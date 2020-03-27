Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Невероятный гол со штрафного в США – видео

Невероятный гол со штрафного в США
«Чемпионат»
Ветер придал мячу невероятную траекторию. Необычный гол из США
Такому удару позавидовал бы даже Роберто Карлос.
Футбол / Прочие турниры 0

Болельщики приходят в восторг от голов со штрафных, когда мяч летит с подкруткой и ввинчивается в угол в самый последний момент. Но, уверяем вас, таких необычных голов вы ещё не видели. Уделите пару минут – он того стоит.

Во время матча студенческой лиги США игрок одной из команд по имени Патрик Гили подошёл к мячу и собирался исполнить обычный стандарт. Как правило, в таких ситуациях следует банальная подача, но здесь всё пошло совсем по-другому.

Гили взял, да и пробил. Вратарь тоже ждал подачи и уже побежал её перехватывать, но лишь получил за шиворот мяч, полетевший по невероятной траектории. Такой подкрутке позавидовал бы даже Роберто Карлос. У всех игроков свои ритуалы перед матчами, но этот явно принёс жертву богу ветра. Иначе как объяснить такой удар?!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/433

Сообщить об ошибке
Теги
Видео •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020