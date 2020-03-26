Ширер – лучший бомбардир в истории АПЛ. Стоил рекордных денег, но выиграл лишь один трофей

Летом 1995 года сразу несколько больших футбольных звёзд сменили клубы и установили новый стандарт для топ-трансфера: 10 млн евро. Чуть больше обошёлся «Арсеналу» Деннис Бергкамп, чуть меньше «Милан» потратил на Роберто Баджо, а «Парма» за 11 купила у «Барселоны» Христо Стоичкова. Этот стандарт продержался год. Следующим летом «Ньюкасл» превысил его в два раза, заплатив за Алана Ширера 15 млн фунтов (в пересчёте на евро по курсу того времени – 21 млн). Естественно, на тот момент это был мировой рекорд. «Ньюкаслу» пришлось столько заплатить, чтобы вернуть собственного воспитанника.

Ширер родился в семье рабочего металлопрокатного завода и начал играть в футбол с подачи отца. В автобиографической книге «Моя карьера» Алан писал, что долго не мог выбрать позицию: ему хотелось влиять на матч, а полузащитники вступали в игру чаще всего. Но к 15 годам он окончательно решил, что забивать важнее, и стал нападающим.



Он получил приглашения на просмотр от «Ньюкасла» и «Вест Бромвича», даже успел побыть капитаном школьной команды, которая выиграла городской турнир в Ньюкасле, но полноценный контракт предложил только «Саутгемптон». Его заметил Джек Хиксон, легенда английской глубинки, который десятилетиями просматривал игроков в городах и деревнях Тайнсайда, Северного Йоркшира и Нортумберленда.



Пару лет в академии «Саутгемптона» Ширер не выделялся, зато в первом официальном матче в старте первой команды стал сенсацией. В матче с «Арсеналом» он сделал хет-трик и тут же получил новый контракт – теперь с первой командой. Правда, в основу он пробился только через год.



Хет-трик в первом матче обещал чудеса, но остался исключением. «Саутгемптон» играл с тремя форвардами, задачей Ширера было не бить, а стягивать защитников. Но даже несмотря на это, болельщики в декабре 1991-го признали его игроком года. Возможно, он бы остался в «Саутгемптоне» и дольше, но вмешалось несколько факторов.

Фото: Albert Cooper & Dale Cherry/Mirrorpix/Getty Images

«Саутгемптон» был одной из беднейших команд лиги с ужасной базой и старым стадионом (игроки вспоминали, что, хотя раздевалки хозяев и гостей были разделены, у них была общая уборная). Поэтому, когда понадобилось продать одного из лидеров, чтобы свести бюджет, Ширер был очевидным кандидатом. Другая причина – новый тренер, Иэн Бранфут. В те годы в Англии не было спортивных директоров, за состав отвечали тренеры, и Бранфут, хотя и отдавал должное таланту Ширера, не считал его незаменимым. Аланом интересовались несколько клубов, «Блэкберн» заплатил три миллиона. Позднее, когда Бранфут уйдёт, член совета директоров «Саутгемптона» скажет: «Клубу понадобится три года, чтобы вернутся в ту точку, в которой мы были, когда команду принял Бранфут». Решение тренера повредило «Саутгемптону», зато пошло на пользу Ширеру.

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Чемпионство с «Блэкберном»

«Блэкберн» — пример того, как быстро в 90-е при грамотном управлении можно было построить успешный клуб с нуля. Клуб поднялся в высший дивизион летом 1992 года, а уже следующим летом сделал два ключевых приобретения. Подписал контракт с молодым Ширером и Тимом Шервудом и назначил тренером Кенни Далглиша, который два года назад выиграл с «Ливерпулем» чемпионство. Зимой добавились ещё два сильных трансфера: Грэм Ле Со и Хеннинг Берг. Сезон «Блэкберн» закончил на четвёртом месте. Было бы лучше, если бы Ширер не получил травму.



