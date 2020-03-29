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Трансфер Фигу из «Барселоны» в «Реал» — рекорд, свиная голова, детали

Трансфер Фигу из «Барселоны» в «Реал»
Кирилл Хаит
Переход Фигу из «Барселоны» в «Реал» потряс футбол. Луиш сменил клуб не только из-за денег
Самый скандальный трансфер десятилетия.
Футбол / Испания 0

26 февраля 2000 года Луиш Фигу в качестве капитана вывел «Барселону» на матч с «Реалом». Основным капитаном тогда был Пеп Гвардиола, но в его отсутствие повязка переходила Луишу. Однажды это случилось в класико. Всего через полгода, 21 октября 2000 года, трибуны «Камп Ноу» кипели ненавистью, как никогда раньше или позже: Фигу приехал в Каталонию как игрок «Реала».

Знаменитый матч, в котором Луиша забрасывали опасными предметами, случится только через два года. В самый первый раз в роли врага на «Камп Ноу» его и близко не подпускали к угловому флажку, а каталонские болельщики ещё не успели придумать креативные способы выражать ненависть и просто свистели. Но так, что британский репортёр Майкл Робинсон, говорил, что датчики на оборудовании зашкаливали, как если бы кричали прямо в микрофон. А защитник «Реала» Иван Кампо позднее жаловался на физическую боль в ушах. «Я никогда в жизни не слышал такого шума. И я видел, что Фигу подавлен. Он же был вашим героем всего полгода назад, как можно забыть, всё, что он сделал для клуба?».

Луиш Фигу («Барселона») против мадридца Гути

Луиш Фигу («Барселона») против мадридца Гути

Фото: AllsportUK/Allsport

Из-за травмы и дисквалификации Фигу пропустил следующие два класико и снова приехал в Барселону только в ноябре 2002 года. За это время градус ненависти не уменьшился, зато у болельщиков было достаточно времени, чтобы подумать над изощрёнными способами выразить свои чувства.

Давление началось ещё до стартового свистка: диктор стадиона Манель Вич перечислял фамилии всех игроков, которые выйдут в стартовом составе, а после фамилии Фигу сделал 10-секундную паузу. Дал трибунам пошуметь.

Игра была яростной: Луиша жёстко опекал Карлес Пуйоль, но и сам португалец играл не менее жёстко, однажды даже подкатился сзади под Филиппа Коку. Уже на седьмой минуте он получил предупреждение.

Когда в Фигу, подававшего угловой, с трибун полетела копчёная свиная голова, арбитр остановил матч. Сейчас голова хранится в клубном музее «Барселоны», и это, безусловно, самый экзотический предмет, когда-либо в истории брошенный в обладателя «Золотого мяча». Но не самый опасный.

Та самая голова хранится теперь в музее «Реала».

Та самая голова хранится теперь в музее «Реала».

Фото: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

Кроме головы, в Фигу бросали и другие предметы: монеты, телефоны, рулоны туалетной бумаги. Бутылку виски. И нож. К счастью, ни бутылка, ни нож не попали в цель. Фигу хватило спокойствия, чтобы обернуть ситуацию в свою пользу: заметив среди предметов бутылку кока-колы, он, посол бренда, поднял её, улыбнулся и поднял большой палец, как в рекламе. Но Мичел Сальгадо, который подходил к угловому флажку, чтобы разыграть накоротке, решил, что с него хватит: «Ты сам по себе, я туда не пойду», — крикнул он с безопасного расстояния.

Игроки «Реала» считали, что оставаться на поле небезопасно. И, наверное, были правы. Арбитр Альфонсо Перес Бурруль был с ними согласен и увёл команды. Фанатов «Барселоны» успокаивал Пуйоль. Матч возобновился через 12 минут.

В Фигу бросали и другие предметы: монеты, телефоны, рулоны туалетной бумаги. Бутылку виски. И нож. К счастью, ни бутылка, ни нож не попали в цель

В Фигу бросали и другие предметы: монеты, телефоны, рулоны туалетной бумаги. Бутылку виски. И нож. К счастью, ни бутылка, ни нож не попали в цель

Фото: Firo Foto/Getty Images

В 2016 году на пресс-конференции в Берлине Фигу и Пуйоль отвечали на вопросы журналистов, и одна женщина задала вопрос на каталанском. Фигу взял микрофон и без улыбки сказал: «Обычно я не разговариваю с журналистами из Каталонии, но для тебя сделаю исключение, потому что ты красивая». В этом небольшом эпизоде множество слоёв и смыслов. С момента перехода в «Реал» прошло 16 лет, с момента завершения карьеры – семь лет, но Луиш не забыл, как пресса Барселоны подогревала ненависть болельщиков. Один факт для понимания уровня безумия в СМИ: в каталонской газете Sport даже в 2010 году вышел материал с заголовком «10 лет предательству Фигу». Футболист ответил так, что все поняли: он по-прежнему считал, что не заслуживал вечного проклятия от кулес. И винит в нём прессу. Заодно ответ демонстрирует здоровый цинизм, который на протяжении всей карьеры помогал ему принимать трудные решения. Такие, как переход в «Реал», например.

