Вся Бразилия была уверена в победе сборной, но результат всех удивил. А его последствия оказались весьма плачевными.

В 1950 году был установлен рекорд посещаемости футбольных матчей. Он до сих пор не побит

Почти 70 лет назад, 16 июля 1950 года, был установлен уникальный рекорд посещаемости футбольных матчей, который до сих не побит. Финальную встречу ЧМ-1950 между сборными Бразилии и Уругвая на новом стадионе «Маракана» посетили 173 850 зрителей.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

К сожалению, этот рекорд был омрачён неприятными происшествиями после игры, а матч сложился настолько трагично, что в Бразилии приняли решение отказаться от белой формы и поменять цвета сборной на жёлтый и зелёный.

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Самый большой стадион мира

В 1948 году в Рио-де-Жанейро был заложен фундамент для строительства самого большого футбольного стадиона в мире, который должен был принять финал ЧМ-1950 и стать храмом бразильского футбола. Над его возведением на протяжении двух лет трудились 10 тыс. человек, а сам стадион получил название «Маракана» — в честь реки, которая протекает в северном районе Рио.

Фото: Rzepka/ullstein bild via Getty Images

Из-за больших размеров стадиона многие боялись, что он не будет готов принять финал мундиаля. И хотя стадион так и не достроили до конца, он открыл двери для товарищеского матча между «Сан-Паулу» и «Рио-де-Жанейро» уже за неделю до ЧМ-1950. Полностью строительство завершилось только спустя 15 лет — в 1965 году, а матчи чемпионата мира пришлось провести на недостроенной «Маракане».

Фото: ATP/RDB/ullstein bild via Getty Images

Всё это не помешало новой арене превзойти по вместимости шотландский «Хэмпден Парк» и стать самым большим стадионом в мире. А уже 13 июля 1950 года в матче между Бразилией и Испанией на «Маракане» был побит мировой рекорд посещаемости (149 407 человек), который ранее был установлен в 1937 году на всё том же «Хэмпдене». Хозяева турнира, бразильцы, разнесли испанскую сборную со счётом 6:1, и посмотреть на эту игру пришли 152 722 болельщика. И это был не предел.

Финал против Уругвая лишь по официальным данным посетило 173 850 человек. Потоки людей на стадион были настолько велики, что на арену можно было пробраться без билета — просто затерявшись в толпе. По разным данным, на стадионе в тот день могло находиться более 200 тыс. зрителей! Впрочем, в Книгу рекордов Гиннесса цифры внесли официальные, а «Хэмпден Парк» в Глазго продолжил держать рекорд лишь на уровне Европы.

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Ажиотаж и шок после матча

Матч на «Маракане» принёс бразильцам не только мировой рекорд, но и серьёзные беды. Билеты на матч продавались в одном из самых больших универмагов Рио-де-Жанейро и были раскуплены за несколько часов. Болельщики, так и не сумевшие купить билет, в ярости начали разбивать окна и устроили настоящую вакханалию. Тогда они ещё не знали, что впереди их ждёт ещё большее потрясение.

Перед матчем сборная Бразилии была явным фаворитом. Многие были уверены, что хозяева турнира с лёгкостью возьмут свой первый Кубок мира. Перед финалом было продано около 500 тыс. футболок, на которых красовалась надпись: «Бразилия – чемпион мира». А бразильская газета O Mundo объявила свою сборную чемпионом мира ещё накануне матча.

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером знаменитый бразильский комментатор Тейшейра Райзер рассказывал: «Перед матчем в Бразилии была тотальная эйфория. Все были на сто процентов уверены в победе. Команду таскали по мероприятиям с политиками. Игроки не тренировались и отдыхали, постоянно где-то тусовались. Неприятности начались в день матча. По пути на стадион сломался автобус сборной, и футболисты сами его толкали к арене...».

Фото: ullstein bild/ullstein bild via Getty Images

В том финале сборная Уругвая одержала волевую победу со счётом 2:1 и повергла бразильских болельщиков в шок. Медицинский работник стадиона позднее заявил, что во время матча 169 болельщиков попросили медицинской помощи. Шесть из них были доставлены в больницу, а трое пребывали в тяжёлом состоянии. Были и смерти.

Некоторые СМИ утверждают, что два болельщика покончили жизнь самоубийством. Ещё трое скончались от сердечного приступа. В общей сложности, по данным газеты New York Times, во время и после матча умерли восемь болельщиков.

Ту сборную Бразилии презирали долгие годы, а многие её футболисты стали изгоями среди местных болельщиков.

«Согласно бразильскому законодательству, максимальный срок заключения составляет 30 лет. Но моё заключение продлилось 50 лет», — признался вратарь Моасир Барбоза незадолго до своей смерти.

Этот финал вошёл в историю футбола как «Мараканасо» и считается одним из самых неудачных матчей сборной в 20 веке. А вот в Уругвае после победы над Бразилией 16 июля считается национальным праздником.

Фото: Bruna Prado/Getty Images

Что со стадионом «Маракана» сейчас?

После реконструкции к ЧМ-2014 года вместимость «Мараканы» сильно уменьшилась. Он перестал быть одним из самых больших стадионов планеты, а его вместимость составила 78 838 зрителей. На время чемпионата мира ФИФА потребовала уменьшить вместимость стадиона до 73 531 зрителя. На «Маракане» прошли семь матчей чемпионата мира 2014 года.

Арена также принимала летние Олимпийские игры 2016 года, а после окончания соревнований пришла в запустение. Компания, которая содержала стадион, попросту перестала это делать. На стадионе со временем отключили электричество и водоснабжение, а поле приобрело ужасный вид.

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Между компанией и властями города начались судебные разбирательства. Компания, которая управляла стадионом, готова была продать права на использование арены, но выставляла космический ценник.

В 2017 году президент футбольного клуба «Фламенго» Эдуарду Бандейра договорился с владельцем арены об аренде стадиона. Он давно следил за ситуацией вокруг «Мараканы», желая, чтобы его клуб играл в культовом месте. Бандейра погасил все долги перед коммунальными службами и провёл ремонтные работы. Уже через две недели его клуб принимал там матч Кубка Либертадорес против «Сан-Лоренсо» из Аргентины. «Фламенго» одержал разгромную победу со счётом 4:0, а стадион собрал 70 тыс. зрителей.

В мае 2018-го президент «Фламенго» подписал новое соглашение с частной компанией до 2022 года. Но уже спустя четыре месяца суд обнаружил у владельцев стадиона нарушения при получении разрешения на управление активами в 2013 году и отобрал право на владение объектом. «Маракана» стала собственностью города Рио-де-Жанейро.

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Сегодня стадион продолжают содержать два бразильских клуба – «Фламенго» и «Флуминенсе», которые являются давними непримиримыми соперниками. Теперь великий стадион «Маракана» не готов принять такое огромное количество болельщиков, как в 1950 году, но есть ощущение, что рекорд 70-летней давности будет побит не скоро.

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