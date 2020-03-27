Мир футбольных игр до приставок и компьютеров. Лучшие «настолки» прошлого столетия

Когда в мире ещё не было приставок и компьютеров, среди любителей футбола пользовались высокой популярностью настольные игры. И речь сейчас идёт не о кикере, который всем нам хорошо известен, а о картонных полях, карточках, пластиковых мячах и воротах. Пару часов на сайтах для коллекционеров открыли удивительный мир настольных игр, которых, как оказалось, в прошлом веке выпустили больше трёх сотен. Представляем самые интересные и необычные.



Кстати, о кикере: вот так выглядел один из первых наборов для настольного футбола.

Scor-A-Goal, 1930-е

Дартс по-футбольному. Двое игроков бросают монетку, чтобы определить, кто на какой половине будет играть. Задача участников – набрать наибольшее количество очков, бросая дротики на свою часть «поля». Если удар приходится на часть соперника, то очки, которые игрок заработал за этот бросок, отдаются противнику.



Правила предлагают несколько границ для победы: 57, 81 и 111 баллов.

Great Football Game

Игра-квиз. С каждой стороны поля есть пять лунок (последняя – гол), мяч располагается в центре. Каждый игрок отвечает на футбольные вопросы: при правильном ответе мяч смещается на один ход ближе к воротам, при неверном – на ход назад.

Играть можно на счёт или до первого гола.

Wembley, 1952

Игра построена на пути английских футбольных команд к финалу Кубка Англии. В начале игры участникам раздаются карточки с клубами, каждый из которых должен пройти серию отборочных матчей и заработать деньги. Полученные средства можно обменять на жетоны, представляющие звездных игроков. Победитель каждого матча определяется броском кубиков.

The Champions of Soccer, 1984

«Монополия» по-футбольному, только вместо улиц здесь покупаются игроки той или иной команды. В правилах написано: «Будь первым, кто соберёт 50 очков в чемпионате. Для этого участникам нужно построить собственную команду. Та, которая одержит победу в большинстве матчей, станет чемпионом футбола».

Billy’s Hamilton Football Academy, 1985

Круглое игровое поле делится на три основные фазы в жизни профессионального игрока:



— академия. Блок посвящён становлению игрока: изучению основ футбола и вещам из ежедневной жизни молодого игрока (уборка, стирка, учёба, получение первой формы и т.д.). Участники должны пройти три круга, заработать «жетоны умений», которые в дальнейшем обмениваются на потенциальный рейтинг. От него зависит позиция в следующей стадии – нападающий, полузащитник, защитник или вратарь;



— карьера. Здесь важно как можно быстрее дойти до стадии выступления за сборную на чемпионате мире, попутно собирая жетоны;



— международный этап. Игроки бросают два кубика (один – гол, второй – штраф). Результат бросков можно изменить за счёт собранных жетонов на предыдущей стадии. Побеждает тот, кто первым доберется до зоны победителя чемпионата мира.

Разработал эту непростую игру североирландский футболист Билли Гамильтон.

Footballer of the Year, 1987

Игра Гари Линекера чем-то похожа на «Академию»: участники начинают как футболисты четвёртого дивизиона Англии, имея лишь 500 фунтов и желание побеждать. Главная цель – побеждать в матчах, набирать очки, завоевывать трофеи и зарабатывать деньги. В наборе есть деньги, карточки с различными ситуациями, которые добавляют или отнимают очки, кубик с буквами W (победа), L (поражение), D (ничья), а также таблица для записи баллов.

Football Dominoes, 1994

Принцип игры в домино всем знаком, но эта настолка отличается тем, что у нее есть игровое поле и монетка, заменяющая мяч. Чётких правил найти не удалось, поэтому мы так и не поняли, как в неё играть. Но выглядит интересно.

Это лишь малая часть того, что выпускалось в прошлом веке. Если вам вдруг интересно узнать больше, то на этом сайте собрана огромная коллекция старых настольных игр.