Фото: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images

Конспирологическое объяснение трансфера

Позднее друг Фигу Паулу Футре, который принимал участие в переговорах с «Реалом», говорил, что Луиш вообще не хотел этого трансфера. По его версии выходило, что всё произошедшее было грандиозной аферой Флорентино Переса. Тот баллотировался на пост президента «Реала», но был явным аутсайдером: Лоренсо Санс привёл клуб к двум победам в Лиге чемпионов (после 30-летнего перерыва) и последовательно развивал клуб, и он был своим для болельщиков. И тут Перес пообещал, что став президентом, купит в «Реал» Фигу. Это звучало неправдоподобно: с футбольной точки зрения, как если бы сейчас какой-то человек с улицы баллотировался в президенты «Ливерпуля» и пообещал бы привезти Кевина де Брёйне. Но у Переса был предварительный контракт с агентом Фигу.

По условиям контракта, если Перес проигрывал выборы, Фигу оставался в «Барселоне» и получал два млн евро. Но если Перес выигрывал, игрок обещал перейти в «Реал». Можно понять болельщиков «Реала», которые немедленно проголосовали за Переса – из чистого любопытства. Мотивы Фигу и его агента сложнее. С одной стороны, это были лёгкие деньги с минимальным риском. С другой – Футре потом рассказал, что никто не заметил дополнения: в случае, если Перес станет президентом, а игрок откажется от трансфера, он должен будет заплатить штраф в 35 млн евро. Трудно представить, что юрист, агент и футболист втроём просмотрели эту деталь, но теоретически такое можно представить. А дальше игроку некуда было деваться.

Независимо от того, были ли известно окружению игрока о штрафе, комбинация Переса достойна восхищения. Нагромождение обещаний и манипуляций превратилось в самосбывающийся прогноз. И открыло для Переса дверь в футбол, а для «Реала» — самого успешного президента в истории клуба, возможно, после легендарного Сантьяго Бернабеу.

Правдоподобное объяснение трансфера

Лето 2000-го года – одно из самых насыщенных в футболе. В июне прошёл чемпионат Европы по футболу, который закрепил Фигу в роли одной из двух ярчайших звёзд своего времени. А в июле прошли президентские выборы одновременно в «Реале» и «Барселоне». Это кажется немного безумным, но так совпало: разница между выборами составила всего неделю. И ещё за месяц до выборов казалось, что в обоих клубах всё более-менее ясно.

Более чем 20-летняя эпоха Луиса Нуньеса в Каталонии заканчивалась. Он выполнил историческую миссию, сделав клуб грандом, но его собственная политика не соответствовала этому статусу: он был против высоких зарплат и отпускал лидеров (Марадону, Роналдо, Стоичкова). А главное – клуб не побеждал в Лиге чемпионов. Одновременно Луи ван Гал устал от клуба, а клуб устал от него: «Барселона» была зрелищной атакующей командой, но с хронически слабой защитой, и эта проблема никуда не девалась с годами. Ни у кого не было образа будущего, включая, как позже выяснилось, даже будущего президента Жоана Гаспара.

Никто не подозревал, что переходный период станет настолько трудным: со случайным временным президентом, временными тренерами (вроде Серра-Феррера, Рексача, Антича) и плохими результатами. Но ощущение неопределённости в Каталонии точно было.

Фото: Alex Livesey /Allsport

На контрасте с «Барселоной», «Реал» был клубом с проблемами, зато с понятным планом на будущее. Лоренсо Санс последовательно развивал команду, покупая звёзд на собственные деньги, когда бюджет пустел. Он был фанатом и при нём пришли победы в Лиге чемпионов, которых не было целое поколение. Будущее выглядело стабильным, пока не вмешался Перес.

План Переса был популистским, грандиозным и немного безумным. Строительный магнат не имел программы (вернее, имел, но болельщикам он её не показывал), зато обратился к толпе, минуя разум и здравый смысл, напрямую через эмоции. Фигу был самым ярким игроком Евро, одним из двух лучших игроков мира в тот момент и главной звездой и вице-капитаном главного противника. И Перес пообещал Фигу болельщикам. Клубные долги, дорогие кредиты, финансовые проблемы? Фигу. Отсутствие опыта в футболе и сильнейший конкурент на выборах? Но Фигу.

