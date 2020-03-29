Переход Фигу из «Барселоны» в «Реал» потряс футбол. Луиш сменил клуб не только из-за денег

26 февраля 2000 года Луиш Фигу в качестве капитана вывел «Барселону» на матч с «Реалом». Основным капитаном тогда был Пеп Гвардиола, но в его отсутствие повязка переходила Луишу. Однажды это случилось в класико. Всего через полгода, 21 октября 2000 года, трибуны «Камп Ноу» кипели ненавистью, как никогда раньше или позже: Фигу приехал в Каталонию как игрок «Реала».

Знаменитый матч, в котором Луиша забрасывали опасными предметами, случится только через два года. В самый первый раз в роли врага на «Камп Ноу» его и близко не подпускали к угловому флажку, а каталонские болельщики ещё не успели придумать креативные способы выражать ненависть и просто свистели. Но так, что британский репортёр Майкл Робинсон, говорил, что датчики на оборудовании зашкаливали, как если бы кричали прямо в микрофон. А защитник «Реала» Иван Кампо позднее жаловался на физическую боль в ушах. «Я никогда в жизни не слышал такого шума. И я видел, что Фигу подавлен. Он же был вашим героем всего полгода назад, как можно забыть, всё, что он сделал для клуба?».

Луиш Фигу («Барселона») против мадридца Гути Фото: AllsportUK/Allsport

Из-за травмы и дисквалификации Фигу пропустил следующие два класико и снова приехал в Барселону только в ноябре 2002 года. За это время градус ненависти не уменьшился, зато у болельщиков было достаточно времени, чтобы подумать над изощрёнными способами выразить свои чувства.

Давление началось ещё до стартового свистка: диктор стадиона Манель Вич перечислял фамилии всех игроков, которые выйдут в стартовом составе, а после фамилии Фигу сделал 10-секундную паузу. Дал трибунам пошуметь.

Игра была яростной: Луиша жёстко опекал Карлес Пуйоль, но и сам португалец играл не менее жёстко, однажды даже подкатился сзади под Филиппа Коку. Уже на седьмой минуте он получил предупреждение.

Когда в Фигу, подававшего угловой, с трибун полетела копчёная свиная голова, арбитр остановил матч. Сейчас голова хранится в клубном музее «Барселоны», и это, безусловно, самый экзотический предмет, когда-либо в истории брошенный в обладателя «Золотого мяча». Но не самый опасный.

Та самая голова хранится теперь в музее «Реала». Фото: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

Кроме головы, в Фигу бросали и другие предметы: монеты, телефоны, рулоны туалетной бумаги. Бутылку виски. И нож. К счастью, ни бутылка, ни нож не попали в цель. Фигу хватило спокойствия, чтобы обернуть ситуацию в свою пользу: заметив среди предметов бутылку кока-колы, он, посол бренда, поднял её, улыбнулся и поднял большой палец, как в рекламе. Но Мичел Сальгадо, который подходил к угловому флажку, чтобы разыграть накоротке, решил, что с него хватит: «Ты сам по себе, я туда не пойду», — крикнул он с безопасного расстояния.

Игроки «Реала» считали, что оставаться на поле небезопасно. И, наверное, были правы. Арбитр Альфонсо Перес Бурруль был с ними согласен и увёл команды. Фанатов «Барселоны» успокаивал Пуйоль. Матч возобновился через 12 минут.

В Фигу бросали и другие предметы: монеты, телефоны, рулоны туалетной бумаги. Бутылку виски. И нож. К счастью, ни бутылка, ни нож не попали в цель Фото: Firo Foto/Getty Images

В 2016 году на пресс-конференции в Берлине Фигу и Пуйоль отвечали на вопросы журналистов, и одна женщина задала вопрос на каталанском. Фигу взял микрофон и без улыбки сказал: «Обычно я не разговариваю с журналистами из Каталонии, но для тебя сделаю исключение, потому что ты красивая». В этом небольшом эпизоде множество слоёв и смыслов. С момента перехода в «Реал» прошло 16 лет, с момента завершения карьеры – семь лет, но Луиш не забыл, как пресса Барселоны подогревала ненависть болельщиков. Один факт для понимания уровня безумия в СМИ: в каталонской газете Sport даже в 2010 году вышел материал с заголовком «10 лет предательству Фигу». Футболист ответил так, что все поняли: он по-прежнему считал, что не заслуживал вечного проклятия от кулес. И винит в нём прессу. Заодно ответ демонстрирует здоровый цинизм, который на протяжении всей карьеры помогал ему принимать трудные решения. Такие, как переход в «Реал», например.