Он сломался в «боксинг-дэй», во время матча с «Лидсом». Разрыв передней крестообразной связки правого колена вывел его из строя на восемь месяцев. Передать, как много Ширер значил для той команды, проще всего статистикой: с ним на поле «Блэкберн» проиграл четыре раза за 21 тур, без него – пять раз в следующих 10 турах. Впечатляет результативность: за 21 тур до травмы Алан успел забить 16 голов.

Удивительно, но после восстановления форвард не потерял ни в скорости, ни в резкости. После возвращения он вышел на пик результативности.



«Блэкберн» прибавлял от сезона к сезону. На следующий год Далглиш сделал команду второй. Большую часть чемпионата пришлось догонять «МЮ». Алекс Фергюсон зимой оторвался на 16 очков, весной растерял отрыв, а 2 апреля приехал на «Ивуд Парк». «Юнайтед» был полон легенд, будущих и уже состоявшихся: Брюс, Инс, Паллистер, Шмейхель, молодой Гиггз, Кин, но Ширер забил дважды во втором тайме и принёс хозяевам победу. Отыграв 16 очков, они отставали от «МЮ» только по разнице мячей. Но провалили концовку: одержали лишь одну победу в пяти матчах. Тем не менее второе место было успехом.



Третий сезон Ширера в «Блэкберне» стал уникальным: он вышел с первых минут во всех 42 матчах чемпионата, в 41 из них отыграл без замен. Замена под овацию с «Лидсом», когда Алан сделал хет-трик, испортила уникальное достижение. Но вряд ли испортила настроение от сезона: в 42 матчах он забил 34 раза, а «Блэкберн» взял титул.

Фото: Getty Images

Концовка получилась невероятной: команда Далглиша оторвалась от «МЮ» на два очка, но играть предстояло на «Энфилде». Чтобы гарантировать титул и не зависеть от результата в параллельном матче, нужно было не проиграть «Ливерпулю». Но «Блэкберн» проиграл. Титул команде принесла ничья «МЮ» в параллельном матче в Лондоне с «Вест Хэмом». Алекс Фергюсон настолько вышел из себя, что после финального свистка обвинил соперников в том, что «те слишком сильно старались». Так «Блэкберн» через 81 год снова стал чемпионом. Для Ширера это чемпионство стала первым и последним в карьере.



Позднее успех «Блэкберна» в английской прессе иногда называли успехом денежного мешка. Клуб действительно собрал состав практически с нуля за три года, но исследование Guardian показало, что их конкурент в гонке за титул, «МЮ», потратил на свой состав больше. Основной состав, который играл у Фергюсона, обошёлся в 19 млн фунтов, а состав Далглиша – в 14. Небольшая разница в абсолютных значениях, но в относительных — в 25%. Так что «Блэкберн» не совсем завалил лигу деньгами: клуб тратил не больше всех, зато максимально эффективно.

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Переход в «Ньюкасл»

Успех «Блэкберна» привлёк внимание другого клуба, который стремился быстро выйти на новый уровень. Вообще, учитывая, какими суммами тогда оперировали в футболе, даже удивительно, что желающих построить топ-клуб с нуля было так мало. Тогда, в отсутствие финансового фэйр-плей, сделать рывок на новый уровень, было просто: это стоило дешевле, а траты не регулировались. Создать чемпионскую команду можно за 30 миллионов: миллиардер мог бы сделать это и даже не заметить потерь.



Сэр Джон Холл родился в шахтёрской семье, с подросткового возраста работал в шахте, потом геологом-разведчиком, а когда накопил достаточно, создал строительную компанию. В 1992 году он стал владельцем «Ньюкасла», находящегося на грани вылета из второго дивизиона. Он купил несколько хороших игроков, пригласил тренера с атакующими идеями – Кевина Кигана – и стал ждать немедленного результата. И получил его.



