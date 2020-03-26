До сих пор думаете, что отлично разбираетесь в российском футболе?

Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл. Часть третья

Пока футбол на паузе, тренеры скучают от безделья, а игроки на видео пинают туалетную бумагу, предлагаем вновь скрасить томительное ожидание возобновления сезона за очередным нашим тестом. Если вы уже прошли первую и вторую части теста «Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл», то самое время приступить к третьей. Приготовьтесь, она немного сложнее прошлых.

Сразу после прохождения теста можно ознакомиться с результатами двух предыдущих. Кроме того, ниже вас ждут другие интересные задания.

Тест можно пройти здесь.

Как и обещали, оглашаем результаты. В первой части теста с заданиями блестяще справились 20 % пользователей. Они угадали минимум 7 из 10 футболистов. От 4 до 6 игроков верно выбрали 64 % пользователей. 16 % посетителей нашего сайта смогли угадать максимум троих футболистов.



Результаты второй части теста примерно такие же. 21 % пользователей смогли угадать от 7 до 10 футболистов. У 52 % посетителей получилось верно выбрать от 4 до 6 игроков, а у 27 % — максимум троих футболистов.

Тест. Как хорошо вы помните европейский футбол 1990-х? Предупреждаем: количество легенд в тесте зашкаливает!