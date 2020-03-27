90-е – эпоха Sharp. Компания спонсировала «МЮ», а её видеомагнитофоны стоили как «Жигули»

Английский футбол в 90-е – это боевитый «Блэкберн» с Аланом Ширером, неуступчивый «Лидс», «Арсенал», расцветающий с Арсеном Венгером, и крепкий «Ньюкасл». Однако, прежде всего, это, конечно же, великая команда сэра Алекса Фергюсона с Кантона, Кином, Шмейхелем, Сульшером, Коулом, Канчельскисом и другим звёздами.



Тогда «Манчестер Юнайтед» доминировал в Англии и гремел в Европе. Миллионы болельщиков по всему миру, вдохновленных игрой манкунианцев, сопереживали им, и массово скупали те знаменитые красные футболки с логотипом Sharp на груди, которые наверняка и до сих пор у некоторых читателей нашего сайта висят в шкафу.



Японская корпорация по производству электроники стала не только первым титульным спонсором английского клуба, но и её символом, без которого невозможно представить «МЮ» 90-х годов, да и вообще 90-е годы. В те времена о знаменитых видеомагнитофонах Sharp мечтали многие, а их стоимость в СССР и затем в России равнялась цене новеньких автомобилей «Жигули».

500 тысяч фунтов по первому контракту

История сотрудничества японской компании и английского клуба началась ещё в далёких 80-х. К тому моменту Футбольная Ассоциация Англии (FA) сняла запрет на размещение логотипов спонсоров на футболках команд, чем уже пользовались «Ливерпуль», заключивший соглашение с Hitachi, и «Арсенал», сотрудничающий с JVC. Вскоре хорошенько подзаработать решил и «Манчестер Юнайтед».



Спонсировать стремительно развивающийся клуб корпорация Sharp пожелала в 1982 году. Тогда японская компания только начинала выпускать в производство карманные компьютеры, поэтому ей требовалась хорошая реклама. С «МЮ» японцы заключили 5-летний контракт на сумму около 500 тысяч фунтов. Эти цифры вызывают смех, если сравнить их с суммой соглашения клуба с нынешним спонсором (За 6 лет рекламы General Motors заплатила «МЮ» 450 миллионов фунтов). Однако тогда контракт «МЮ» с Sharp был одним из самых больших в Англии.

Фото: PA Images via Getty Images

Сезон-1982/183 стал для манкунианцев историческим. Впервые на футболках клуба появилось наименование титульного спонсора. Белые буквы Sharp красовались на груди игроков, а чуть ниже была чёрная надпись Electronics.

Однако в таком варианте формы «МЮ» играл только в чемпионате Англии – в европейских турнирах и национальных кубках футболисты выступали в майках без упоминания спонсоров.

Норман Уайтсайд, Стив Коппелл, Фрэнк Стэплтон, Брайан Робсон и Рэй Уилкинс Фото: manutd.com

Впрочем, уже в следующем сезоне Sharp перестала пропадать с футболок клуба. В майках с наименованием спонсора футболисты играли как в национальных турнирах, так и в европейских. Тем не менее надпись Electronics с формы было решено убрать. Осталось лишь название компании Sharp.

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Счастливая белая надпись на красных футболках

Как только не менялась форма «Манчестер Юнайтед» с тех пор.



В сезоне-1984/1985, когда «МЮ» выиграл кубок Англии, эмблему клуба переносили на центр груди.

В сезоне-1990/1991 Adidas перемудрил с дизайном гостевых футболок, поэтому манкунианцам приходилось играть в майках с узором, похожим на рисунок на обоях.

Райан Гиггз Фото: David Cannon/Allsport

В сезоне-1992/1993, когда техническим спонсором клуба стала компания Umbro, на воротниках всех вариантов формы появилась шнуровка, а третий комплект оказался жёлто-зелёным, в честь 100-летия с того момента, как «Ньютон Хит» (Название клуба до 1902 года – Прим. «Чемпионата») появился на поле в такой форме.

Фото: Allsport

В сезоне-1993/1994 гостевой комплект формы стал чёрным. Именно в нём Эрик Кантона нанёс свой знаменитый удар в стиле кунг-фу по болельщику.

Фото: Steve Morton/EMPICS via Getty Images

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В период сотрудничества с Sharp форма «МЮ» была также и бело-синей, и серой и сине-чёрной. Не менялись лишь две детали. Домашняя форма манкунианцев всегда была красной, а надпись спонсора на ней – белой. Именно в таких футболках «Манчестер Юнайтед» в легендарном финале Лиги чемпионов обыграл «Баварию».

Фото: Tom Jenkins/Getty Images

Кроме того, за 18 лет сотрудничества с Sharp манкунианцы шесть раз выигрывал АПЛ, столько же Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также по разу Кубок Английской лиги, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Стоит ли говорить, что этот период стал самым успешным в истории клуба.

Конец союза «МЮ» и Sharp

Sharp несколько раз продлевала контракт с «МЮ», однако в 2000 году счастливый союз клуба и компании распался. После истечения соглашения с японской корпорацией, «Юнайтед» начал сотрудничать с британским оператором сотовой связи Vodafone. Контракт на сумму 30 млн фунтов был подписан на 4 года.



Позже стороны решили продлить соглашение, однако вскоре британская компания предпочла спонсировать Лигу чемпионов и разорвала контракт с «Юнайтед».



В 2006 году спонсором «МЮ» стала американская финансовая и страховая корпорация AIG. Спустя четыре года её сменила британская компания AON, а с сезона 2014/2015 и до сегодняшних дней титульным спонсором английского клуба является американская корпорация General Motors, выпускающая автомобили Chevrolet.

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Что же стало с Sharp

После истечения срока контракта с «МЮ», японская корпорация продолжила спонсировать футбольные клубы. С 2001 по 2003 год Sharp сотрудничала с шотландским «Инвернесс Каледониан», а в сезонах-2002/2003 и 2003/2004 c «Црвеной Звездой». Сербский клуб появлялся в футболках с логотипом компании в матчах Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Кроме того, в 2016 году английский «Сток Сити» заключил двухлетнее соглашение с реселлером Sharp Altodigital. Так название корпорации появилось на одной из трибун стадиона клуба.



В начале 2010-х дела у компании пошли на спад. 2012 год стал самым худшим в истории корпорации. Убытки Sharp составили рекордные 4,7 млрд долларов. Несмотря на то, что вскоре компания выпустила первый в мире 8к-телевизор, финансовая ситуация не улучшилась. В четвертом квартале 2015 года стало известно, что японская компания потеряла 209 миллионов долларов.



В итоге совет директоров Sharp решил продать 66 % акций компании тайваньской Foxconn Technology Group. В 2016 году корпорация, занимающаяся сборкой продукции Apple, заплатила боссам Sharp 3,47 млрд долларов. Контрольный пакет акций тайваньская компания приобрела с условием не менять руководство и не сокращать сотрудников японской организации.



Сейчас Sharp представляет собой огромную мировую сеть из 7 торговых отделений в 23 странах мира, 24 производственных баз в 14 странах, 9 представительств в 5 странах и 5 научно-исследовательских баз в 3 странах.