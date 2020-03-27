Ветер придал мячу невероятную траекторию. Необычный гол из США

Болельщики приходят в восторг от голов со штрафных, когда мяч летит с подкруткой и ввинчивается в угол в самый последний момент. Но, уверяем вас, таких необычных голов вы ещё не видели. Уделите пару минут – он того стоит.
Во время матча студенческой лиги США игрок одной из команд по имени Патрик Гили подошёл к мячу и собирался исполнить обычный стандарт. Как правило, в таких ситуациях следует банальная подача, но здесь всё пошло совсем по-другому.
Гили взял, да и пробил. Вратарь тоже ждал подачи и уже побежал её перехватывать, но лишь получил за шиворот мяч, полетевший по невероятной траектории. Такой подкрутке позавидовал бы даже Роберто Карлос. У всех игроков свои ритуалы перед матчами, но этот явно принёс жертву богу ветра. Иначе как объяснить такой удар?!
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 27 марта 2020
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