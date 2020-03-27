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Как хорошо вы знаете историю сборной России – тест «Чемпионата»

Как хорошо вы знаете историю сборной России
«Чемпионат»
Тест. Как хорошо вы знаете историю сборной России?
10 простых вопросов. Или не очень простых?
Футбол / Сборная России 0

Очередной тест от «Чемпионата». Сегодня проверяем, как хорошо вы помните игры сборной России и события, связанные с её футболистами.

Напомним, первый матч после распада Союза наша национальная команда сыграла 16 августа 1992 года. За эти 27,5 лет сборную России возглавляли 12 тренеров: девять российских специалистов – Павел Садырин, Олег Романцев, Борис Игнатьев, Анатолий Бышовец, Валерий Газзаев, Георгий Ярцев, Юрий Сёмин, Леонид Слуцкий и Станислав Черчесов, а также три иностранца – Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Фабио Капелло. Кроме того, пару матчей в качестве и.о. главного тренера провёл Александр Бородюк. Лучшими результатами стали полуфинал Евро-2008 под руководством Хиддинка и четвертьфинал домашнего ЧМ-2018 с Черчесовым.

Пройти тест можно по этой ссылке.

Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл
Хорошо знаете футболистов из чемпионата России?
Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл. Часть вторая
Вы уверены, что хорошо знаете футболистов из чемпионата России?
Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл. Часть третья
До сих пор думаете, что отлично разбираетесь в российском футболе?

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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Сборная России — Футбол •••
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