Фото: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images

Конспирологическое объяснение трансфера

Позднее друг Фигу Паулу Футре, который принимал участие в переговорах с «Реалом», говорил, что Луиш вообще не хотел этого трансфера. По его версии выходило, что всё произошедшее было грандиозной аферой Флорентино Переса. Тот баллотировался на пост президента «Реала», но был явным аутсайдером: Лоренсо Санс привёл клуб к двум победам в Лиге чемпионов (после 30-летнего перерыва) и последовательно развивал клуб, и он был своим для болельщиков. И тут Перес пообещал, что став президентом, купит в «Реал» Фигу. Это звучало неправдоподобно: с футбольной точки зрения, как если бы сейчас какой-то человек с улицы баллотировался в президенты «Ливерпуля» и пообещал бы привезти Кевина де Брёйне. Но у Переса был предварительный контракт с агентом Фигу.

По условиям контракта, если Перес проигрывал выборы, Фигу оставался в «Барселоне» и получал два млн евро. Но если Перес выигрывал, игрок обещал перейти в «Реал». Можно понять болельщиков «Реала», которые немедленно проголосовали за Переса – из чистого любопытства. Мотивы Фигу и его агента сложнее. С одной стороны, это были лёгкие деньги с минимальным риском. С другой – Футре потом рассказал, что никто не заметил дополнения: в случае, если Перес станет президентом, а игрок откажется от трансфера, он должен будет заплатить штраф в 35 млн евро. Трудно представить, что юрист, агент и футболист втроём просмотрели эту деталь, но теоретически такое можно представить. А дальше игроку некуда было деваться.

Независимо от того, были ли известно окружению игрока о штрафе, комбинация Переса достойна восхищения. Нагромождение обещаний и манипуляций превратилось в самосбывающийся прогноз. И открыло для Переса дверь в футбол, а для «Реала» — самого успешного президента в истории клуба, возможно, после легендарного Сантьяго Бернабеу.

Правдоподобное объяснение трансфера

Лето 2000-го года – одно из самых насыщенных в футболе. В июне прошёл чемпионат Европы по футболу, который закрепил Фигу в роли одной из двух ярчайших звёзд своего времени. А в июле прошли президентские выборы одновременно в «Реале» и «Барселоне». Это кажется немного безумным, но так совпало: разница между выборами составила всего неделю. И ещё за месяц до выборов казалось, что в обоих клубах всё более-менее ясно.

Более чем 20-летняя эпоха Луиса Нуньеса в Каталонии заканчивалась. Он выполнил историческую миссию, сделав клуб грандом, но его собственная политика не соответствовала этому статусу: он был против высоких зарплат и отпускал лидеров (Марадону, Роналдо, Стоичкова). А главное – клуб не побеждал в Лиге чемпионов. Одновременно Луи ван Гал устал от клуба, а клуб устал от него: «Барселона» была зрелищной атакующей командой, но с хронически слабой защитой, и эта проблема никуда не девалась с годами. Ни у кого не было образа будущего, включая, как позже выяснилось, даже будущего президента Жоана Гаспара.

Никто не подозревал, что переходный период станет настолько трудным: со случайным временным президентом, временными тренерами (вроде Серра-Феррера, Рексача, Антича) и плохими результатами. Но ощущение неопределённости в Каталонии точно было.

Фото: Alex Livesey /Allsport

На контрасте с «Барселоной», «Реал» был клубом с проблемами, зато с понятным планом на будущее. Лоренсо Санс последовательно развивал команду, покупая звёзд на собственные деньги, когда бюджет пустел. Он был фанатом и при нём пришли победы в Лиге чемпионов, которых не было целое поколение. Будущее выглядело стабильным, пока не вмешался Перес.

План Переса был популистским, грандиозным и немного безумным. Строительный магнат не имел программы (вернее, имел, но болельщикам он её не показывал), зато обратился к толпе, минуя разум и здравый смысл, напрямую через эмоции. Фигу был самым ярким игроком Евро, одним из двух лучших игроков мира в тот момент и главной звездой и вице-капитаном главного противника. И Перес пообещал Фигу болельщикам. Клубные долги, дорогие кредиты, финансовые проблемы? Фигу. Отсутствие опыта в футболе и сильнейший конкурент на выборах? Но Фигу.

