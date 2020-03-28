Экзотика 90-х: в «Торпедо» приехали легионеры из племени тутси. Бежали от войны в Бурунди

В декабре 1996 года в чемпионате России произошло настоящее событие: на просмотр в «Торпедо» прилетели трое футболистов из Бурунди. Потенциальные новички московского клуба стали бы первыми африканскими легионерами в истории российской высшей лиги, если бы подошли главному тренеру Валентину Иванову. Но все вышло чуть иначе.

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Трех игроков из Бурунди пригласил тренер вратарей «Торпедо». Он больше 10 лет работал в Африке

Трое молодых парней из племени тутси — Бернар Абди, Фреди Н’Дайшшимийе и Сайд Ндабаниве – прилетели в Шереметьево 20 декабря. Там их встретил тренер вратарей «Торпедо» Александр Ракитский, который и предложил их кандидатуры клубу: он 11 лет возглавлял сборную Бурунди (с 1985 по 1996 гг.) и «Интер» из Бужумбуры, с которым восемь раз выигрывал чемпионат и трижды – Кубок.

— Они у меня играли и в сборной, и в «Интере», — рассказал «Чемпионату» Ракитский. – С их приглашением, помню, вышло как-то спонтанно. Я рассчитывал, что они станут первыми африканскими легионерами в истории российского футбола. Тогда еще Володя Пильгуй был генеральным директором клуба, он был не против такого расклада. Тем более, они бы перешли к нам бесплатно. О зарплате даже не разговаривали: сначала надо было через Козьмича пройти (Валентина Иванова, главного тренера «Торпедо» в те дни – прим. «Чемпионата»), а там уж про деньги говорить. Они и не спрашивали: ребятам было все равно, сколько они будут получать. В Бурунди тогда война шла между племенами хуту и тутси, так что уехать куда-то им было только за радость.

В аэропорт также приехала съемочная группа «Футбольного клуба», которая сделала короткий репортаж о прибытии африканцев в столицу. «Их не смущает ни холод, ни непривычный образ жизни. Любимое блюдо — макароны, любимое занятие – коллекционирование шарфов и шапочек», — рассказывал корреспондент.

— Думаю, нашу коллекцию пополнят и шарфики «Торпедо». Таких точно ни у кого в Бурунди нет! – радостно делился Фреди Н’Дайшшимийе.

Уехали из России бурундийцы с набитыми сумками. А после этого застряли в Египте

На следующий день африканские гости отправились к команде в Адлер – на сборы. Вратарь, полузащитник и нападающий отчаянно пытались показать себя, но спустя месяц им пришлось уехать – не подошли.

— Честно говоря, африканцы оказались слабоваты, — сказал тогда Валентин Иванов. — Из тех, кого мы просматривали, быть может, лишь одному удалось бы заиграть в нашей команде, но на израильский сбор этот футболист не поехал — вышла задержка с оформлением документов.

Валентин Иванов (справа) на тренировке «Торпедо» Фото: из архива Олега Корнаухова

Из России африканцы уезжали с большими сумками – видимо, понабрали шарфов и шапочек в коллекцию.



— Я им в чемоданы, конечно, не смотрел, но были они у них большие, — вспоминает Ракитский. — Приехали с пустыми руками, а уезжали с набитыми тюками – понабрали всякого! Их еле выпустили. До дома они так вроде и не доехали – застряли где-то в Египте, нашли там себе команду. Но это нормально: в сборной часто было такое было, что на выезд едут 15 человек, а приезжают 8. Они оставались в странах и пытались себе клуб найти, но их потом все равно возвращали домой.

Первый африканский легионер появился в российской Премьер-лиге в том же году, но на пару месяцев позже несчастных бурундийцев: нигериец Августин Эгуавон приехал в «Торпедо», хотя изначально должен был оказаться в ЦСКА. Но это уже совсем другая история.