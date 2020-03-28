«Динамо» могло стать первым российским обладателем еврокубка. Помешали болельщики-хулиганы

В 1972 году московское «Динамо» до последнего боролось за евротрофей в рамках Кубка обладателей кубков УЕФА. В финале наша команда билась за титул с шотландским «Рейнджерс», но встреча завершилась скандалом из-за болельщиков, а динамовцы, к сожалению, остались без трофея.

Спустя много лет корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко брал интервью у действующих лиц скандального матча — Олега Долматова и Анатолия Байдачного. С помощью очевидцев той встречи, постараемся максимально погрузиться в тот день и восстановить хронологию событий.

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История возникновения турнира и путь «Динамо» к финалу

Кубок обладателей кубков — европейский футбольный турнир, участниками которого были победители кубков своих стран. Турнир сокращенно называли КОК, а проводился он с 1960 года по 1999-й.



Первыми финалистами КОК стали «Рейнджерс» и «Фиорентина». Финал состоял из двух матчей, и первый проходил в Глазго 17 мая 1961 года. На стадионе «Айброкс» собралось около 80 тысяч зрителей, но поддержка трибун шотландцам не помогла: дома они проиграли со счётом 0:2. Ответный матч состоялся уже через 10 дней во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», его свидетелями стали порядка 50 тысяч фанатов. «Фиорентина» снова победила: на этот раз 2:1. Итальянская команда стала первым обладателем Кубка обладателей кубка.



Московское «Динамо» гремело в этом турнире в 1971. В турнир команда попала, обыграв соотечественников из Тбилиси в финале Кубка СССР-1970 со счётом 2:1. Перед стартом «Динамо» в КОК случилось историческое для футбола событие. В мае 1971 года на большой спортивной арене Центрального стадиона имени В. И. Ленина на глазах 100 тысяч болельщиков состоялся прощальный матч прославленного вратаря Льва Яшина. Встречались сборная звезд футбола «Динамо» и сборная звезд футбольного мира. Матч завершился со счётом 2:2.

Свой путь в КОК динамовцы начали уже без Яшина в воротах. Зато через некоторое время Лев Иванович стал начальником команды.

Заявка «Динамо» Москва на КОК-1971/1972:



Вратари: В. Балясников; В. Пильгуй

Защитники: В. Аничкин; В.Басалаев; А.Гребнев; В.Долбоносов;

О.Долматов; В.Зыков; Й.Сабо; В.Штапов.

Полузащитники: Е.Жуков; В.Козлов; В.Маслов; А.Маховиков; Ю.Семин; А.Якубик.

Нападающие: А.Байдачный; М.Гершкович; Г.Еврюжихин; А.Кожемякин; В.Ларин; А.Пискунов; В.Эштреков.

Главный тренер: Константин Бесков.

Вот как выглядел путь «Динамо» к финалу кубка обладателей кубков.

1/16 финала



15 сентября. Пирей. «Георгиос Караискакис» — 42 тыс зрителей.

«Олимпиакос» — «Динамо» М — 0:2

Голы: 0:1 Козлов (83), 0:2 Козлов (88).



30 сентября. Москва. («Динамо») — 22 тыс зрителей.

«Динамо» М — «Олимпиакос» — 1:2

Голы: 0:1 Триантафилос (6), 1:1 Сабо (15), 1:2 Гаитацис (45).



1/8 финала



20 октября. Эскишехир. «Эскишехир Ататюрк» — 15 тыс зрителей.

«Эскишехирспор» — «Динамо» М — 0:1

Голы: 0:1 Козлов (6).



3 ноября. Москва («Динамо») — 12 тыс зрителей.

«Динамо» М — «Эскишехирспор» — 1:0

Гол: 1:0 Козлов (8).



1/4 финала



8 марта. Белград. «Црвена звезда» — 40 тыс зрителей.

«Црвена Звезда» — «Динамо» М — 1:2

Голы: 0:1 Кожемякин (45), 1:1 Филипович (88), 1:2 Гершкович (90).



22 марта. Ташкент. «Пахтакор» — 55 тыс зрителей

«Динамо» М — «Црвена Звезда» — 1:1

Голы: 0:1 Кривокуча (65), 1:1 Кожемякин (75).



