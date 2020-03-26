Шевченко — самая совершенная голевая машина 2000-х. Он покорил Италию в первом же сезоне

Это было в далёком 1987-м. 11-летний Шевченко впервые в жизни выехал за пределы Украины, чтобы в составе юношеской команды киевского «Динамо» принять участие в международном турнире. Тогда он посетил сразу несколько итальянских городов: Рим, Агрополи, Милан… Финальной точкой стала поездка на легендарный «Сан-Сиро».



Маленький Андрей восторженно смотрел на громадное и величественное сооружение изнутри, слушал про его историю, бродил по газону. Спустя годы он рассказывал: «Это было фантастическое зрелище. Я не просто бросил монетку и загадал желание, но ещё и пообещал себе: обязательно вернусь сюда! Я буду здесь играть».



Тогда, конечно, Шевченко и предположить не мог, что вернётся он сюда не абы кем, а футболистом «Милана», станет главной звездой клуба и проведёт здесь великий карьерный отрезок.

Спецоперация от «Милана»

Всё стало ясно в ноябре 1997-го. Киевское «Динамо» под руководством Валерия Лобановского смело «Барселону» Луи ван Гала на её же стадионе «Камп Ноу» — 4:0! Луиш Фигу и Ривалдо смотрели, как пара Шевченко – Ребров разрывает оборону каталонской команды, и ничего не могли с этим поделать. Особенно великолепен в тот вечер был 21-летний Шевченко, совершивший с десяток скоростных прорывов с фирменной сменой направлений, забивший два гола головой, заработавший пенальти и сам его реализовавший. Очевидцы утверждали, что шокированный «Камп Ноу» после финального свистка долго аплодировал бомбардиру из чужой команды.



За Шевченко тут же развернулась настоящая охота. Его и так вели очень долго, ведь сверкать в футболке «Динамо» он начал ещё несколько лет назад, а уж после «Барселоны» его желали заполучить в свои ряды лучшие клубы Европы. Однако президент «Динамо» Григорий Суркис занял выжидательную позицию. Он не торопился расставаться с игроком, ставшим достоянием всей страны, с удовольствием выслушивал комплименты в адрес Андрея, сам не скупился на похвалу, но всем отвечал отказом. В его планах была организация настоящего аукциона, который неизбежно поднял бы стоимость Шевченко.

Самым хитрым оказался «Милан». Как рассказывал Энцо Катания своей книге «Андрей Шевченко – «дьявол» с Востока», в один день на стадионе в Киеве был замечен гость из Италии – Ариедо Брайда. Он приехал без всякого приглашения, никому не представлялся, однако осведомлённые люди быстро доложили руководству «Динамо»: прибыл посол от «Милана», человек от Адриано Галлиани. Брайда и сам в прошлом был форвардом, а по завершении карьеры стал функционером, трудился в «Монце» и «Удинезе», с 1986 по 2002-й занимал должность генерального директора в «Милане», с 2002 по 2013-й – спортивного.



В первый же день в Киеве, посетив матч с участием Шевченко, Брайда убедился: Шевченко тот, кто нужен «Милану». В первую очередь его привлекли скоростные данные, умение резко менять направление и тащить благодаря этому мяч на длинные дистанции, удар с обеих ног, а также выносливость, тактическая грамотность и дисциплина. Последние три характеристики были прямым итогом работы с величайшим Лобановским. Если бы не методика Валерия Васильевича, вряд ли бы Шевченко уже к 20 годам стал столь разносторонним нападающим.

Легенда гласит, что в знак восхищения талантом футболиста после матча Брайда подошёл к нему и подарил заранее заготовленную игровую майку «Милана» фамилией Шевченко на спине. Андрей смущённо улыбнулся, принял подарок – и тем самым сделал шаг навстречу клубу. С тех пор руководство «Милана» стало охаживать вниманием не только игрока, но и Григория Суркиса. Президент по-прежнему ждал конкретики от других представителей элиты – «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса», «Ромы», «Барселоны», но Галлиани и Брайда оказались хитрыми и настойчивыми. С одной стороны, они отказывались играть на повышение. С другой, зафорсировали вопрос, чтобы не позволить вмешаться в сделку другим клубам. Помогал им и сам Шевченко, который уже грезил Италией и «Миланом» в частности.

