40 лет назад CCCР обыграл бразильцев на «Маракане» — на глазах сотни тысяч местных фанатов

Почти 40 лет назад, 15 июня 1980 года, в товарищеском матче на стадионе «Маракана» сборная Бразилии принимала команду СССР. Встреча была приурочена к 30-летию легендарного стадиона, поэтому для местных болельщиков победа в нём была особенно важна, к тому же в тот год бразильцы праздновали десятилетний юбилей победы на ЧМ-1970. Но команда Константина Бескова показала характер и выдала идеальный матч на заполненной «Маракане», безнадёжно испортив праздник сопернику.

Матч проходил на переполненной «Маракане». По ощущениям футболистов, на трибунах было более 100 тысяч человек

Перед матчем билеты продавались не на все места в целях соблюдения безопасности. Официально на игре присутствовало 66 тысяч зрителей, но, по словам нападающего ростовского СКА и сборной СССР Сергея Андреева, болельщиков на великом стадионе было в три раза больше. «К началу игры – голову кладу на отсечение! – на стадионе находилось 175–180 тысяч зрителей», — вспоминал Андреев.

Атмосфера на стадионе восхитила и футболиста «Спартака» Фёдора Черенкова, который внёс огромный вклад в победу сборной СССР в этом матче.

«Маракана» потрясла, как только мы вышли в чашу из подтрибунного помещения! Огромные трибуны, рассчитанные на 200 с лишним тысяч зрителей, выглядели бесподобно. От пения и скандирований болельщиков шла особенная энергетика. Не агрессивная, а именно праздничная!», — с восхищением вспоминал Черенков.

Бразильцы начали матч с нескольких опасных атак. Больше половины тайма игра прошла именно под контролем хозяев. На 22-й минуте счёт в матче открыл Нуньес, который замкнул мяч с углового. А уже через шесть минут в ворота Рината Дасаева был назначен пенальти за фол Александра Чивадзе на бразильце Серезо. К мячу подошёл Зико и промахнулся, не сумев попасть даже в створ ворот. Вратарь сборной СССР Ринат Дасаев считает, что именно промах Зико повлиял на дальнейшее развитие событий в товарищеском матче.

Ринат Дасаев Фото: Peter Robinson/EMPICS via Getty Images

«Я угадал направление удара, кинулся за мячом, но он прошёл в нескольких сантиметрах от штанги. Мимо! Счёт остался прежним, и наступил перелом в игре. Наши кинулись забивать, а бразильцы немного сдали...», — вспоминает Дасаев.

Уже на 32-й минуте полузащитник «Спартака» Фёдор Черенков сравнял счёт, получив пас от Сергея Андреева. Спустя шесть минут уже сам Андреев вколотил головой мяч в сетку после подачи с углового, повергнув в шок стадион «Маракана».

Во втором тайме бразильцы приложили все усилия, чтобы свести матч хотя бы к ничейному результату. Но мяч летел либо мимо ворот, либо в руки Рината Дасаева.

«Второй тайм уже не особо помню. Выиграли – и сразу на самолет. В аэропорту посол Жуков сказал хорошую речь. Мол, молодцы, никто не ожидал, что бразильцев можно на «Маракане» обыграть», — сказал Андреев.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Сборная СССР получила за победу в матче памятный кубок, но Бесков всё равно остался недоволен игрой команды

За эту победу сборной СССР вручили памятный кубок, а футболист «Спартака» и сборной Советского Союза Вагиз Хидиятуллин посчитал, что, выиграв эту игру, его команда вошла в историю.

«Я запомнил ту игру на всю жизнь! Что там творилось! Фантастическая обстановка, больше ста тысяч зрителей. До нас на этом же поле играли бразильские ветераны, и, когда мы вышли на поле, они встали за воротами и наблюдали за ходом матча. Можно всю жизнь играть на самом высоком уровне, но не почувствовать такое. Мы прикоснулись к истории и сами вошли в нее. После этого нашу команду стали уважать уже во всем мире. Но вот Бесков после игры был недоволен… А ведь мы обыграли самих бразильцев», — твердил Хидиятуллин.

Несмотря на потрясающий результат главный тренер сборной СССР Константин Бесков действительно остался недоволен игрой команды, хоть позже и признался, что был горд за своих футболистов. «Я всегда критически ко всему подхожу. Но, честно говоря, победой над бразильцами был очень доволен...», — признался позднее легендарный тренер.

А вот тогдашний президент ФИФА Жоао Авеланж отметил идеальную игру советской сборной, а также заметный подъём всего советского футбола. «Советские спортсмены продемонстрировали бразильским любителям футбола великолепную игру. Мы были уверены в этом, когда приняли решение пригласить сборную СССР в Бразилию, чтобы она встречей с бразильскими футболистами завершила праздничные торжества, посвящённые тридцатилетию «Мараканы» и десятилетию третьей победы в чемпионате мира. Советский футбол, в последнее время, на мой взгляд, находится на подъёме. Свидетельство тому — победы, одержанные сборной СССР в матчах с болгарскими, шведскими, французскими и бразильскими футболистами», — сказал Авеланж в интервью ТАСС.

Советским болельщикам, к сожалению, не удалось увидеть этот матч по Центральному телевидению. Изначательно запланированная прямая трансляция, в последний момент, сорвалась. В США отказали CCCР в прямой трансляции матча, но позже центральное телевидение показало встречу в записи.

Помимо исторической победы на «Маракане» сборной СССР ещё дважды удавалось обыгрывать бразильцев. В 1976 году во время Олимпийских игр в Монреале наша команда обыграла Бразилию со счётом 2:0 в матче за третье место. Ещё одна победа сборной СССР пришлась на Олимпийские игры 1988 года в Сеуле. Там наша сборная в финале победила Бразилию в дополнительное время со счётом 2:1 и взяла золотые медали Олимпийских игр.