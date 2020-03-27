Советский Чёрный Паук. Почему за границей ошиблись с прозвищем легендарного Яшина

В 2020-м мало кто скучает по чёрно-белой картинке. Зачастую унылая палитра не только мешала ощутить себя частью мира внутри телевизора, но даже бывала причиной фейков. Один из самых известных – кадры Льва Яшина, оставляющие у зрителя чёткое ощущение, что он играл в свитере чёрного цвета.

Именно та легенда породила за границей знаменитое прозвище Чёрный Паук, которое и по сей день упорно рисует в воображении образ человека в чёрном. А ведь на самом деле большую часть карьеры Яшин носил амуницию другого цвета.

Свитер Яшина был не чёрным, а тёмно-синим. Просто чёрно-белая картинка на ТВ не могла передать эти тона

В реальности свитер Льва Яшина был не чёрного, а тёмно-синего цвета. Об этом рассказала вдова футболиста Валентина Яшина.

«Все говорят о его чёрной форме, но на самом деле она была тёмно-синей… Почему все вратари в тёмном играли? Потому что поля, особенно по весне и осени, грязные были, а на чёрной форме эта грязь менее заметна. Когда он привозил домой свою амуницию, вся ванна становилась чёрной, да ещё и опилками заполнялась: вратарские площадки, чтобы голкиперы совсем в жиже не тонули, ими посыпали», — рассказывала вдова легендарного футболиста в интервью “СЭ”.

Фото: PA Images via Getty Images

Миф о чёрном свитере сложился из-за того, что матчи с участием Льва Яшина болельщики тогда смотрели по телевизору в чёрно-белом цвете из-за отсутствия в стране цветного формата вещания. В тёмно-синем свитере он выходил не только на матчи московского «Динамо», но и в составе сборной СССР.

Эйсебио и Лев Яшин Фото: PA Images via Getty Images

Лишь однажды Лев Яшин вышел на поле в свитере жёлтого цвета. Это произошло в 1963 году в матче, приуроченном к 100-летнему юбилею Футбольной ассоциации Англии, между сборной Англии и сборной мира на стадионе «Уэмбли» (2:1). Кстати, жёлтый свитер сохранился до сих пор, а вот тёмно-синих свитеров у Валентины Тимофеевны не осталось.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Стереотип о чёрном свитере Яшина так плотно засел в головах людей, что даже сценарист фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» одел главного героя в чёрный свитер. И это не единственный подобный случай.

Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

В октябре прошлого года во время акции РПЛ в честь 90-летия со дня рождения Льва Ивановича вратарь московского «Динамо» Антон Шунин также вышел на поле в матче против «Краснодара» в чёрном. В такой же свитер облачился и вратарь «Оренбурга» Андрей Климович, поддержав акцию в матче с «Крыльями Советов».

Антон Шунин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матчи с участием Яшина в цвете

Хоть многие фотографии и подтверждают слова вдовы Яшина, найти видео, на котором был бы отчётливо виден цвет его свитера, сложно. Дело во многом в качестве картинки. Ниже несколько редких видео с записью его игр, которые можно увидеть не в чёрном-белом варианте.

На этом, например, изображены кадры Олимпиады 1956 года. Яшин вместе со сборной СССР выиграл золотые медали тех Олимпийских игр, проходивших в Мельбурне. В финале была обыграна сборная Югославии благодаря единственному голу нападающего «Спартака» Анатолия Ильина, а Яшин оставил свои ворота сухими. Вот один из моментов с его непосредственным участием.

ВИДЕО

На ЧМ-1962 года в Чили сборная СССР попала в группу с Югославией, Уругваем и Колумбией. В матче против уругвайцев победу удалось вырвать только в концовке встречи благодаря голу Валентина Иванова (2:1). Именно эта победа позволила сборной СССР выйти в плей-офф с первого места. Яшин же провёл групповой этап не очень удачно, пропустив пять мячей в трёх матчах. Кадры с той игры сохранились в скверном качестве, но оно и понятно — записи почти 60 лет.

ВИДЕО

Уже в четвертьфинальном матче того же ЧМ-1962 против чилийской сборной, который сборная СССР проиграла, Яшин пропустил ещё два мяча, и советские журналисты обрушились с критикой на вратаря. О том, как тяжело он перенёс этот период, Яшин позже рассказал в интервью.

«Матч со сборной Чили мы проиграли 1:2. В этой встрече большинство наших журналистов отметили мою неуверенную игру, эти вроде как «лёгкие мячи», которые я пропустил. Естественно, я переживал, мучился, терзался и после окончания чемпионата мира в Чили я решил бросить футбол», — сказал Яшин.

ВИДЕО

Но заканчивать карьеру голкипер не стал и уже через год получил «Золотой мяч», став первым и последним вратарём за 57 лет, который удостоился этой награды. Со временем он стал первым номером сборной мира.

В 1968 году Лев Иванович сыграл за звёзд мирового футбола против сборной Бразилии, в составе которой действовал Пеле. Яшин вышел на поле в стартовом составе, но помочь команде не смог: бразильцы выиграли на «Маракане» со счётом 2:1.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Яшин любил бывать на публике. Полицейские дарили ему цветы, а Беккенбауэр пил с ним водку

Лев Иванович любил появляться на публике в фирменном имидже и был очень открытым, отзывчивым человеком. Ему нравилось бывать на светских мероприятиях, и он никогда не отказывал желающим в автографе.

Яшина любили даже гаишники. И хотя он очень любил погонять на своей «Волге», милиционеры часто его прощали. Хотя был один случай — Лев Иванович напоролся на болельщика «Спартака». Без штрафа, понятно, не обошлось, но то была разовая неприятность. Чаще сотрудники милиции просто улыбались легендарному вратарю, а однажды Яшин даже специально приехал в милицейский участок, где его встречали букетом цветов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

C футболистами Яшин тоже ладил отлично. Причём не только с советскими. Один из лучших форвардов в истории Германии Уве Зеелер рассказывал, что они с вратарём не раз встречались на матчах сборной мира. Часто сидели вместе, и, хотя не говорили по-английски, отлично понимали друг друга с помощью жестов и отдельных слов. Могли пропустить по кружке пива, а иногда, бывало, и по рюмке водки. К компании Яшина присоединялся тот же Беккенбауэр, о чём потом рассказывал сам.

Но настоящей отдушиной для Яшина были матчи любимого «Динамо». Даже после завершения карьеры в 1971 году Лев Иванович продолжал посещать матчи родного клуба в качестве болельщика. Он сидел на обычной трибуне и внимательно наблюдал за игрой любимой команды. И до сих пор для многих она ассоциируется с именем культового голкипера.