В то время об этом никто не знал, но амбиции Переса не ограничивались одним португальцем. Автор концепции «галактикос» хотел построить что-то беспрецедентное. И предложил Луишу стать её частью.

Обычно бровка, вдоль которой бегал на «Камп Ноу» Луиш Фигу, к концу тайма была завалена теми предметами, что бросали в него болельщики «Барселоны».

Обычно бровка, вдоль которой бегал на «Камп Ноу» Луиш Фигу, к концу тайма была завалена теми предметами, что бросали в него болельщики «Барселоны».

Фото: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images

Если на секунду забыть об эмоциональном аспекте того, откуда и куда перешёл Фигу, то вот, что получается: он ушёл из клуба с туманным будущим в уникально амбициозный проект, в котором ему обещали центральную роль. Из клуба, который на пике не сумел выиграть Лигу чемпионов, в клуб, который только что выиграл две. Из клуба, в котором ему после индивидуально выдающегося сезона отказались увеличить зарплату с миллиона до двух – в клуб, где ему предложили шесть.

«Реал» определился с президентом на неделю раньше, и это оказало ключевое влияние на трансфер. Нуньес уже уходил, Гаспар ещё ничего не решал: в «Барселоне» был вакуум руководства, на несколько недель в клубе стало не с кем договариваться. Возможно, если бы выборы сначала прошли в «Барселоне», всё случилось бы по-другому.

После перехода

Скандальность перехода в «Реал» затмила спорт. Зря: через полгода после трансфера Луиш выиграл «Золотой мяч». За великую евровесну в «Барселоне» (гол и два ассиста в четвертьфинале ЛЧ с «Челси» позволили отыграться с 1:3 в первом матче и выйти в полуфинал, а всего у Луиша в весенней стадии турнира восемь результативных действий в шести матчах), то, что команда пробилась в полуфинал турнира – его заслуга. За Евро-200, где Фигу был лидером команды с первого матча (дальний гол англичанам вернул Португалию в игру) до четвертьфинала (два ассиста на Нуну Гомеша). За мгновенную адаптацию в «Реале». Фигу как будто вообще не ощутил давления от перехода и в начавшемся сезоне сразу стал пачками раздавать голевые передачи (в первый полный год в «Реале» он наберёт 27 ассистов в Примере и Лиге чемпионов – космос).

В голосовании Фигу обошёл чемпиона Европы Зидана и стал первым португальцем, выигравшим «Золотой мяч», за 35 лет.

Его дальнейшая карьера дала возможность убедиться, что лично для себя он принял верное решение. Фигу провёл в «Реале» те же пять лет, что и в «Барселоне, сыграл практически то же количество матчей (245 против 248). Выиграл те же два чемпионата Испании, что и в «Барсе» и те же семь трофеев в общей сложности. Но главная разница: среди этих трофеев была победа в Лиге чемпионов.

На индивидуальном уровне он тоже прибавил в результативности. Стал чуть больше забивать (56 голов против 45) и намного больше ассистировать (75 ассистов против 46). А ещё – Фигу стал частью действительно уникального проекта. «Галактикос» вспоминают и сейчас, это редкий пример того, как команда, собранная из одних звёзд не разваливается под грузом эго, а добивается больших побед.

Самая звёздная команда в истории. Касильяс, Эльгера, Роналдо, Павон, Фигу, Зидан, Самуэль, Сальгадо, Карлос, Рауль, Бекхэм

Самая звёздная команда в истории. Касильяс, Эльгера, Роналдо, Павон, Фигу, Зидан, Самуэль, Сальгадо, Карлос, Рауль, Бекхэм

Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

После покупки Фигу за 60 млн ( в пересчёте с песет на евро) Флорентино Перес каждый год покупал суперзвезду: летом 2001-го – Зидана, летом 2002-го – Роналдо, летом 2003-го – Бекхэма. Фигу стал основой той команды. И хотя он оказался в Мадриде уже в зрелом возрасте (в 28 лет), даже в конце пятого сезона он оказывал огромное влияние на результат. Фигу не был самым ярким среди «галактикос», но был эффективным. Доказательство – девять результативных действий в восьми матчах Лиги чемпионов в последний сезон в «Реале», когда ему уже исполнилось 32 года.

После такой карьеры в «Реале», вряд ли у Фигу были причины жалеть о переходе пятилетней давности. Он стал зарабатывать в шесть раз больше, но выиграл не только в деньгах.

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