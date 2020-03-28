«Он красиво пил пиво, бабы вокруг». Дасаев ехал в Испанию легендой, но убил там карьеру

В 1988 году вратарь-легенда времен позднего СССР Ринат Дасаев был признан лучшим голкипером мира по результатам опроса Международной федерацией футбольной истории и статистики. Тогда же, осенью 1988-го вратарь «Спартака» и сборной СССР стал первым советским легионером в Испании. Тем не менее его карьера в «Севилье» сложилась не так, как ждали болельщики и сам Дасаев.

Дасаев мог перейти в «Реал» или «Манчестер Юнайтед». Но выбрал «Севилью», так как испанцы предложили больше денег

Трансфером Дасаева из «Спартака» в «Севилью» занималось со стороны СССР внешнеторговое объединение «Совинтерспорт», созданное Госкомспортом в 1986 году, чтобы отправлять советских спортсменов за рубеж. Со стороны покупателя – швейцарская агентская контора «Дорна». Московский клуб хотел получить за лучшего голкипера мира 3 млн долларов, но, в конце концов, договорились на 2 млн. На переговоры и оформление документов представители испанцев потратили целый месяц. Дасаев рассказывал в интервью для «Советского спорта», почему уехал именно в «Севилью»:

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«Реал» Мадрид хотел меня взять за миллион, было ещё предложение от «Манчестер Юнайтед». Я мог выбрать и другой клуб. Но тут только вопрос в деньгах. «Севилья» дала больше денег, и, соответственно, я тоже получил больше всех денег. В то время не имело значения, куда переходить. На запад уезжали исключительно для того, чтобы заработать, и совершенно по барабану, «Реал» это будет или ещё какой-либо клуб».

Дасаев прилетел в Испанию 21 ноября 1988 года. Около трёх тысяч болельщиков встретили советского голкипера в аэропорту. Устроили ему невероятный приём: кричали «Тореадор!». Для «Севильи» переход легионера такого статуса тоже был историческим событием: Диего Марадона появится в команде только 1992-м.

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«Вся Испания была в него влюблена! – рассказывал в интервью для «Спорт-Экспресса» агент Владимир Абрамов. – Сам красавец, рядом жена (гимнастка Нелли Гаас. – прим. «Чемпионата») – тоже интересная. Высокого роста, стройная. Испанские мужики мне говорили: «В нашей стране нет женщины, которая бы не мечтала переспать с Дасаевым». А мужики мечтали о другом – посидеть с ним, выпить холодного пива».

Вообще история с трансфером и зарплатой Дасаева развивалась любопытно. В то время гражданин СССР, работавший за границей, не имел права получать больше, чем советский посол. По словам Рината, года через три ему выплатили задним числом примерно 30% от суммы контракта. Куда пропали остальные 70% – неизвестно. И всё-таки в Испании Дасаев по-настоящему разбогател:

«Севилья» заплатила за него три с лишним миллиона, а должна была даже больше, но прошёл только один платёж, – вспоминал Абрамов. – Второй так и завис. Тут мы пробиваем решение – перевести Ринату часть трансферной суммы. Приходит письмо из Совмина: «Денежные средства для Дасаева выделены, укажите счёт, куда переводить». Приезжаю в Испанию, меня встречает посол Советского Союза: «Парень, ты обалдел? Я здесь самый богатый, получаю три тысячи долларов, и все завидуют! А вы Дасаеву сколько хотите перевести? Вы вообще соображаете?» Показываю решение Совмина: «Разве я это придумал?» – «Вы понимаете, что компрометируете меня?! Из Дасаева делаете миллионера, а из меня – шута горохового!». Я перевел Ринату 315 тысяч долларов. С этих денег надо было забрать комиссию – 5 процентов. Дасаев в одночасье разбогател, открыл свой магазин».

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В Испании Дасаев пропустил самый нелепый гол в карьере. Он забросил мяч в собственные ворота

Дасаев дебютировал за «Севилью» через девять дней после прилёта. Причём в домашнем матче с «Реалом»! Первая игра получилась для советского вратаря достаточно успешной. Он пропустил один мяч, а встреча завершилась вничью – 1:1.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В следующем туре Примеры Ринат выдал первый «сухарь»: «Севилья» сыграла 0:0 на выезде с «Сарагосой». Всё вроде бы шло хорошо, но на самом деле Дасаев чувствовал себя некомфортно – никак не мог адаптироваться в Испании.

«К западному образу жизни приспосабливался с большим трудом, – признавался голкипер. – Человек компанейский и общительный, там я словно в вакууме оказался. Все друзья и знакомые остались в Союзе, языка не знаю, русских в Севилье, кроме меня, не было. Из консульства нашего, расположенного в Мадриде, поначалу тоже никто на связь не выходил. Как-то упомянул об этом в интервью «Огоньку», и вскоре меня вызвали в посольство. Дипломаты принесли извинения, и в дальнейшем мы крепко сдружились. Я нередко гостил у них в Мадриде, а они приезжали ко мне в Севилью, помогали, чем могли. Но первое время, повторяю, было безумно тяжело. Давила ответственность. Все ждали от меня чуда и не сомневались, что уж теперь-то с Дасаевым «Севилья» точно станет чемпионом. Но в игре не всё ладилось.

В общем, помучившись недели три, решил, что мне лучше вернуться. Завёл разговор на эту тему с президентом «Севильи». На следующий день ко мне домой пришла целая делегация из клуба. Стали уговаривать: «Ринат, не расстраивайся. Потерпи чуть-чуть. Привыкнешь и потом уезжать отсюда не захочешь...». Так оно и вышло. В Испании я прожил десять лет».