В то время об этом никто не знал, но амбиции Переса не ограничивались одним португальцем. Автор концепции «галактикос» хотел построить что-то беспрецедентное. И предложил Луишу стать её частью.

Обычно бровка, вдоль которой бегал на «Камп Ноу» Луиш Фигу, к концу тайма была завалена теми предметами, что бросали в него болельщики «Барселоны». Фото: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images

Если на секунду забыть об эмоциональном аспекте того, откуда и куда перешёл Фигу, то вот, что получается: он ушёл из клуба с туманным будущим в уникально амбициозный проект, в котором ему обещали центральную роль. Из клуба, который на пике не сумел выиграть Лигу чемпионов, в клуб, который только что выиграл две. Из клуба, в котором ему после индивидуально выдающегося сезона отказались увеличить зарплату с миллиона до двух – в клуб, где ему предложили шесть.

«Реал» определился с президентом на неделю раньше, и это оказало ключевое влияние на трансфер. Нуньес уже уходил, Гаспар ещё ничего не решал: в «Барселоне» был вакуум руководства, на несколько недель в клубе стало не с кем договариваться. Возможно, если бы выборы сначала прошли в «Барселоне», всё случилось бы по-другому.

После перехода

Скандальность перехода в «Реал» затмила спорт. Зря: через полгода после трансфера Луиш выиграл «Золотой мяч». За великую евровесну в «Барселоне» (гол и два ассиста в четвертьфинале ЛЧ с «Челси» позволили отыграться с 1:3 в первом матче и выйти в полуфинал, а всего у Луиша в весенней стадии турнира восемь результативных действий в шести матчах), то, что команда пробилась в полуфинал турнира – его заслуга. За Евро-200, где Фигу был лидером команды с первого матча (дальний гол англичанам вернул Португалию в игру) до четвертьфинала (два ассиста на Нуну Гомеша). За мгновенную адаптацию в «Реале». Фигу как будто вообще не ощутил давления от перехода и в начавшемся сезоне сразу стал пачками раздавать голевые передачи (в первый полный год в «Реале» он наберёт 27 ассистов в Примере и Лиге чемпионов – космос).

В голосовании Фигу обошёл чемпиона Европы Зидана и стал первым португальцем, выигравшим «Золотой мяч», за 35 лет.

Его дальнейшая карьера дала возможность убедиться, что лично для себя он принял верное решение. Фигу провёл в «Реале» те же пять лет, что и в «Барселоне, сыграл практически то же количество матчей (245 против 248). Выиграл те же два чемпионата Испании, что и в «Барсе» и те же семь трофеев в общей сложности. Но главная разница: среди этих трофеев была победа в Лиге чемпионов.

На индивидуальном уровне он тоже прибавил в результативности. Стал чуть больше забивать (56 голов против 45) и намного больше ассистировать (75 ассистов против 46). А ещё – Фигу стал частью действительно уникального проекта. «Галактикос» вспоминают и сейчас, это редкий пример того, как команда, собранная из одних звёзд не разваливается под грузом эго, а добивается больших побед.

Самая звёздная команда в истории. Касильяс, Эльгера, Роналдо, Павон, Фигу, Зидан, Самуэль, Сальгадо, Карлос, Рауль, Бекхэм Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

После покупки Фигу за 60 млн ( в пересчёте с песет на евро) Флорентино Перес каждый год покупал суперзвезду: летом 2001-го – Зидана, летом 2002-го – Роналдо, летом 2003-го – Бекхэма. Фигу стал основой той команды. И хотя он оказался в Мадриде уже в зрелом возрасте (в 28 лет), даже в конце пятого сезона он оказывал огромное влияние на результат. Фигу не был самым ярким среди «галактикос», но был эффективным. Доказательство – девять результативных действий в восьми матчах Лиги чемпионов в последний сезон в «Реале», когда ему уже исполнилось 32 года.

После такой карьеры в «Реале», вряд ли у Фигу были причины жалеть о переходе пятилетней давности. Он стал зарабатывать в шесть раз больше, но выиграл не только в деньгах.

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