Успех зависел только от компетентности директоров и терпения владельца. «Ньюкасл» выиграл второй дивизион, а попав в АПЛ, с ходу занял третье место. Команда играла в такой яркий футбол, что журналисты Sky Sports дали ей прозвище «шоумены». Звездой атаки был молодой Энди Коул, но это длилось недолго: «МЮ» переменит его посреди сезона-1994/1995, когда «Блэкберн» выиграет титул. До этого «Ньюкасл» держался в гонке за чемпионство, но во втором круге перестал забивать и опустился на шестое место. Видимо, это нанесло руководству психологическую травму: после этого «Ньюкасл» за четыре года приобрёл шесть звёздных центрфорвардов. Но и на фоне Фаустино Асприльи, Леса Фердинанда, Данкана Фергюсона, Йона Даль Томассона и Стефана Гиварша один выделялся.

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65 голов, которые Ширер забил в двух розыгрышах АПЛ, поражали воображение. Показатель в 0,85 года за матч в то время не был топовым. Он был немыслимым, слишком выбивался за рамки нормы. Футбол менялся, становился всё более закрытым, и никто в Англии не забивал больше 30 голов за один сезон следующие 20 лет, вплоть до Криштиану Роналду. Но только Ширер сделал это дважды подряд. По ходу сезона-1994/1995 обозреватель Independent описал победу «Блэкберна» над «Олдхэмом» словами: «Блэкберн» выиграл не потому, что был лучше, а потому, что у них был Ширер. А сам Ширер хотел играть за «Ньюкасл», команду за которую он болел в детстве.

Позднее тренер «Ньюкасла» Кевин Киган вспоминал, что на встрече с игроком всё решилось за несколько минут. Ширер сказал, что финансовый вопрос его не интересует, но спросил: «Получу ли я футболку с девятым номером?». Его также пытался купить Алекс Фергюсон, а «Блэкберн» пытался удержать, но в итоге желание самого игрока всё решило. Ну и рекордные деньги, конечно.

Стиль игры

Алан обладал всеми необходимыми качествами для форварда той эпохи. В 90-х подавляющее большинство команд играли по схеме 4-4-2, форварды не отходили в глубину и не играли между линиями. От них требовалось умение цепляться за мяч спиной к воротам, ловить момент для рывка и бить в касание. Всё это у Ширера было, а заодно ещё несколько более редких качеств. Например, отличный дальний удар, который позволял эффективно бить с любой дистанции. У него была возможность использовать свой фирменный приём даже за пределами штрафной площади: спиной к воротам обрабатывать пас так, чтобы можно было развернуться влево, выиграть шаг у защитника и пробить уже следующим касанием. Ширеру не нужно было подключать к атаке ещё одного игрока, когда он получал пас далеко от ворот: он просто разворачивался и бил.



Внутри штрафной удар с разворота был ещё более эффективным оружием. Алан ждал передачу в позиции, не предполагающей немедленного удара, но не тратил времени на обработку и бил, стоя вполоборота к воротам, как бы загребая мяч. Но главным его отличием, которое трудно передать словами, была нацеленность на гол. Вот что говорил о нём Киган: «Во время тренировки мы с моим помощником часто обсуждали, какой Алан медлительный. В двусторонках он не выделялся. Но во время матчей с ним что-то происходило. Можно было поставить против него самого быстрого защитника, и всё равно Алан находил способ опередить его. Это был самый целеустремлённый игрок на свете». Защитник Клаус Люндеквам, с которым они вместе провели восемь лет в «Ньюкасле», полагал, что главным качеством Ширера был ум: «Это самый хитрый игрок, которого я видел. У него как будто есть нюх на то, что случится в следующую секунду, он знает, где нужно быть. И если отпустить его даже на полметра, он накажет».

Фото: Stu Forster/Allsport/Getty Images

Совершенный игровой стиль дополнялся идеальным образом жизни. Ширер не интересовался дискотеками и тусовками, всё свободное время проводил с женой Лайной и детьми, слушал Рода Стюарта или играл в гольф. Под влиянием жены, которая не интересовалась футболом и жаловалась на избыток внимания прессы, он вёл замкнутую жизнь и редко давал интервью. Позднее Киган говорил про него: «Трудно тренировать игроков, которые считают, что они лучше всех. Но действительно лучших игроков тренировать проще всего».