Полуфинал



5 апреля. Берлин. «Спортфорум Хоэншёнхаузен» — 30 тыс зрителей.

«Динамо» Дрезден — «Динамо» М — 1:1

Голы: 0:1 Еврюжихин (54), 1:1 Йоханнсен (83).



20 апреля. Львов. «Украинв» — 30 тыс зрителей.

«Динамо» М — «Динамо» Дрезден — 1:1

Голы: 0:1 Нетц (37), 1:1 Еврюжихин (57).

Серия пенальти: 4:1 (Долматов, Байдачный, Еврюжихин, Маховиков).

К сожалению, в Сети сохранились лишь несколько матчей из всей еврокубковой кампании динамовцев. Среди них игра первого раунда в Греции и, собственно, сам финал.

В финале КОК пьяные фанаты выбегали на поле. Одному футболисту разбили голову, а после матча началась драка с полицейскими.

Как уже писалось выше, соперником нашей команды в финале стал шотландский «Рейнджерс». Финал было решено сыграть в Барселоне 24 мая 1972 года.



«Соперников изучали по газетным вырезкам, — вспоминает Байдачный. — А как иначе? Примерно представляли себе, как играют шотландцы – у них восемь или девять человек в сборную входило, — но видеть не видели. В те годы шотландский футбол был на высоте – «Селтик» Кубок чемпионов выигрывал, «Рейнджерс» старались не отставать, «Баварию» в полуфинале 2:0 обыграли».



В составе «Динамо» не обошлось без потерь. Незадолго до матча травму получил лучший бомбардир команды Владимир Козлов.



«За два дня до матча с Югославией в мае 1972-го в последней двусторонке я в конце игры попросил Германа Семеновича Зонина добавить еще несколько минут. Не наигрался, хотя три гола забил! Ребячество какое-то. И вот в добавленное время даю пас пяткой Гене Еврюжихину — и рву заднюю поверхность бедра. Не играю ни против Югославии в Лужниках, ни десять дней спустя в финале Кубка Кубков против «Глазго Рейнджерс» в Барселоне. Обидно… А в таком состоянии был! Лучше никогда себя не чувствовал… Лишил себя главных матчей в жизни. Полвека прошло, а до сих пор снится. Время не лечит», — вспоминал Козлов.



Финальное противостояние «Динамо» и шотландского «Рейнджерс» собрало на трибунах «Барселоны» (нынешнее название «Камп Ноу») порядка 60 тысяч зрителей. Как думаете, сколько из них болело за москвичей?



«Было четыре или восемь человек из советского торгового пароходства, — вспоминает в интервью Байдачный, — Спрашивали потом: «Мы вам «Шайбу! Шайбу!» кричали – слышали?». Ага, слышали, в рёве 30 тысяч шотландцев. Нет, конечно. Тогда наших людей не пускали за границу – в этом отношении мы всегда находились в неравных условиях с соперниками».

Динамо» (белые): Пильгуй – Басалаев, Долматов, Долбоносов ( Гершкович 68’), Зыков (к) – Сабо, Жуков, Якубик (Эштреков 57’), Маховиков – Байдачный, Еврюжихин.

Тренер Константин Бесков.



«Глазго Рейнджерс» (синие): Маклой — Жардин, Матисен, Грейг (к), Д.Джонстон, Смит, Маклин, Конн, Стейн, Макдональд, В.Джонстон.

Тренер Вильям Вадделл.

Первый тревожный звонок случился ещё до начала матча. Незадолго до стартового свистка, когда динамовцы разминались у поля, пьяные шотландских болельщики выбежали на газон, начав кричать и прыгать прямо возле игроков. Тогда фанатов быстро удалось утихомирить.



С первых минут «Рейнджерс» выглядел привлекательнее. «Динамо», которое славилось игрой в атаке, играло в пассивный футбол. Шотландцы создавали момент за моментом, и очередная атака на 20-й минуте завершилась голом. После подачи с правого фланга Стейн оказался расторопнее нашего защитника и отправил мяч в сетку ворот Пильгуя. На радостях толпа шотландских болельщиков снова выбежала на поле. Опять пришлось вмешиваться полиции.



«Не то обкуренные, не то обпитые – глаза безумные. Жуткое зрелище!», — вспоминает Байдачный в интервью «Чемпионату».



