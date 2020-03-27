Тест. Как хорошо вы знаете историю сборной России?

Очередной тест от «Чемпионата». Сегодня проверяем, как хорошо вы помните игры сборной России и события, связанные с её футболистами.
Напомним, первый матч после распада Союза наша национальная команда сыграла 16 августа 1992 года. За эти 27,5 лет сборную России возглавляли 12 тренеров: девять российских специалистов – Павел Садырин, Олег Романцев, Борис Игнатьев, Анатолий Бышовец, Валерий Газзаев, Георгий Ярцев, Юрий Сёмин, Леонид Слуцкий и Станислав Черчесов, а также три иностранца – Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Фабио Капелло. Кроме того, пару матчей в качестве и.о. главного тренера провёл Александр Бородюк. Лучшими результатами стали полуфинал Евро-2008 под руководством Хиддинка и четвертьфинал домашнего ЧМ-2018 с Черчесовым.
Пройти тест можно по этой ссылке.
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