«Ньюкасл»: почти чемпионы

Великий сезон-1995/1996 начался с того, что в августе ведущий BBC Алан Хансен раскритиковал стиль Алекса Фергюсона, произнеся знаменитую фразу «Вы ничего не выиграете с детьми». В январе, за 15 туров до окончания чемпионата, «Ньюкасл» оторвался от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» на 12 очков. В апреле, после жуткой серии (пять поражений в восьми матчах), упустил лидерство. В последнем туре «Ньюкасл» уже отставал и зависел не от себя, а от «детей» «МЮ», но и сам не смог обыграть «Тоттенхэм» и пришёл вторым. Вот тогда владелец и решился потратить 21 млн на Ширера.



В «Ньюкасле» уже был хороший форвард, Лес Фердинанд, который забивал по 20+ голов за сезон. Но Ширер – это был другой уровень. Фердинанд согласился отдать девятый номер, и вдвоём они образовали отличную связку: в сезоне-1996/1997 Ширер забил 25 голов, Фердинанд – 16.



«Ньюкасл» снова пришёл вторым, снова после «МЮ», но на этот раз сильно отстал. И опять казалось, что команда способна на большее. Фердинанд, Ширер и Жинола создали мощнейшую атаку в лиге. Но один человек слишком тяжело пережил потрясение упущенного чемпионства.



Киган хотел уйти сразу после того, как упустил титул в прошлом сезоне, но прошение об отставке не приняло руководство. За лето он не перестал думать о произошедшем и с начала сезона, кажется, только и ждал повода снова подать в отставку. Он написал заявление после поражения от «Блэкберна» в конце декабря, а следующее – в начале января, когда его команда разгромила сильный «Лидс» (Ширер забил дважды). Одновременно Киган сделал заявление для прессы: «Я вёл команду до тех пор, пока мог. Желаю клубу и игрокам всего наилучшего, думаю, моя отставка пойдёт им на пользу». Это

был красивый, джентльменский, но ультиматум: когда тренер открыто говорит, что достиг своего потолка, у руководства нет выбора. Киган был отправлен в отставку, хотя «Ньюкасл» отставал от «МЮ» всего на одно очко, а в очном матче выиграл со счётом 5:0.

Фото: Clive Brunskill /Allsport

Взамен пригласили Далглиша, который вместе с Ширером принёс титул «Блэкберну». Но смена тренера оказалась не единственным потрясением. В команде хватало качественных форвардов, но результат давал один. И в ходе сезона Ширер получил две небольшие травмы. Возможно, это и стоило титула: он пропустил в общей сложности семь матчей, из которых «Ньюкасл» смог выиграть только два.



Летом «Ньюкасл» отпустил Жинола и Фердинанда, справедливо считая, что новичка Барнса и Даль Томассона будет достаточно, пока в команде есть человек, который забивает в каждом матче. Тем более что из «Ливерпуля» перешёл когда-то грозный Иан Раш, который мог стать идеальным джокером. Но всё пошло не так.

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Англия Что сейчас творится с «Лидсом», «Блэкберном», «Астон Виллой», «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Уэнсдей».

Травма, которая изменила всё

Барнс полгода набирал форму, а Раш не стал даже джокером, он просто доигрывал. Но катастрофа случилась с Ширером. В июле, во время матча предсезонной подготовки, Ширер поскользнулся, неудачно зацепил бутсой газон и упал. Опять разрыв передней крестообразной связки – плюс перелом ноги. Эта травма разделила карьеру 26-летнего игрока на до и после.



«Ньюкасл» провалил сезон, заняв 13-е место. Ширер пропустил больше половины сезона, но и когда вернулся, не напоминал голеадора. За 16 туров ему удалось отличиться дважды.

Со временем он вернул хорошую форму и стал ещё лучше двигаться в штрафной. В конце 90-х Марчелло Липпи в «Ювентусе» вместо тактических занятий со своими форвардами, Саласом и Трезеге, давал им кассеты с записями игры Ширера и говорил: «Просто делайте то же самое». Но форвард потерял скорость и резкость. После восстановления его результативность ещё сильнее зависела от хитрого движения.



