитет и военный деятель. Приезд гостей из Сербии ждал актив группировки Bad Blue Boys — фанаты загребского «Динамо».



Стычки начались чуть ли не на вокзале и проходили на протяжении всего дня в разных частях города, а позднее продолжились и на стадионе. Уже через десять минут после стартового свистка игра была остановлена. Фанаты «Црвены Звезды» решительно начали крушить рекламные щиты, ограждавшие их сектор, с целью атаковать фанатов соперника. В дело пошли оторванные сиденья, ножи и другие предметы. Атака фанатского сектора «Динамо» сопровождалась криками «Мы убьём Туджмана!» (будущего президента независимой Хорватии) и «Загреб – сербский!».

Фото: picturehistory.livejournal.com

Хорватские болельщики в ответ скандировали: «Serbi – na verbi!» — призыв вешать сербов. Фанаты хозяев пыталась атаковать сербов, но всё было тщетно: полиция не давала сделать буквально ничего. Зато против самих хорватских фанатов местные полицейские использовали даже слезоточивый газ. Вскоре стало понятно, что местные фаны и полицейские оказались по разные стороны этого конфликта.



Дело в том, что сербская диаспора в Хорватии конца XX века была особенно велика. Даже в переписи 1991 года (а это через год после тех событий) доля этнических сербов превышала 12 процентов от местного населения. Многие из них шли на полицейскую службу. Сербами же оказались многие полицейские и на матче «Динамо» с «Црвеной Звездой», о чём свидетельствуют многие записи очевидцев.



Несмотря на противодействие полицейских, загребским фанам удалось пробраться через полицию, выбежать на поле и начать ожесточенную схватку с ненавистными сербами. Стадион «Максимир» выглядел местом для съёмки кино: сотни людей избивали друг друга, люди лежали без сознания, полицейские били фанатов дубинками, на поле появились пожарные машины с водомётами. Кровавая бойня продолжалась около часа. По официальным данным, серьёзные повреждения получили порядка 85 человек. Страшно предположить, какие цифры были в действительности.

Вот как это происходило. Страшная картина.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Многие хорваты до сих пор считают — удар Бобана начал войну в Югославии

Во время беспорядков футболистов попытались увести в подтрибунное помещение, но те не спешили уходить. Среди них нашлись и такие, кто был не против помахать кулаками. Таким смельчаком оказался капитан загребского «Динамо» Звонимир Бобан, который был недоволен действиями полицейских.

Фото: picturehistory.livejournal.com

В те минуты Бобан недоуменно кричал: «Где полиция? Где же эта чёртова полиция?». По его мнению, они попросту бездействовали. Охваченный гневом полузащитник рванулся к полицейскому, который пытался задержать одного из фанатов Загреба, подпрыгнул и с колена ударил его в лицо.

Фото: twitter.com/gnkdinamo

Вот видео этого момента.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Пострадавшего полицейского звали Рафик Ахметович. Он не был ни сербом, ни хорватом — Рафик этнический босниец. Фанаты бросились защищать своего капитана и не дали полицейским добраться до футболиста.



Вот как вспоминает тот день сам Ахметович: «Бобан хотел устроить бунт. Не ожидал подобных действий от него. Я мог бы убить его — он напал на меня на рабочем месте. У меня было заряженное ружье и коллеги кричали мне: «Стреляй», но я не хотел».

Фото: picturehistory.livejournal.com

«Хулиганы из Белграда разоряли наш стадион. Полиция в то время вообще не реагировала на их противоправные действия», — сказал Бобан позже в документальном фильме Вуки Янича «Последняя футбольная команда Югославии».



Многие хорваты до сих пор считают — удар Бобана начал войну в Югославии. В Хорватии он — национальный герой. «После того самого удара он до сих пор остаётся легендой Хорватии», — писал хорватский журналист Свен Милекич.



Этот удар мог испортить карьеру Бобану на всю жизнь. К счастью для хорватского футболиста, всё обошлось. Звонимир был дисквалифицирован на 6 месяцев, а после истечения срока дисквалификации продолжил карьеру профессионального футболиста. В 1991 году за 8 миллионов фунтов стерлингов его подписал «Милан».

Как уходили их кумиры. Часть девятая "Чемпионат.ру" решил вспомнить, как завершали карьеру европейские футбольные звёзды, чем они занимаются сейчас. Девятая часть посвящена югославам.

Многие фанаты «Динамо» потом пошли воевать и погибли. Возле стадиона им установлен памятник

После этой матча югославская первая лига просуществовала около года. События на «Максимире» предшествовали серьёзным переменам в Югославии.



Через пару недель после той игры новый парламент во главе с новым президентом Франьо Туджманом приняли конституцию Хорватии и заявили о масштабных преобразованиях в стране. Вскоре Туджман начал антисербскую кампанию в Хорватии: этнические сербы изгонялись с рабочих мест в государственных учреждениях. В свою очередь, сербы собирались провести референдум об автономии. После того, как хорваты начали препятствовать проведению референдума, самые рьяные сербские активисты решили провозгласить автономную республику, которую, конечно же, не признали.



В марте 1991 года началась война. Воевать отправились и фанаты, принимавшие участие в кровавом побоище на «Максимире». Большинство фанатов загребского «Динамо» прошли всю войну, сражаясь против сербов в горячих точках.



Фанаты «Динамо» не забыли о товарищах, умерших на войне. Перед стадионом был установлен памятник с надписью: «Всем болельщикам «Динамо», для которых война началась 13 мая 1990 года и закончилась тем, что они сложили свои жизни на алтаре хорватской Родины».



В 1992 году клуб был переименован в «ХАШК Граджянски», а ещё через год в «Кроация» Загреб — решением президента. Продиктовано оно было желанием максимально дистанцироваться от наследия коммунистической эпохи.



Фанатам это решение не понравилось. Не раз активные болельщики пытались вернуть прежнее название клубу, но попытки были тщетны. Президент Туджман, который иногда посещал футбольные матчи, освистывался трибунами. Клуб был переименован обратно в «Динамо» лишь в 2000 году, вскоре после смерти президента.



Если говорить о фанатах «Црвены», то их главнокомандующий Аркан ещё осенью 1990 года создал свой личный военный отряд, который называли «Тиграми Аркана». Сам Аркан присоединился к боевым действиям чуть позже, и на то были причины.

В конце ноября 1990 года хорватская полиция арестовала его на границе между Хорватией и Боснией. Серба приговорила к 20 месяцам тюремного заключения, но освободили уже 14 июня 1991 года. Поговаривают, что правительство Сербии внесло за него залог в размере 1 миллиона немецких марок. После отсидки Ражнатович лично руководил операциями своего отряда «Тигры Аркана», а позднее был награждён высшей наградой Республики Сербской — Звездой Карагеоргия. Эту награду Аркану вручил лично президент Сербии.



Погиб Аркан в лобби одного из белградских отелей. Ражнатовича и двух его товарищей расстрелял убийца, оказавшийся полицейским.

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Можно ли говорить, что югославская война началась из-за фанатов? Правильного ответа тут нет, есть только предположения. Сложно представить, что кровавая стычка фанатов могла привести к войне, но и недооценивать этот исторический инцидент в стране тоже не стоит. Похоже ли это на сказку? Возможно. Так пускай она такой и останется.

Тест. Как хорошо вы помните европейский футбол 1990-х? Предупреждаем: количество легенд в тесте зашкаливает!