Второй мяч в наши ворота был забит на исходе первого тайма: снова подача с фланга и никем не прикрытый Джонстон удваивает преимущество. На 49-й минуте голкипер Маклой от своих ворот отправил мяч к чужим. Мяч никого не коснулся и оказался у всё того же Джонстона, который сделал дубль и довёл счёт до разгромного.

По-настоящему динамовский футбол наши игроки начали показывать только после пропущенного третьего мяча. Сначала один мяч отыграл Эштреков после хорошей комбинации: динамовцы начали неистово давить шотландцев. Моментов хватало на пару голов, но второй мяч залетел в ворота «Рейнджерс» только на 86-й минуте. Маховиков, сыгравший в стенку с Гершковичем, сократил отставание до минимума. Шотландцы выглядели слишком уставшими, была реальная надежда додавить «Рейнджерс» и вывести игру в дополнительное время. Но на поле снова выбежали обезумевшие фанаты.



«Терять уже было нечего. И попёрли. Функционально-то были отлично готовы. Два мяча отыграли. Шотландцы просто встали, а у нас момент за моментом!, — говорит Долматов. Тут-то на поле и повалили болельщики. Судья фол свистнул, а они подумали – конец матча».



Взбесившиеся шотландцы начали драться с полицией и нашими футболистами. В ход пошли вырванные кресла и бутылки, одной такой ударили Сабо по голове.



«Страшно было по-настоящему! — вспоминает Сабо. — Кровища хлестала: голову мне прилично проломили. Яшин повел меня к представителю УЕФА, мы пытались опротестовать результат игры, и основания для этого были. Однако вы же понимаете, как «любили» в 1972-м Советский Союз… ».



«Для нас это было неожиданностью, потому что у нас такое не практиковалось, — вспоминает Пильгуй. — Этих болельщиков нужно было видеть: ощущение, будто они были под наркотиками, ещё и пьяные. Глаза стеклянные. Они совсем ничего не соображали. Если бы кто-то упал — затоптали бы и не заметили бы этого».



Но судья не торопился останавливать встречу, хотя поводов для этого было предостаточно. Ортис де Мендибил хладнокровно ждал, пока все зрители покинут поле. Жестами рефери дал понять, что матч не завершён. Судья принял решение доиграть оставшиеся минуты. Длинная пауза успокоила игру.



«Я и сейчас скажу: мы вполне могли победить «Рейнджерс», — делится впечатлениями Басалаев. — Только проигрывая 0:3, мы стряхнули с себя оцепенение и заиграли в свою силу. Отыграли два мяча и так прижали соперников, что третий мяч был просто неминуем».



Последние минуты были доиграны, но счёт, к сожалению, не изменился. После финального свистка сумасшедших фанаты снова бросились на поле. Чуть не досталось и президенту УЕФА Густаву Видеркеру. Как только он увидел разъярённых болельщиков — убежал обратно в подтрибунку.

«Когда последний раз выбежали, было реально страшно, — рассказывает Байдачный. — Толпа неслась, на ходу срывая футболки. Помню, прыгнул в какую-то яму – как только не разбился? – и… оказался в раздевалке».



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Бои с полицией продолжились и после финального свистка. В результате беспорядков погиб один человек, восемь полицейских и почти сто зрителей получили тяжёлые травмы. Пострадали и бары с гостинцами близ стадиона. Общий ущерб от действий фанатов составил около 2 миллионов песет (если переводить на курс доллара в 1972 году — $28 571).



В 2018 году «Рейнджерс» на официальном сайте вспомнили о своей победе в КОК. Вот как они описали действия своих фанатов:



«Наши болельщики были переполнены радостью и, к сожалению, выбежали на поле. Их бурные действия приводили к неизбежным столкновениям со стражами порядка. Кубок не был представлен публично, а наш клуб позднее не смог защитить с трудом завоёванный трофей из-за годичного запрета на участие в еврокубках».

Друг выскочил из лифта, а он не успел. Трагическая судьба Анатолия Кожемякина Ему было отпущено на игру в футбол всего четыре года. Но болельщики помнят его до сих пор.

«Рейнджерс» наказали, но никакой переигровки не было

Камбэк «Динамо» в финале был действительно близок, но заруба фанатов с полицией сыграла на руку «Рейнджерс». Пауза случилась именно в тот момент, когда они прижались к своим воротам и начали пропускать голы.