Но даже такой Ширер ещё в трёх сезонах забил больше 20 голов. Результаты были полярными при разных тренерах. Например, Руд Гуллит, с которым игрок поругался, продержался всего пять туров. Он усадил Ширера в запас, а позднее назвал «самым переоценённым футболистом». «Ньюкасл» начал тот чемпионат с шести поражений. Но потом клуб принял сэр Бобби Робсон, и уже через две недели на «Сент Джеймс Парк» был уничтожен «Шеффилд» со счётом 8:0, Ширер забил пять раз.

Фото: David Rogers/Getty Images

В 32 года он всего на гол отстал от Тьерри Анри в гонке бомбардиров и своими 23 мячами вытащил «Ньюкасл» на четвёртое место, в Лигу чемпионов. Только тогда Ширер впервые сыграл в главном европейском турнире. Дебют показал, что даже постаревший Ширер после всех травм остаётся форвардом европейского уровня: 6 голов в 10 матчах, «Ньюкасл» вышел из группы и до последнего вёл борьбу за попадание в четвертьфинал во втором групповом раунде. А в чемпионате «Ньюкасл» забрался ещё выше, на третье место.



В 33 года Алан забил ещё больше: 28 голов в чемпионате и Кубке УЕФА («Ньюкасл» не пробился в ЛЧ через квалификацию). После восстановления от перелома и до 34 лет, когда его стали мучить хронические травмы, он забивал в чемпионате в среднем раз в два матча. Летом 2005 года он решил завершить карьеру, но тренер Грэм Сунесс уговорил его остаться. Возможно, зря: игрок не забивал в последних 13 турах, а его авторитет в раздевалке превышал авторитет тренера.



В середине ужасного сезона-2005/2006 (26 очков в 24 турах) Сунесса уволили. Гленну Рёдеру удалось спасти сезон, а Ширер забил несколько важных голов. Всё шло к красивому завершению карьеры, но опять вмешалась травма: когда играть оставалось три тура, он надорвал коллатеральную связку. Пришлось уходить из футбола, не дожидаясь конца сезона.



Ширер остаётся лучшим бомбардиром в истории АПЛ с 260 голами в 441 матче. Учитывая, какими темпами в Англии забивают с тех пор, кажется, что он может остаться лучшим навсегда. Выдающееся достижение, хотя всё равно трудно отделаться от мысли, что если бы не травма летом 1997-го, достижений могло быть ещё больше.

После футбола

Он так и не стал тренером. Один раз попробовал, когда непопулярному владельцу «Ньюкасла» Майку Эшли понадобилась легенда, чтобы остановить протесты болельщиков. Клуб тонул, и Ширер ничего не смог сделать. Он стал тренером на восемь матчей, чтобы попытаться спасти сезон. Не получилось, «Ньюкасл» выиграл только раз и вылетел. Повторять опыт не захотелось.

10 звёзд футбола, так и не ставших сильными тренерами Они были лучшими на поле. Но на скамейке их ждал провал.

«Один раз я уже дал себя надуть. Больше это не повторится». Такой ответ Алан Ширер дал на вопрос, собирается ли он однажды снова поработать тренером. И продолжил: «Вообще-то, мне нравится ответственность и связанное с ней давление. Но чем дольше ты вне футбола, тем труднее вернуться. Поэтому сейчас это исключено. Быть тренером – значит отдать свою жизнь в руки футболистов, которым плевать. Я не стану этого делать».



Пусть Ширер и не стал тренером, но он всё равно очень занят: обустройством родного графства. За активную благотворительную и общественную деятельность в 2016 году он был посвящён в офицеры ордена Британской империи. Возможно, он и мог достичь большего в футбольной карьере, но после ухода из футбола он точно делает максимум.

Фото: John Stillwell — WPA Pool /Getty Images

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