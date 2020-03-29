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Красота дня — жена Вадима Евсеева Татьяна — фото

Татьяна Евсеев
София Михайлова
Если бы не Татьяна, мир не услышал бы легендарную фразу Евсеева
История любви главного тренера «Уфы».
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в последнее время регулярно «жжёт» на флеш-интервью. В игровые годы защитник тоже не лез за словом в карман – один крик в камеру в Кардиффе чего стоит! В личной жизни Вадим Валентинович заботливый муж и однолюб. Рядом с ним уже на протяжении 23 лет находится верная супруга – Татьяна. Их история любви похожа на сказку. Вадим и Татьяна поженились в 1997 году, когда ему было 21, а ей – 17. Их дочь Полина уже взрослая девушка — 21 год.

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А вам слабо?

Первое свидание пары прошло в «Макдоналдсе», на тот момент Вадим играл в дубле «Спартака» и совсем не имел денег. Спустя два года было принято решение пожениться, по словам Татьяны, обошлось без предложения руки и сердца. Сейчас Евсеева занимается дизайном, а также заведует собственным салоном красоты.

Возможно, если бы не Татьяна, не было бы ни знаменитого гола Евсеева Уэльсу, ни ещё более известной фразы. Перед ответной игрой дочь Евсеевых перенесла операцию на сердце, которая завершилась успешно. Вадим хотел остаться рядом с семьёй, пропустить встречу в Уэльсе, но супруга настояла на его участии в матче. Сборная России выиграла ту игру, а победный гол забил Вадим Евсеев. Ну а фраза, которую футболист крикнул в камеру, запомнилась всем на долгие годы.

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