«Многие из 20 тысяч шотландских болельщиков, выбегая на поле, мешали игре и оказывали психологическое давление на динамовцев. В конце игры тысячи шотландцев ворвались на поле, забросали бутылками советских игроков и испанских полицейских. Поле оказалось усыпанным разбитым стеклом. Удары были нанесены многим нашим футболистам…», — говорил Бесков после игры.



Лев Яшин тоже не остался в стороне: «Мы добились бы успеха, если бы болельщики не выбежали на поле».



«Поведение шотландских болельщиков было возмутительным и безобразным. Я поддерживаю протест динамовцев, однако лишь на заседании УЕФА может быть окончательно решен вопрос о переигровке», — сказал после матча президент УЕФА Густав Видеркер. Хотя поговаривают, что к моменту его заявления кубок был уже у шотландцев.



«Динамо», а потом и Федерации футбола СССР немедленно опротестовали исход игры, требуя переигровку. По словам Байдачного шотландцы тоже были не против такого варианта: «Хотели сделать переигровку в Риме 3 октября. Соперник был не против: отлучение от еврокубков грозило клубу финансовыми издержками. Но, видимо, политика, как всегда, возобладала: не дай бог русские ещё выиграют…».



Дисциплинарный комитет УЕФА не торопился собирать заседание по этому поводу. Дело затянулось. Журналисты, причём не только российские, просто недоумевали. Вопрос, который должен был рассматриваться в экстренном порядке, затянулся почти на месяц.



Финальное решение никак не могло обрадовать советскую сторону: «Глазго Рейнджерс» был исключен из всех соревнований под эгидой УЕФА на два года из-за поведения собственных болельщиков во время финального поединка КОК против «Динамо». В переигровке динамовцам было отказано, а результат сохранился.

Советская сторона подала аппеляцию, но как вы догадываетесь, ничего не вышло. Особенно забавно, что апелляцию рассматривали накануне жеребьёвки следующих еврокубковых турниров. Опротестовать решение УЕФА решили и в Шотландии. Если в аппеляции «Динамо» было отказано, то дисквалификацию «Рейнджерс» скостили до одного года.



В УЕФА после того случая задумались о безопасности футболистов. Было принято решение обязать клубы выставлять на матчах ограждение для фанатов высотой 2 метра и 20 см.

Бесков перемудрил с составом и переиграл сам себя? Отвечают игроки

В советском союзе говорили, что перед каждым еврокубковым раундом Бескову оформляли визу на выезд для просмотра будущего соперника. Но так получилось, что прямо перед финалом главный тренер не смог получить визу и просмотреть шотландцев вживую. Возможно, поэтому Бесков не угадал с подготовкой. Будем откровенны, стартовый план на финальную игру не сработал. Об этом говорят даже игроки.



«На сборах мы играли одним составом, а в день финала Константин Иванович почему-то решил его перекроить, — вспоминает Долматов. — Из-за этого они с Яшиным потом даже поссорились слегка. Обычно я играл центрального защитника, а Сабо – заднего. А в Барселоне Бесков приставил Йожефа к этому Львиному Сердцу, капитану команды, персональщиком, а на позицию либеро определил Володю Долбоносова, много пропустившего по болезни. Вышли – и пропустили три. Ещё и голы такие обидные, необязательные. Только после третьего очухались».



«Наш тренер неожиданно, в последний момент поменял расстановку игроков, — подтверждает капитан команды Зыков. — На непривычных местах играли Сабо и Долбоносов, в результате чего у нас в середине поля распались наигранные связи. Только во втором тайме, проигрывая 0:3, мы махнули рукой на тренерскую установку и заиграли в привычный нам футбол. До сих пор сохранилась уверенность, что мы могли обыграть шотландцев, если бы не вмешательство зрителей в ход игры. А когда толпы агрессивных болельщиков хлынули на поле, стало жутко. Ведь они швыряли непочатые бутылки в советских футболистов, такой ведь убить можно. И все это безобразие им сошло с рук. Испанский судья засчитал нам поражение 2:3».



Похожие мнения высказывали многие другие игроки, среди которых Эштреков, Байдачный и остальные. Кстати, после игры Константин Иванович попросил игроков много не пить, но футболисты не стали слушать главного тренера. Повод действительно был.

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