Серия неудачных матчей, о которых говорил Дасаев, – это четыре поражения в пяти турах. Вратарь из СССР дважды получал по четыре мяча, в том числе от «Барселоны» на «Камп Ноу». Однако самый обидный гол Ринат пропустил в январе 1989-го в домашней встрече с «Логроньесом». Просто забросил мяч в собственные ворота! Хуже того, из-за этой ошибки «Севилья» проиграла – 0:1.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«До сих пор не могу понять, что случилось, – удивлялся Дасаев. – Мне казалось, что крепко держу мяч в руках, как вдруг он выскользнул… Я тут же понял, что забросил его в свои ворота, и застыл на месте. Казалось, на меня падает небо. В ту ночь не мог заснуть – никогда не переживал так из-за пропущенного гола. Это было моральной пыткой».

В первом сезоне Ринат принял участие в 24 матчах Примеры, пропустил 29 мячей и выдал семь «сухарей». В некоторых играх был действительно хорош, но стабильности звезде европейского футбола не хватало. «Севилья» заняла девятое место.

Сезон-1989/1990 получился ярче. «Севилья» финишировала шестой и заработала путёвку в Кубок УЕФА. Но ни о какой борьбе за чемпионство с Дасаевым речь, конечно же, не шла. Сам Ринат пропустил 39 мячей в 35 матчах (из них 11 сыграл на ноль).

На чемпионате мира 1990 года Дасаев был уже не тот, что прежде. Валерий Лобановский посадил его в запас после первой же игры с Румыний (0:2). Сделал ставку на Александра Уварова. К слову, Сергей Хусаинов, работавший администратором в сборной на ЧМ-1990 и побывавший недавно в гостях у «Чемпионата», рассказал историю с премиальными:

«Перед матчем с Камеруном сидим в гостинице: Дос, Хидя, Демьян и я (Дасаев, Хидиятуллин, Демьяненко. – Прим. «Чемпионата»). Подходит представитель спонсоров, компьютерной компании, немецкий поляк, друг Тукманова. И давай попрекать нас: «Мы вам такие деньги предлагаем, а вы…» Ребята встрепенулись: «Какие деньги?». – «По 100 тысяч долларов за выход из группы. Каждому!». Самое интересное, что футболистам об этом никто не говорил. А это вполне могло стать дополнительной мотивацией. 100 тысяч долларов – колоссальнейшие по тем временам деньги! Камерун после этого разнесли 4:0. Но всё равно не вышли».

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У голкипера были проблемы с режимом в «Севилье». Он дважды попадал в аварию в одном месте

В сезоне-1990/1991 Дасаев уже не играл за «Севилью». Сначала залечивал травму, а потом узнал, что больше просто не нужен клубу. По сути, карьера была убита. Лучшего голкипера мира 1988 года сделали тренером вратарей, чтобы не разрывать контракт. Под руководством Рината занимался в том числе нынешний спортивный директор севильского клуба Мончи. Существовал вариант с продолжением карьеры в Бразилии, вот только Ринат отказался переезжать в Южную Америку.

«У Дасаева появился лишний вес, потерял форму, – делился подробностями истории агент Абрамов. – Перестали выпускать на поле. А главное, с какого-то момента не платили! К сожалению, Ринат уже объективно не тянул как основной вратарь. При этом играл постоянно за второй состав, третий, четвертый, пенсионеров. Одно то, что Дасаев на поле, собирало в провинции полные стадионы… Жаль, но сам дурака валял. В конце-то концов, он красиво пил пиво. Бабы вокруг. Каких он женщин любил, мама дорогая! Сколько их было у него! Жена обижалась. В итоге развелись, нашла себе испанца. Переехала в Сарагосу. А Дасаев любил то одну, то другую, то третью. Даже уставая от этой суеты. Года через полтора прогорел».

О проблемах советского легионера с режимом писали и испанские СМИ. Например, газета Mundo Deportivo сообщила в 1991-м про аварию, в которую Дасаев угодил из-за вождения в нетрезвом виде в четыре утра. Ринат даже попал в больницу: получил травму правой руки, кроме того, ему наложили 21 шов на лоб. По удивительному совпадению, вратарь дважды попадал в аварию в одном месте: съезжал в кювет рядом с главным университетом города. Впрочем, Дасаев утверждал в интервью испанским СМИ, что информация о его проблемах с алкоголем из-за депрессии – выдумка севильских журналистов. Всё было не настолько серьёзно.

Тем не менее, закончив отношения с «Севильей», Дасаев угодил в чёрную полосу. Расстался с женой, остался без работы и денег из-за неудачи в бизнесе. Потом вообще пропал из виду, не выходил на контакт даже с родными и близкими – перестал писать матери и брату в Астрахань. В этот период настоящим благословением для великого голкипера стало знакомство в Испании с официанткой по имени Мари. Она ничего не знала о Ринате, а её отец, работавший таксистом, принял Дасаева как родного и помогал деньгами.

«Мария спасла меня, вытащила из бездны, – рассказывал Дасаев в интервью для «Комсомольской правды». – Тяжело было психологически. Я не люблю проигрывать, второе место не по душе. Привык быть первым».

Ринат и Мари создали новую семью, у них родились трое детей. В конце 1990-х Дасаев вернулся в Россию. Его прощальный матч состоялся только в сентябре 1998 года.

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