В декабре 1998-го стороны достигли джентльменских договорённостей. В феврале 1999-го они окончательно зафиксировали сделку на бумаге. Объявлено о ней было позже, лишь в июле, однако уже зимой гонка была закончена. «Милан» заплатил за Шевченко 41 млрд лир (25 млн долларов), что по тем временам было серьёзной, но вовсе не выдающейся суммой. К примеру, «Интер» в те же годы отдал за Роналдо 48 млрд лир, «Лацио» за Креспо – 120, «Реал» за Фигу – 170, тот же «Реал» за Зидана – 140.



Уже через полгода рыночная цена за Шевченко вырастет вдвое.

Андреа Пирло и Андрей Шевченко Фото: Getty Images

Подготовка

Главный тренер «Милана» того времени Альберто Дзаккерони позже рассказывал, что просил руководство привезти Шевченко сразу же после подписания контракта, то есть зимой 1999-го. Его логика была проста: «Опыт мне подсказывал, что иностранному футболисту необходимы как минимум шесть месяцев на адаптацию к нашему чемпионату и к моим тактическим требованиям». Дзаккерони использовал в ту пору непопулярную формацию 3-4-3, и Шевченко мог сыграть на любой позиции в атаке, не только в роли центрального нападающего.



Но Андрей раньше времени не приехал. Ему ещё нужно было помочь «Динамо» в чемпионате и Лиге чемпионов (там команда сенсационно добралась до полуфинала, обыграв по дороге великий «Реал» и обидно уступив «Баварии»), а заодно подготовиться к новому карьерному этапу. За полгода Шевченко стал ещё более дисциплинированным, полностью отказался от всех соблазнов, исключил алкоголь, подсел на итальянскую кухню, а также по рекомендации врачей «Милана» довёл до состояния совершенства все зубы. Зачем? Есть такое понятие как «анатомические поезда» — любой зажим в нашем теле влияет на работу других органов. Теоретически больные зубы могли стать причиной падения скоростных данных или повышенной нагрузки на какую-то группу мышц, и «Милан» со своей выдающейся по тем временам лабораторией всё это давно изучил.

Шевченко многие пророчили провал. Главной причиной был не он сам, а инерционные предубеждения. В Италии было принято считать, что человек из страны бывшего СССР, не сможет стать звездой в их сложном, самом сильном в мире чемпионате. Перед глазами были примеры украинцев Заварова и Михайличенко, белоруса Алейникова, которые пусть и брали титулы, но всё же оставались на вторых ролях в топ-клубах.



Но тот же Михайличенко был уверен в обратном: «Шевченко рождён для великих задач. Это образец профессионала, который никогда не подведёт. К тому же, он не из нашего поколения. Такому молодому парню будет проще привыкнуть к Западу, чем когда-то было нам, уже более зрелым игрокам». Перед отъездом Шевченко начал всё чаще разговаривать с Михайличенко об итальянском футболе, узнавать о нюансах, он готовился не только физически, но и тактически, и морально. И сразу же начал учить язык.



В результате в Италию Шевченко приехал уже полностью подготовленным. Ему было без малого 23, он находился в самом расцвете, чётко понимал, что и зачем нужно делать. Дзаккерони удивлялся: «Андрей начал блестяще, без всякого страха и неуверенности, обычно свойственных игрокам после переезда в итальянскую лигу, он пролетел некоторые этапы без лишних остановок». После первого же матча Шевченко начал общаться с журналистами на итальянском языке.

«Милан» Фото: Getty Images

Мощный старт

Тот «Милан» образца сезона-1999/2000 был действующим чемпионом Италии, но по факту не являлся самой сильной командой страны и уж тем более Европы. В составе наблюдался переизбыток возрастных игроков, процесс омоложения ещё не начался, а Шевченко был едва ли не единственной крупной и по-настоящему звёздной покупкой клуба за последние трансферные окна. Словом, нельзя утверждать, что Андрей попал в «Милан» в идеальный период – если бы он не был в порядке, с адаптацией наверняка возникли бы сложности, тем более в конкурентах у него числились великолепный в ту пору Бирхофф и легендарный Веа, пусть уже и прошедший свой пик карьеры.

Шевченко, кажется, вообще не собирался забивать голову посторонними вещами. Он начал забивать сразу же, с первого же тура. В дебютной игре – гол в ворота «Лечче». Во втором туре – победный мяч «Перудже». И, наконец, в пятом туре (и в четвёртой для себя игре) – потрясающий хет-трик на «Олимпико» против будущего чемпиона «Лацио», одной из самых могучих итальянских команд того времени.



