Роналду покинет «Ювентус» летом? Новая головная боль туринцев

В последние несколько дней СМИ заговорили о возможном уходе главной звезды туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду из клуба. По всей видимости, Криша напрягает ситуация с коронавирусом в Италии, и поэтому португалец не прочь сменить команду. Тем временем топ-клубы Европы не дремлют и готовят для Роналду сразу несколько предложений.

«Оставайтесь дома и болейте за нас по телевизору!» Чем футболисты занимаются в карантине Что пишут о коронавирусе Роналду, Бекхэм и Смолов.

Италия — очаг коронавируса в Европе. Вот и в «Ювентусе» несколько заболевших

Первые проблемы из-за коронавируса в итальянском футболе начались в конце февраля. Италия неожиданно оказалась очагом вирусной инфекции в Европе.



Ситуация с мерами противодействия вирусу развивалась стремительно. Сначала в Серии А приняли решение о переносе пяти матчей 26-го тура на 13 мая, но позднее лига всё же решилась сыграть эти матчи в марте. В главной встрече тура «Ювентус» при пустых трибунах переиграл «Интер» со счётом 2:0, а самой обсуждаемой фигурой в тот вечер был Криштиану.



Когда автобус туринцев прибыл на стадион, Роналду, проходя мимо ограждений, где обычно стоят болельщики, начал здороваться с несуществующими фанатами, имитируя свои привычные действия перед матчем. Позже Криш улыбнулся в камеру. Хорошее настроение не помогло португальцу отличиться. Криштиану не смог забить в Серии А впервые с ноября прошлого года.

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Прошло всего несколько дней, и 12 марта «Ювентус» сообщил, что у защитника Даниэле Ругани диагностировали коронавирус. Клуб изолировал футболиста, а также всех, кто с ним контактировал. А уже вечером в УЕФА сообщили, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и французским «Лионом» перенесён.



Позже коронавирус выявили у Блеза Матюиди и Пауло Дибалы. Стало не до футбола.

Роналду борется с коронавирусом. Он переоборудовал свои отели в Португалии в больницы И сделал их бесплатными.

Роналду уехал на Мадейру и не спешит возвращаться в Италию

После матча с «Интером» Криштиану Роналду уехал на Мадейру на празднование дня рождения сестры. Португалец должен был вернуться в Турин 12 марта и даже получил специальное разрешение улететь в Италию на частном самолёте. Но как только стало известно о положительном тесте одноклубника Ругани на коронавирус, Криштиану предупредил руководство, что останется на Мадейре.



«Роналду покинул Италию несколько дней назад. Так что его изоляция началась не сегодня. У Криштиану и членов его семьи нет симптомов коронавируса», — сказал министр здравоохранения Мадейры Педру Рамош.

Роналду не мог не выступить по теме вируса, вот его слова в социальных сетях:

«Мир сейчас переживает трудный момент, требующий от нас повышенного внимания и заботы друг о друге. Сегодня я говорю не как футболист, а как сын, отец, человек, вокруг которого происходят события, затронувшие остальной мир. Важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и властей, они помогут разобраться с ситуацией. Забота о человеческой жизни должна быть выше любых других интересов. Хочу обратиться к тем, кто потерял близкого человека. Поддерживаю всех, кто борется с этим вирусом, например моего товарища по команде Даниэле Ругани. Поддерживаю невероятных людей — врачей, которые подвергают свою жизнь опасности, чтобы спасти других».



Интересный факт. Пока Криштиану проводил время дома с семьёй, на острове случилось землетрясение магнитудой 3,8. К счастью, никто не пострадал.

Роналду в «Твиттере» просит подписчиков следовать правилам для предотвращения распространения вируса. Вот его рекомендации.



1. Часто протирайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.

2. Сохраняйте дистанцию (минимум 1 метр).

3. Не трогайте руками глаза, нос и рот.

4. При кашле прикрывайте рот платком или сгибом локтя.

5. При повышенной температуре, кашле или затруднённом дыхании как можно скорее обратитесь к врачу.

6. Следите за новостями и следуйте советам вашего врача.

В «Инстаграме» Роналду поддержал хештег «Оставайся дома» и показал, как учит детей дезинфицировать руки.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

За здоровье Роналду можно не беспокоиться. Как сообщают СМИ, португалец прошёл тестирование на наличие в организме коронавируса. Тест показал отрицательный результат.

Во время непредвиденного отпуска Криштиану получил предложения от двух клубов

По сообщениям издания Diario Gol, звёздный португалец может сменить клубную прописку уже летом. Если верить источнику, в планах туринского клуба было подписание контракта с Роналду до 2024 года и увеличение заработной платы до уровня Лионеля Месси, но «Ювентус» из-за последних событий взял паузу.



«Роналду — лучший игрок всех времён, его присутствие в нашей команде является преимуществом. Иногда люди забывают, что у нас есть выдающийся футболист. Мы должны больше его ценить», — так отзывался о Криштиану спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи пару недель назад.



В это время не дремлют другие топ-клубы. Так, французский «Пари Сен-Жермен» предлагает достойные условия португальцу и видит в нём замену Неймару, от которого хотят избавиться в ближайшее время. Боссы спят и видят дуэт Роналду — Мбаппе в одной команде.

Кроме того, сообщается, что «Манчестер Юнайтед» предложил трёхлетний контракт Кришу. Сам Роналду не раз говорил, что хотел бы вернуться в команду, которая дала ему будущее в европейском футболе. Но у португальца есть условие: манкунианцы по итогам сезона должны попасть в Лигу чемпионов.

А что же «Реал»? Португалец присутствовал на матче «Реала» против «Барселоны». Даже посетил раздевалку в перерыве матча и поддержал команду. Именно поэтому Винисиус решил отпраздновать забитый мяч в стиле Криша.



Так ещё и друг Криштиану Эду Агирре подливает масла в огонь:



«Я точно знаю, что Криштиану хочет вернуться в «Реал». Он почувствовал любовь Мадрида, когда приехал на «Сантьяго Бернабеу», и был в восторге».



Сам Роналду в Италию возвращаться не собирается, да и в этом нет никакого смысла. Будет ли доигран чемпионат, тоже никто не знает. Есть вероятность, что свой последний матч за «старую синьору» Роналду уже провёл.

Роналду боится возвращаться в Италию? Спрятался от вируса у себя дома Заболел его партнёр по команде, а матч «Ювентуса» в Лиге чемпионов перенесён.