Украинского форварда было не остановить, он организовал все четыре гола. Сначала отдал разрезающую передачу на Сержиньо, прострелившего вдоль ворот. Затем обыграл Фавалли и Маркеджани и забил в пустые. Затем реализовал пенальти (кстати, это очень показательно, что Андрей сразу же стал бить 11-метровые), который сам же и помог заработать партнёру Веа. Наконец, точным ударом в дальний угол забил в третий раз. «Милан» не смог победить, зато итальянская пресса после матча не жалела комплиментов. Шевченко стал постоянным гостем первых полос всех ведущих изданий.

Президент клуба, могущественный итальянский политик Сильвио Берлускони, был в восторге. «Что творит этот парень?! Это новый ван Бастен!» Перед началом сезона Берлускони говорил: «Буду рад, если в дебютном чемпионате он забьёт хотя бы десять мячей». Шевченко, когда ему перевели пожелание босса, воскликнул: «Я забью в два раза больше!». На что президент ответил: «Если сделаешь это – получишь во время отпуска мою яхту для круиза по Средиземному морю и виллу».



В дальнейшем тот диалог не раз вспоминался и по-разному интерпретировался. Люди спорили, сколько мячей просил забить Берлускони – 15, 20 или 25, обещал ли он подарить яхту или дать на временное пользование. Однако сам Шевченко спустя годы рассказал: речь шла именно об отпуске, и слово президент сдержал. Вместе с Андреем в круиз отправились многие партнёры — Мальдини, Амброзини, Костакурта и другие.

Андрей Шевченко (слева) Фото: Getty Images

Почти волшебный сезон

«Милан» не смог подтвердить чемпионское звание и финишировал лишь третьим, отстав от «Лацио» на 11 очков, но Шевченко свою гонку выиграл. С огромным отрывом он стал главным бомбардиром команды (24 гола в Серии А, четыре в Кубке, один в Лиге чемпионов – итого 29), опередив Бирхоффа (14), Бобана (6) и всех остальных. Он забил 37% всех голов своей команды в чемпионате и заслуженно стал лучшим снайпером всего сезона. У Батистуты оказалось 23 гола, у Креспо – 22.



Шевченко забивал на любой вкус. Например, в феврале 2000-го он забил «Бари», продавив защитников и убежав от них с центра поля без всякой помощи партнёров.

В марте он в одиночку разорвал «Ювентус», забив головой и реализовав пенальти, который сам же и заработал. Такого феноменального старта в первом же сезоне Италия ещё не знала, так быстро адаптироваться не удавалось прежде никому. К слову, параллельно Шевченко стал причиной ухода Веа – либериец не смог конкурировать и уехал в «Челси».



«Никто до Шевченко так легко не приживался в Италии. Даже Батистута и ван Бастен. Если он сосредоточен на игре, то становится непобедимым», — говорил Деметрио Альбертини. «Против него очень сложно играть. Нападающих, которые останавливались передо мной, я съедал. А Шева качался из стороны в сторону, постоянно двигался», – вспоминал партнёр Паоло Мальдини. «Шевченко – новый ван Бастен», — повторял влюблённый Берлускони, который даже подарил Андрею кассету с лучшими голами голландского форварда.



Уже по итогам 2000-го Шевченко мог (а по мнению многих – должен был) выиграть «Золотой мяч» как лучший футболист Европы. За его кандидатуру отдавали голоса многие, а особенно в Италии. «Шевченко – настоящий феномен. Я присудил бы ему первое место, на второе поставил бы Ривалдо, а Фигу только на третье», — говорил главный тренер итальянской сборной Дино Дзофф. В опросе специалистов в местных СМИ Андрей занял первое место со 182 очками, за ним шли Батистута (148), Зидан (143), Фигу (65), Тотти (52).



Но «Золотой мяч-2000» всё-таки получил Фигу. Шевченко, как и годом ранее, занял третье место. Объяснение было банальным: украинцу в качестве аргументов не хватало командных достижений, всё-таки сезон для «Милана» получился очень скромным как внутри страны, так и на международной арене.



Титулы, личные награды и «Золотой мяч» придут к Шевченко позже. Летом 2002-го «Милан» проведёт-таки омоложение состава, спустя сезон команда выиграет Лигу чемпионов (победный пенальти забьёт Андрей), спустя два года снова станет чемпионом Италии, и в том же 2004-м украинскому форварду наконец-то вручат «Золотой мяч».



Великолепных сезонов у Шевченко было много. Но самые сильные эмоции спустя годы всё равно остаются от самого первого. Никто так быстро не покорял Италию. Никто. Это удалось лишь Шевченко – самой совершенной голевой машине начала 2000-х.

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